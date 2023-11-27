Сумма действительно огромна, но большая часть подробностей остаётся неизвестна

Спустя годы мы узнаем, как много неэффективных проектов финансирует российский бюджет. Только под руководством Чубайса растворился 1 триллион рублей, а сегодня власти скромно рассуждают о том, что было бы неплохо проверить, куда потрачены такие значительные суммы. Вопросов пока больше чем ответов, ну а пока бюджет продолжит финансировать самые сомнительные проекты. Пожалуй, самым спорным станет новый проект, в рамках которого планируется выделить 67 миллиардов рублей на закупку планшетов для работников государственного сектора. Гаджеты получат медики, учителя, пожарные, полицейские и многие другие работники государственного сектора. При этом есть все основания полагать, что большая часть указанных в списке людей могла бы обойтись и без планшета от государства. Не говоря уже о том, что операционная система и интерфейс могут вызвать значительные вопросы, сделав гаджет неинтересным для многих владельцев.

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В настоящее время неясно, на каком бренде решено остановиться. Судя по всему, это будет одна из российских компаний, которая может выпускать подобные устройства в больших количествах. При этом основной упор делается на том, что внутри будет стоять отечественная операционная система. Нет никакого сомнения, что для российской полупроводниковой отрасли такая поддержка от государства окажется крайне полезной, но есть и определённые вопросы. Так, не указан тип процессора, количество оперативной памяти, размер дисплея и многие другие параметры. Отечественная операционная система – это прекрасно, но важно, чтобы наличие её не стало основным критерием для выбора, тогда как остальные характеристики будут принесены в жертву. В этом случае надеется на то, что пользователи захотят работать на откровенно непригодном для выполнения своих задач устройстве, не приходится. По данным прессы, общее количество закупаемых планшетов составит около 6 миллионов единиц. Большая часть попадёт в руки учителям. Так, на эти нужды пойдут 42 миллиарду рублей, а процесс закупки затянется до 2030 года. Известно, что передача современных гаджетов работникам государственного сектора с установленной российской ОС является частью новой версии готовящегося национального проекта «Экономика данных». Напомним, данный проект был представлен главой Министерства цифрового развития Максутом Шадаевым на стратегической сессии в Правительстве России 21 ноября 2023 года.

Цель проекта заключается в обеспечении потребностей всех учителей в России планшетами. Это делается для того, чтобы учителя всегда имели доступ к необходимым учебным материалам и могли вести электронные журналы. Для успешной реализации этой задумки необходимо, чтобы все школы имели доступ к интернету и были оборудованы внутренней сетью Wi-Fi. А вот медикам дадут гораздо меньше гаджетов с российской ОС. Данный сектор получит всего 20 миллиардов рублей, а планшеты будут распределены среди врачей больниц, детских врачей и терапевтов участковых. Оставшиеся 5 миллиардов рублей разделят между собой сотрудники скорой помощи, пожарные и ГИБДД. При помощи подключённых к интернету гаджетов представители этих профессий смогут оперативно получать информацию о вызовах и реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию в рамках собственных полномочий.

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Если принять в расчёт, что стоимость одного планшета составляет 10 тысяч рублей, то всего удастся закупить 6 миллионов планшетов. Это довольно много, а такое количество действительно способно удовлетворить запросы работников бюджетного сектора. Также неизвестно, из каких именно стран будут происходить закупки планшетов. На данный момент в России есть несколько производителей, выпускающих планшеты. Это: «Аквариус», «Байтэрг», Yadro и Fplus. Большая часть таких устройств работает на «Авроре», но в мае 2023 года Yadro продемонстрировала свой новый планшет Kvadra с собственной прошивкой Kvadra OS, основанной на открытой Android Open Source Project. Важно понимать, что производителю придётся создать полноценную экосистему, подготовить программное обеспечение для всех представителей указанных профессий, а также создать запасы комплектующих в регионах для ремонта. Ну и у самих планшетов есть недостатки. Так, они большие и пользуются меньшей популярностью, чем смартфоны. Такой выбор объясняется размером экрана, но пока неясно, будут ли дисплеи защищёнными. Одним словом, вопросы остались, а подробности мы узнаем намного позднее.