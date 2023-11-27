Не исключено, что дело не только в падении продаж, но и конкуренции на рынке

Время от времени учёные совершают значительные прорывы, результатом которых становятся технологии, способные поменять наше представление о будущем. Проблема в том, что от открытия до реализации могут пройти десятилетия, а иногда идея и вовсе не выходит за пределы лабораторий. В некоторых случаях технология просто оказывается слишком дорогой, в других – практическое применение не соответствует теоретическим прогнозам. Пожалуй, одной из самых переоценённых технологий последнего десятилетия стали твердотельные накопители. Подобные устройства действительно обладают рядом преимуществ, но скоростные показатели намного превосходят реальные возможности современных компьютеров. При этом вот уже десять лет эксперты всех мастей рассказывают о скорой смерти обычных жёстких дисков. Указывается, что подобные устройства морально устарели, но воз и ныне там, ведь продажи HDD пусть и не ставят рекордов, но позволяют крупным игрокам держаться на плаву.

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Вполне возможно, что недавно по производству жёстких дисков был нанесён критический удар, оправиться от которого будет сложно. Как оказалось, о полном закрытии бизнеса сообщила компания Resonac. До недавнего времени производство располагалось на Тайване, где выпускался специальный плёночный материал для защиты поверхностей жёстких дисков. Что примечательно, Resonac долгое время занимала лидирующие позиции в своей отрасли по объёмам выпускаемой продукции, но в какой-то момент столкнулась с проблемами. Ещё осенью производитель начал сокращать свой персонал вместе с другими 39 компаниями, имеющими офисы в научном парке Синьчжу на Тайване. В результате было уволено 165 сотрудников, но выпуск продукции продолжился. Считалось, что такой шаг позволит Resonac пережить трудные времена, но произошедшее говорит о том, что рынок покинул ключевой игрок, без которого остальным участникам будет сложно обойтись.

В октябре 2023 года ситуация ухудшилась, когда ещё 48 компаний научного парка Синьчжу на Тайване начали массовые увольнения, а в общей сложности 496 работников оказались на улице. Значительная часть этих увольнений связана именно с компанией Resonac, которая решила избавиться от работников в три этапа. Финальный этап пришёлся на ноябрь, а всего было уволено около 600 человек. Ни сама Resonac, ни тайваньские издания не упоминают причину такого стремительного ухода компании с рынка. Аналитики полагают, что одной из возможных причин может быть снижение спроса на выпускаемую продукцию, так как за последние 10 лет весь мир активно переходит с жёстких дисков на твердотельные накопители. Скорее всего, это не главная проблема, поскольку продажи HDD позволяют смежным компаниям оставаться на плаву ещё достаточно давно. Не исключено, что речь идёт в конкуренции, но пока неясно, кто смог заменить Resonac на глобальном рынке. В любом случае снижение продаж жёстких дисков в потребительском сегменте уже привело к исчезновению многих небольших производителей. Некоторые полностью прекратили свою деятельность, а другие просто продали свой бизнес конкурентам. В результате сейчас жёсткие диски производят всего три компании. Это: японская Toshiba и американские Seagate и Western Digital. Важно отметить, что каждая из них занимается выпуском и твердотельных накопителей.

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Пока неясно, как закрытие компании Resonac повлияет на бизнес WD, Toshiba и Seagate. Есть мнение, что один из этих технологических гигантов сумел наладить выпуск плёночного материала для защиты поверхностей жёстких дисков. Пока паники на рынке нет, а аналитики не исключают, что уход крупного игрока и вовсе никто не заметит. Предполагается, что рынок HDD продолжит сокращаться, как это уже произошло, если сравнивать с 2021 годом. К примеру, за это время поставки Seagate сократились на 44%, у Western Digital провал на 43%, а у Toshiba показатель снизился на 39.3%. В целом, мировой рынок HDD упал на 42.5%, но это далеко не предел. Инсайдеры не исключают, что в 2024 году ситуация кардинальным образом изменится. Причина в том, что твердотельные накопители долгое время торговались слишком дёшево, но из-за удорожания флеш-памяти ожидается резкий рост стоимости SSD. Это может оказать позитивное влияние на рынок, а производители традиционных жёстки дисков окажутся в выигрышном положении.