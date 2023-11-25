Аналитики полагают, что подобные действия могут привести к утере боеспособности F-35 по всему миру

Военный бюджет США стремительно приближается к 1 триллиону долларов. Некоторые аналитики полагают, что уже совсем скоро психологический барьер будет преодолён, поскольку Америка остро нуждается в оружии. Власти планируют увеличить производство военной техники, боеприпасов и в целом повысить уровень боевой готовности армии. Стоят цели выпустить как можно больше снарядов, поскольку в очередь за этим ценным ресурсом выстроились не только потребители внутри страны, но и Украина, Израиль и Тайвань. Американский ВПК переживает настоящий подъём, ведь за последние годы власти влили туда дополнительные 100 миллиардов долларов. Несмотря на такие значительные суммы, аппетиты отдельных компаний удовлетворить не удаётся, а некоторые и вовсе чувствуют себя обделёнными. Например, Lockheed Martin просит больше средств за поставки запчастей для истребителей F-35. Сложно сказать, чего именно хотят промышленники, ведь требования пока в прессу не попали, но трения с правительством уже вышли за пределы тесных кабинетов Пентагона.

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По данным издания Breaking Defense, Министерство обороны США и компания Lockheed Martin не нашли понимания по поводу вопроса обеспечения технической поддержки истребителей пятого поколения. Состоялся как минимум один этап переговоров, но стороны так и не достигли соглашения. Ранее помощник Министра обороны по вопросам устойчивого развития сообщал о работе над сертификацией соглашения о логистике. По словам Кристофера Лоумана, полученные от Lockheed Martin предложения вызвали недовольство в Конгрессе, в результате политики потребовали пересмотра контракта в связи со слишком высокими ценники на отдельные позиции. Проще говоря, производитель комплектующих для F-35 потребовал больше денег, но сегодня законодатели не готовы идти на подобные уступки. Журналисты полагают, что проблема настолько сложная, что способна оказать влияние на поддержку действующего парка в актуальном состоянии.

Дабы не допустить ухудшения ситуации оборонное ведомство США активно занимается разработкой нового контракта на обслуживание самолётов пятого поколения. Вот только даже оптимистичные прогнозы не предполагают заключение соглашения до конца 2024 года. Лоуман утверждает, что понимание между Минобороны и Lockheed Martin считается критически важным для поддержания в боевой готовности не только истребителей F-35, находящихся на боевом дежурстве в США, но и совершающих боевые вылеты в других странах. Пожалуй, в настоящее время только Израиль эксплуатирует F-35 в реальных боевых действиях. Неясно, почему сложности с заключением контракта возникли только сейчас, и не связаны ли они с повышенным износом в ходе применения истребителей по военным и гражданским объектам в секторе Газа. В любом случае Министерство обороны старается не выносить сор из избы, но пока приостановило переговоры с Lockheed Martin. Корпорация получила предложение о продлении действующего контракта на обслуживание самолётов до марта 2024 года. При этом указывается, что далее соглашение будет продлено до июня 2024 года. Такой шаг позволит сторонам уделить больше времени для переговоров, выработать более зрелую позицию и прийти к пониманию. В Breaking Defense считают особенно важным, чтобы затянувшиеся переговоры не повлияли на боевую готовность авиации и не сказались на обслуживании самолётов.

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А вот назвать точную сумму, которую просит Lockheed Martin, выяснить не удалось. Известно, что в 2021 году Пентагон заключил с компанией контракт на техническое обслуживание на сумму 6.6 миллиарда долларов в год. Lockheed Martin подтвердила, что стремится к заключению нового контракта, несмотря на разочарование ситуацией, и продолжает уделять внимание партнёрским отношениям с клиентами. Там подчёркивают, что нужно найти решение всем спорным вопросам. Поскольку споры не должны повлиять на доступность запчастей для действующего парка F-35. Не исключено, что военная компания занимается обычным шантажом, пытаясь надавить на военное ведомство в самый удачный для этого момент. Пока же беспокойство продолжающимися дебатами между сторонами выразили в Счётной палате США. Там уже выявили ряд проблем, влияющих на низкую готовность истребителей. Подробности не уточняются, но в ведомстве утверждают, что руководство Lockheed Martin должно изменить подход к обслуживанию парка истребителей пятого поколения в самое ближайшее время.