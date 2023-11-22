Оказывается, устройство было создано всего за 2 месяца и считается полностью отечественным

Можно смело констатировать, что 3D-принтеры так и не стали той волшебной технологией, которая должна была перевернуть мир. В некоторых случаях при помощи подобных устройств удаётся нарастить производство отдельных деталей. С использованием некоторых материалов производительность может вырасти в несколько раз, но в целом заменить весь рабочий цикл с помощью 3D-принтера пока не представляется возможным. Не сбылись прогнозы экспертов, рассказывающих о том, что уже скоро 3D-принтер появится в каждом доме, а сотни миллионов людей на планете начнут сами делать игрушки и другие полезные приспособления. Стоимость подобных устройств остаётся высокой, использование требует подготовки, а вникать в покупку специализированных материалов хотят только энтузиасты.

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И всё же, ставить крест на данной технологии пока слишком рано, поскольку во многих случаях 3D-принтер позволяет быстро создать детали, изготовить которые привычным способом окажется дороже или дольше. Именно поэтому устройства оценили даже технологические гиганты, а недавно стало известно о том, что госкорпорация «Росатом» собрала гигантский 3D-принтер «Хайтек 800». Рабочее поле устройства достигает 800 миллиметров, а значит появляется возможность создавать довольно габаритные предметы. По данным руководителя управления архитектурных решений новых производственных технологий в подразделении «Гринатом» компании «Росатом», себестоимость прибора составила всего 350 тысяч рублей, что довольно немного. Если учитывать, что обычные домашние 3D-принтеры часто оцениваются дороже 5 тысяч долларов, то подобная статья расходов для государственной компании кажется незначительной. При этом особенно подчёркивается, что российским инженерам удалось снизить конечную стоимость устройства за счёт использования инновационных технологий. Так, китайский аналог оценивается в 2 миллиона рублей, а в итоге инвестицию можно считать успешной (российский почти в 6 раз дешевле).

Кроме самого устройства велись работы и по разработке цифровой модели «Хайтек 800». Таким образом сегодня в руках «Росатома» есть не только рабочий 3D-принтер, но и все необходимые чертежи, позволяющие запустить производство ещё 100 аналогичных моделей. Подчёркивается, что полученная документация охватывает все этапы производства, начиная от подготовки деталей до строительства завода. Разработчики также создали методику обучения рабочих внедрению новых производственных процессов. Ожидается, что полученные навыки могут быть применены при организации производства других высокотехнологичных продуктов, таких как беспилотные аппараты и электрокары. Что любопытно, разработка устройства заняла всего 2 месяца, а сборка и вовсе завершена за 3 дня в рамках чемпионата по высокотехнологичным компетенциям «Хайтек» в Екатеринбурге. Конкурс был организован Агентством развития профессий и навыков и прошёл довольно успешно.

Отмечается, что «Хайтек 800» был создан благодаря инженерному опыту членов двадцати различных команд, включающих специалистов из разных направлений. Называются: «Инженер по расчёту прочности», «Неразрушающий контроль Технологии композитов», «Комплексная подготовка к цифровой трансформации», «Мехатроника», «Инженерное проектирование», «Обработка металла», «Электромонтаж», «Цифровое производство», «Промышленная автоматика», «Бережливое производство», «Охрана труда», «Реверсивный инжиниринг и адаптивное производство», «Электроника», «Промышленный дизайн», «Прототипы», «Инженерный дизайн CAD», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Графический дизайн», «Сметное дело», «Инженер-технолог машиностроения», «Токарные работы на станках с ЧПУ».

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При производстве устройства были задействованы 11 программных продуктов для конструкторов, планировщиков и технологов, каждый из которых полностью разработан в России. Особый упор делается на то, что «Хайтек 800» можно назвать полностью отечественным продуктом, созданным российскими специалистами с использованием российских технологий. Такой подход признан важным, а сами разработчики рассказывают, что в обычных условиях создание подобного проекта занимает годы. Только благодаря тому, что в одном месте и в одно время были объединены усилия такого большого количества экспертов, удалось сократить время до двух месяцев.