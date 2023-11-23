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Bublik1
Украина решила придержать Abrams до весны – танк боится холодов и не подходит для климата Донбасса
Любопытной информацией поделились авторы Business Insider

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За 2023 год в Украине скопился настоящий зоопарк тяжёлой техники. Кроме многочисленных броневиков и машин пехоты, есть танки различных модификаций, которые никогда не попадали за пределы отдельных регионов. Например, польские PT-91 Twardy, которые основаны на советских Т-72М1, представляют собой довольно интересное решение, способное составить конкуренцию старым модификациям российских Т-72. Есть масса боевых единиц, основанных и на более старых советских танках, но главной движущей силой наступательной операции должны были стать танки стран НАТО. Первыми порадовать Зеленского решили в Британии, когда передали чуть больше 10 Challenger 2. Предполагается, что должно было прийти 14 машин, но цифры носят предварительный характер, ведь мы в итоге увидели всего два сгоревших танка, после чего Challenger 2 исчезли с линии соприкосновения. 

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Ещё быстрее покинули передовую колёсные AMX-10RC. Французское чудо должно было стать в авангарде прорыва, но ужасное бронирование и плохая пушка привели к тому, что военнослужащие ВСУ отказались садиться в заморскую технику. Leopard 2 более успешны, но это только потому, что таких танков больше. Со времени начала контрнаступления российская армия уничтожила больше 20 машин, а союзники Киева больше не готовы жертвовать собственной безопасностью. Именно поэтому в ход пошли Leopard 1, которые не соответствуют минимальным требованиям бронирования и вызывают депрессию у украинских танкистов. Но вишенкой на торте должны были стать американские Abrams. Всем известно, что техника от дядюшки Сэма самая лучшая на планете, а янки кричат о преимуществе над российскими аналогами из каждого утюга. Европейские производители больше не уверяют прессу в том, что Challenger 2 и Leopard 2 обладают лучшей защищённостью на планете. Казалось, что скоро прикусить язык придётся и американцам. Напомним, ещё в начале осени США передали Украине 10 Abrams. Ожидалось, что танки вот-вот ворвутся на передовую, но вдруг поступила информация, что ничего подобного не случится. 

По данным журналистов Business Insider, ссылающихся на собственные источники, Украина приняла решение отложить использование американских танков Abrams. Похоже, в этом году техника в бой не пойдёт, а самый оптимистичный прогноз предполагает их начало использования не раньше весны 2024 года. Аналитики уверяют, что причина в значительных проблемах, которые ожидают американские танки на Донбассе. Это плохая адаптация к боевым условиям и холодной украинской зиме. Возможны серьёзные поломки из-за грязи, снега, дождя и морозов, характерных для этой местности. В Business Insider проконсультировались с отставным полковником морской пехоты США и уверяют, что сам Марк Канчиан настроен скептически. Офицер уверен, что украинское командование не станет так рисковать. После получения первой партии из десяти машин было принято решения придержать технику. Для создания фона танки смешали с M2 Bradley, а сегодня расположение Abrams считается одной из главных государственных тайн. Потеря хотя бы одной боевой единицы способна нанести имиджу Зеленского сильный удар, не говоря уже о том, что и американцы не хотят потерять своё лицо. 

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Отставной полковник отмечает, что для начала нужно создать ударный кулак из Abrams, поскольку разбросать их по частям глупо. Прежде всего такая техника не способна работать эффективно по одиночке. Ну а кроме того, использование Abrams в различных подразделениях сильно усложнит логистику. Известно, что американские танки очень прожорливые, поэтому под них потребуется создание специализированных условий с высококачественным керосином. Отметим, что легендарный Abrams пришёл в Украину не в полной боевой готовности. С него срезали урановую броню, а также некоторые особенно чувствительные для армии США системы. Что именно убрали янки, не сообщается, но в данном случае это не так важно. Всё дело в том, что Abrams преподносился как танк для прорыва, но он медлительный и тяжёлый. Может он и не пробивается из Т-72 с расстояния 3 километров, но станет лёгкой целью для российского «Корнета». Кроме того, минные поля станут для такого тяжёлого танка настоящим вызовом. А ведь есть ещё артиллерия и авиация. Один Ка-52 способен остановить колонну американских Abrams, как это уже было при штурме Работино и других населённых пунктов при помощи Leopard 2. 

#военные технологии #танки #abrams
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