А между тем Bluetooth на рынке уже 25 лет

Несмотря на то, что современные смартфоны в десятки раз быстрее персональных компьютеров из 90-х годов, внутри гаджетов продолжают успешно работать старые технологии. Многие из них становятся быстрее и лучше, но суть от этого не меняется, ведь места для чего-то нового не остаётся. Многие учёные отмечают, что производителям проще топтаться на месте, а решиться на революционный переход способны немногие. В пример приводится технология Bluetooth, которая кочует по миру электроники достаточно давно, но оказалась не способна двигаться в ногу со временем. Многим функционал Bluetooth кажется нормальным, но учёные из Университета Сассекса уверяют, что это ощущение ложное, ведь существует более доступная и эффективная технология. Речь идёт о передаче информации на основе модуляции электрического поля, о чём и пойдёт речь в данном материале.

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Итак, британские исследователи разработали технологию, которая уже в ближайшие годы может прийти на замену Bluetooth. Идея пришла в голову команде специалистов, под руководством профессора Роберта Прэнса и Даниэля Роггена. Технология основана на модуляции электрического поля для передачи данных на небольшие расстояния вместо традиционных радиоволн, которые применяются в Bluetooth. Учёные уверяют, что новый метод передачи информации, работающий на низкочастотном (несколько МГц) электрическом поле, предоставляет более эффективное и проверенное средство подключения устройств, позволяя продлить срок службы батареи в гаджетах, таких, как наушники и фитнес-трекеры. Он легко совместим с устройствами умного дома и в целом станет шагом в будущее по сравнению с доступными устройствами на базе Bluetooth. В исследовании, опубликованном на официальном сайте университета, утверждается, что технология модуляции электрического поля способна не только сэкономить заряд батареи, но и обеспечить высокую пропускную способность, необходимую для мультимедийных приложений. Проще говоря, смартфон будет работать дольше, при этом обеспечит передачу контента в разрешении 4К на высокой скорости.

Исследователи доказали правомерность своих заявлений на практике и полагают, что есть реальная возможность значительно увеличить время автономной работы носимых устройств, используя модуляцию электрического поля вместо Bluetooth. Что важно, технология не потребует значительных расходов, а это именно то, что хотят услышать производители. В мире есть масса перспективных разработок, но их себестоимость слишком высока, поэтому гениальные идеи разбиваются о реальность и оказываются недоступны массовому пользователю. В настоящее время учёные ищут партнёра для коммерциализации и дальнейшего развития своей технологии. Они планируют сделать следующий прототип миниатюрным, что позволит интегрировать устройство для модуляции электрического поля в современные гаджеты. О сроках массового производства ничего не говорится, поэтому не исключено, что данная технология будет выброшена на полку истории. Пока же исследователи настроены оптимистично и подсчитали, что себе стоимость чипа, способного заменить модуль Bluetooth и превзойти его возможности, окажется слегка дороже 1 евро.

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Напомним, технология Bluetooth в мае 2023 года отпраздновала своё 25-летие. С тех пор утекло много воды, а сегодня доступна версия 5.4. Что любопытно, даже сами создатели данной технологии признают её устаревшей. Для понимания происходящего: Bluetooth основана на радиоволнах, которые были изучены и полностью описаны более 125 лет назад. В то же время разработка, использующая модуляцию электрического поля, обладает существенными преимуществами в эффективности и потреблении энергии. Вообще, если и другие интересные разработки на данном поприще. Так, пока разработчики Bluetooth и Wi-Fi пытаются решить проблемы при помощи обновлений, авторы более новой Li-Fi (сертифицированная как IEEE 802.11bb), основанной на инфракрасном спектре света, обещают передачу данных со скоростью, на порядок превышающей все доступные массовому потребителя аналоги. Пока Li-Fi смотрится перспективно, но использовать её в своих устройствах производители не спешат, поскольку она достаточно дорогая.