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Bublik1
Западные СМИ требуют запретить «Игры Дружбы» в РФ, так как они нарушают демократию и опасны для МОК
В Le Monde считают санкции демократическим инструментом, но конкуренцию явно нарушающей право Западного мира на принятие решений

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Сегодня даже Западные журналисты пишут о том, что США и Европа узурпировали ключевые международные институты. Но одно дело иметь контроль над теми или иными организациями, а совсем другое – использовать их в политических целях. С начала украинского конфликта американские власти делали всё, чтобы превратить бизнес, культуру, прессу и многое другое в оружие. Там не гнушались использованием зелёной повестки для извлечения политических дивидендов, ну а на острие атаки оказался спорт. Когда Международный олимпийский комитет (МОК) только создавался, все участники приняли решение не включаться в политические игры, открывая двери участникам из любой страны без ограничений. Вот только ещё до начала СВО проблемы начались у российского антидопингового комитета, а позднее дошло до полной блокады российского спорта.  

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Считается, что худшие времена уже позади, но в целом давление со стороны США продолжается, а МОК не может понять, как ему действовать в данном случае. Перечислять всю дикость, с которой столкнулись российские спортсмены за последние годы, нет никакой нужды. Суть проблемы в том, что спорт превратился в оружие, а многие политики за пределами России полагают, что МОК нуждается в переменах. Кто-то предлагает реформировать организацию, исключив политику из повестки. Пожалуй, в настоящее время сделать это невозможно, поэтому в ход пойдут другие методы. Журналисты Le Monde полагают, что российские власти решили создать альтернативу Олимпийским играм, а первая попытка провести международные соревнования состоится уже в 2024 году. Во французской прессе утверждают, что Россия пытается подорвать мировой порядок и прибегает к самым нечестным методам конкуренции. Речь идёт об «Играх Дружбы», «Играх будущего», а также «Играх БРИКС» в Казани, которые состоятся следующим летом. Утверждается, что Россия использует своё влияние, чтобы привлечь на свою сторону дружественные страны, включая членов Шанхайской организации сотрудничества. 

По логике журналистов Le Monde, русские должны забиться в уголок и покорно ждать, пока добрый дядя из Франции или Америки разрешит им вернуться в большой спорт. Ну а если такого решения нет, то не нужно назойливо об этом напоминать. Судя по всему, многие главы государств прекрасно осознают, что на месте РФ может оказаться кто угодно, поэтому активно поддерживают инициативы Москвы. Напомним, министр спорта России Олег Матыцин сказал, что указанные выше мероприятия не являются альтернативой МОК и не имеют иных целей, кроме участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В Le Monde пишут, что президент Международного олимпийского комитета сильно обеспокоен позицией России. Томас Бах уверен, что подобные события должны организовываться под эгидой МОК, указывая на нарушение международных соглашений в рамках проведения «Игр Дружбы» в Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Состязание пройдёт сразу после Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже, а сам глава МОК уверен, что происходящее нужно запретить. 

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В издании явно игнорируют существующие проблемы, забывая рассказать читателям о том, как уже достаточно давно российский спорт подвергается гонениям. Постоянно появляются различные предлоги, стоящие на пути отмены ограничений, а всё это может длиться ещё достаточно долго. Журналисты уверены, что нужно запретить русским проводить международные соревнования, поскольку угроза для МОК реальна. В письме от 31 октября Олимпийский комитет рекомендовал своим членам воздерживаться от участия в нарушающих международное право соревнованиях. Оказывается, отказ позволит сохранить независимость и автономию спорта. По мнению издания, в период геополитических конфликтов, проблем с правами человека, изменений климата и увеличения свободы высказываний среди спортсменов, организация подвергается опасности развала некими силами, которые поставили её существование под угрозу. Французские СМИ полагают, что мир спорта крайне хрупок, поэтому важно не игнорировать угрозы, а вовремя их купировать. Высказывается мнение, что основная задача МОК состоит в том, чтобы отстаивать идеи равенства и демократии. Ну а появление конкурентных соревнований ставит МОК под угрозу. В Le Monde говорят о том, что Россия делает спорт политизированным и призывают принять меры. Похоже, журналисты просто запутались в трактовках. Так, они рассказывают о демократических ценностях и равенстве, но забывают, что МОК и сам активно нарушает все те принципы, на которых некогда строилось олимпийское движение. Впрочем, ничего нового в политике двойных стандартов нет.

#спорт #мок #игры дружбы
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