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Bublik1
Во время охоты на йеменских пиратов по эсминцу США USS Mason были выпущены две баллистические ракеты
Обе ракеты упали в 10 морских милях от военного корабля

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Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, а перемирие позволяет обеим сторонам перегруппировать свои силы и подготовиться к ещё более ожесточённому сражению. Пока успехи израильской армии явно не дотягивают до громких обещаний руководства страны, но останавливаться на достигнутом политики не намерены. Там хотят стереть часть сектора Газа с лица Земли, считая это необходимым для безопасности самого Израиля. В расчёт не берётся тот факт, что на этой территории ранее жили 2 миллиона человек. Согласно официальным данным, потери среди гражданских в секторе Газа приближаются к 14 тысячам человек, из которых большую часть составляют женщины и дети. Всё это приводит к росту агрессии в регионе, а аналитики полагают, что искалеченные судьбы сотен тысяч людей и озлобленные родственники лишь увеличивают и без того немалую армию ХАМАС. 

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В итоге по обе стороны звучат призыв сражаться до последнего, а отдельные группировки устраивают охоту на гражданское население. Напомним, хуситы пообещали атаковать все гражданские корабли, имеющие то или иное отношение к Израилю. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил, что армия Йемена будет нападать на корабли, идущие под израильским флагом или принадлежащих израильским компаниям. Он также призвал другие страны избегать сотрудничества с бизнесменами из Израиля, и попросил эвакуировать своих граждан, которые работают на таких кораблях. В этот же день хуситы захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море. Член Высшего политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа. Похоже, всё стало ещё сложнее, поскольку теперь ракеты летят уже в американские корабли. Сообщается, что эсминец ВМС США USS Mason (DDG 87) был атакован двумя баллистическими ракетами, выпущенными с территории Йемена. Информацию подтвердили представители Центрального командования США (CENTCOM).

Эсминец направился для оказания помощи захваченному танкеру компании Zodiac Maritime под названием Central Park. В этот момент в сторону военного корабля были пущены две ракеты, которые смогли достичь Аденского залива, упав приблизительно в 10 морских милях от самого судна. Повреждений зафиксировано не было, а в прессе не пишут, по какой причине ракеты оказались так неточны. Не исключено, что сработала штатная система РЭБ, а может цель изначально состояла в том, чтобы напугать, а не уничтожить американский боевой корабль. Известно, что атака была совершена из районов, контролируемых хуситами в Йемене, что не помешало задержанию пиратов, захвативших танкер Central Park. Операция прошла в ночь на 27 ноября, когда ВМС США ответили на сигнал бедствия, поступивший от танкера. Сообщается, что экипаж и груз не пострадали, но была реальная возможность опасных выбросов. Оказывается, танкер перевозил фосфорную кислоту и принадлежит израильской компании. На борту находились 22 человека из разных стран, включая граждан Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Американские военные задержали и допросили пиратов, а о дальнейшей судьбе этих ребят ничего не известно. По данным источников, пиратов было всего пять человек, а сами они были плохо подготовлены к подобной операции. 

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Так, пираты действовали хаотично, что позволило команде танкера подать сигнал бедствия. Кроме того, весь экипаж укрылся в безопасном месте, куда пираты проникнуть так и не смогли. После неудачной попытки взять танкер под контроль, пираты попытались вернуться к берегам Йемена на своей лодке. В этот момент на горизонте и появился корабль ВМС США. Американцы провели настоящую боевую операцию, похожую на те, что показывают в фильмах. Вначале в адрес пиратов прозвучали предупредительные выстрелы, а после был задействован боевой вертолёт, который позволил захватить пиратов. Поддержку американскому эсминцу также оказал авианосец USS Mason, но роль его ясна не до конца. В итоге пираты предпочли сохранить свои жизни и сложили оружие. В настоящее время данная территория находится под контролем ВМС США, но нет никаких сомнений, что подобные вылазки из Йемена продолжатся, а значит будут страдать обычные моряки, выполняющие свою работу.

#интересное #истории #конфликты
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