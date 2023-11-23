Местная пресса утверждает, что ракета сбита

Известно, что первыми поставить лазер на службу армии попытались советские инженеры. Было создано несколько прототипов, ни один из которых так и не дошёл до серийного производства. Эксперты приводят различные аргументы, а в итоге разобраться в проблеме не так и просто. Считается, что технологии 80-х годов были слишком ограничены, поэтому даже при наличии прорывных идей было невозможно добиться желаемого результата. Проще говоря, лазер был просто не способен сбивать летящие объекты, а увеличивать мощность потока без значительного роста веса и габаритов оказалось невозможно. В теории массивную лазерную пушку создать было можно, но задача была в том, чтобы такое оружие интегрировать в действующие системы военного корабля. С развалом СССР разработки были забыты, а учёные оказались разделены государственными границами. Часть технологий продолжила лежать на полке, тогда как некоторые были вывезены самими учёными в различные страны. Считается, что значительная часть современных разработок Израиля построена на содержимом старых советских чемоданчиков, которые дрожащими руками увозили из молодой России лучшие умы страны. Сегодня эту страницу истории стараются забыть, но есть все основания полагать, что в Израиле смогли доработать советское лазерное оружие.

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По данным Newsweek, в рамках отражения ракетного удара израильская армия впервые задействовало новую боевую лазерную систему Iron Beam. Железный луч считается одной из самых секторных разработок страны и до недавнего времени преподносился на уровне чего-то нереалистичного. Впервые о подобном оружии заговорили несколько лет назад, а инженеры обещали довести Iron Beam до ума два года назад. Неясно, в чём была причина застоя, но в итоге лазерный луч сбил ракету, запущенную с территории сектора Газа. Местная пресса уверяет, что Железный луч отлично справился с поставленной задачей, но сведений о данном типе оружия всё ещё мало. Известно, что система была создана компанией Rafael. Iron Beam представляет собой высокоэнергетическую лазерную установку мощностью 100 кВт, способную поражать воздушные цели на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров. Предполагается, что максимальная мощность достигается только на близком расстоянии, тогда как с удалённостью снижается и сила лазерного луча. Согласно заявлениям разработчика, Iron Beam способен уничтожать различные угрозы на близкой дистанции, включая ракеты, артиллерийские снаряды и даже беспилотники.

Эксперты долго спорили о том, насколько подобная система окажется боеспособной. Многие физики прямо утверждали, что ждать чудес от Iron Beam не приходится, поскольку фундаментальные законы природы обойти невозможно. Выражались сомнения относительно возможностей противовоздушной защиты лазерных систем в целом и Iron Beam в частности. При этом журналисты полагают, что при разработке Железного луча существовали значительные проблемы, которые удалось решить. Во-первых, в отличие от ракет, которые взрываются непосредственно рядом с целью, лазеру требуется несколько секунд для передачи достаточной энергии для уничтожения объекта. Во-вторых, ракеты или снаряды могут быть обтянуты термостойким материалом, что делает лазерное оружие бесполезным. Кроме того, лазер неэффективен при плохих погодных условиях. В Newsweek обходятся без подробностей, поэтому неясно, что случилось с ракетой. Неясно, уничтожена ли она в ходе взрыва, или просто упала. Журналисты подобные вопросы стараются обходить, поэтому окончательные выводы делать ещё рано.

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В любом случае лазерная система считается не только эффективной, но и экономичной. Современные корабли способны генерировать достаточно энергии для сотен и даже тысяч выстрелов, тогда как хранить на борту такое количество снарядов никто не будет. Кроме того, лазер намного быстрее любого снаряда, поэтому с его помощью можно останавливать даже гиперзвуковые ракеты. Всё это красиво в теории, но сложно на практике, а значит факт успешного применения Iron Beam нужно ещё доказать.