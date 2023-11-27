Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Российские власти потратят 67 000 000 000 р на планшеты для учителей, медиков и пожарных
Сумма действительно огромна, но большая часть подробностей остаётся неизвестна

реклама

Спустя годы мы узнаем, как много неэффективных проектов финансирует российский бюджет. Только под руководством Чубайса растворился 1 триллион рублей, а сегодня власти скромно рассуждают о том, что было бы неплохо проверить, куда потрачены такие значительные суммы. Вопросов пока больше чем ответов, ну а пока бюджет продолжит финансировать самые сомнительные проекты. Пожалуй, самым спорным станет новый проект, в рамках которого планируется выделить 67 миллиардов рублей на закупку планшетов для работников государственного сектора. Гаджеты получат медики, учителя, пожарные, полицейские и многие другие работники государственного сектора. При этом есть все основания полагать, что большая часть указанных в списке людей могла бы обойтись и без планшета от государства. Не говоря уже о том, что операционная система и интерфейс могут вызвать значительные вопросы, сделав гаджет неинтересным для многих владельцев. 

реклама

В настоящее время неясно, на каком бренде решено остановиться. Судя по всему, это будет одна из российских компаний, которая может выпускать подобные устройства в больших количествах. При этом основной упор делается на том, что внутри будет стоять отечественная операционная система. Нет никакого сомнения, что для российской полупроводниковой отрасли такая поддержка от государства окажется крайне полезной, но есть и определённые вопросы. Так, не указан тип процессора, количество оперативной памяти, размер дисплея и многие другие параметры. Отечественная операционная система – это прекрасно, но важно, чтобы наличие её не стало основным критерием для выбора, тогда как остальные характеристики будут принесены в жертву. В этом случае надеется на то, что пользователи захотят работать на откровенно непригодном для выполнения своих задач устройстве, не приходится. По данным прессы, общее количество закупаемых планшетов составит около 6 миллионов единиц. Большая часть попадёт в руки учителям. Так, на эти нужды пойдут 42 миллиарду рублей, а процесс закупки затянется до 2030 года. Известно, что передача современных гаджетов работникам государственного сектора с установленной российской ОС является частью новой версии готовящегося национального проекта «Экономика данных». Напомним, данный проект был представлен главой Министерства цифрового развития Максутом Шадаевым на стратегической сессии в Правительстве России 21 ноября 2023 года.

Цель проекта заключается в обеспечении потребностей всех учителей в России планшетами. Это делается для того, чтобы учителя всегда имели доступ к необходимым учебным материалам и могли вести электронные журналы. Для успешной реализации этой задумки необходимо, чтобы все школы имели доступ к интернету и были оборудованы внутренней сетью Wi-Fi. А вот медикам дадут гораздо меньше гаджетов с российской ОС. Данный сектор получит всего 20 миллиардов рублей, а планшеты будут распределены среди врачей больниц, детских врачей и терапевтов участковых. Оставшиеся 5 миллиардов рублей разделят между собой сотрудники скорой помощи, пожарные и ГИБДД. При помощи подключённых к интернету гаджетов представители этих профессий смогут оперативно получать информацию о вызовах и реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию в рамках собственных полномочий. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Если принять в расчёт, что стоимость одного планшета составляет 10 тысяч рублей, то всего удастся закупить 6 миллионов планшетов. Это довольно много, а такое количество действительно способно удовлетворить запросы работников бюджетного сектора. Также неизвестно, из каких именно стран будут происходить закупки планшетов. На данный момент в России есть несколько производителей, выпускающих планшеты. Это: «Аквариус», «Байтэрг», Yadro и Fplus. Большая часть таких устройств работает на «Авроре», но в мае 2023 года Yadro продемонстрировала свой новый планшет Kvadra с собственной прошивкой Kvadra OS, основанной на открытой Android Open Source Project. Важно понимать, что производителю придётся создать полноценную экосистему, подготовить программное обеспечение для всех представителей указанных профессий, а также создать запасы комплектующих в регионах для ремонта. Ну и у самих планшетов есть недостатки. Так, они большие и пользуются меньшей популярностью, чем смартфоны. Такой выбор объясняется размером экрана, но пока неясно, будут ли дисплеи защищёнными. Одним словом, вопросы остались, а подробности мы узнаем намного позднее. 

#планшеты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В следующем году Apple обновит все модели iPad
России предложено ввести утилизационный сбор на импортные гаджеты
Планшет Xiaomi Pad 7 Pro может получить процессор Snapdragon 8 Gen 2 и экран LCD 144 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
28
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
6
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
3
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
+
Sony PlayStation может обанкротиться
9
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
+
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
141
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
12
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
20:09
Штрафы пересчитают?
Путин повысил МРОТ: что изменится в лучшую сторону для российских работников и предприятий
Иван Горыныч
20:09
А хочешь газ в Китай задаром продать?💰💰💰
Судно израильского предпринимателя было поражено дроном-камикадзе в Индийском океане
Иван Горыныч
20:08
НАТОвамвхату и Балтика внутреннее море НАТО с дронами и без него. Балтфлот Калининград и Кронштадт и танкера, всё под угрозой.
Судно израильского предпринимателя было поражено дроном-камикадзе в Индийском океане
Иван Горыныч
20:04
Можно конечно вечно смотреть на газ в Китай что в два раза дешевле Европы и Турции, $271 и $482 соответственно.
Газпромом установлен исторический рекорд по поставке газа в Китай за сутки
сура
20:04
прощай сони.. да здравствует икс бокс
Sony PlayStation может обанкротиться
scvitaly
19:59
тебе ссылку на первоисточник предоставить, экономист ты наш ? ;-)
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
Алексей Носков
19:56
Скорость распила синергирует с энергией отката. - теорема Чубайса-Ковальчука.
Российские власти потратят 67 000 000 000 р на планшеты для учителей, медиков и пожарных
Абубачир Абрикосов
19:52
Ну чё, прикольно. И как нежиданность приятно, и если что потом аккаунт можно будет за неплохие деньги продать
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
Ярослав Павловский
19:51
Ну и что-же там по твоему полностью перестраивалось??? Перечисли конкретно!☝🏻 Кстати, я помню ещё в советские времена был такой полугрузовой горе-автомобиль под названием ЕрАЗ, вот в нём уж точно всё...
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
KAA
19:50
Вообще топовые кулеры, как правило, берут с целью добиться максимальной тишины на конкретном твоем железе. Если задача максимум производительности, то тут вода.
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем