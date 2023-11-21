На замену устаревшим системам ТОС-1А уже приходят более совершенные ТОС-2

У России есть целый парк интересных разработок, но часть техники пока не пошла в производство, тогда как другая используется, но имеет значительные минусы. К примеру, в распоряжении армии РФ с первых дней СВО находилась тяжёлая огнемётная система ТОС-1А. Эксперты признают, что аналогов нет ни у одной страны мира, а эффективность применения подобного оружия так велика, что достигает до 100% поражения личного состава. При этом выводится из строя и техника, а найти безопасное укрытие почти невозможно. Может показаться, что речь идёт о каком-то супероружии, но здесь же нужно указать на значительную проблему, ведь дальность стрельбы из ТОС-1А не превышает 6 километров. По большей части нужно подходить к противнику ближе, а в ходе контрбатарейной борьбы всегда есть риски ответного удара. Российские военкоры утверждают, что ТОС-1А выходит на позиции, быстро расходует весь боекомплект и уходит с линии огня.

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Согласно официальным данным, сегодня в зоне СВО находится до 50 единиц различных модификаций данной огнемётной системы, а недавно любопытный материал о применении ТОС появился в польском издании WP Wiadomosci. Похоже, журналист либо сам побывал на линии соприкосновения и видел всё своими глазами, либо брал интервью у солдат, которым посчастливилось не попасть под огонь российской огнемётной системы, но видеть последствия её применения. Указывается, что техника направляется туда, где требуется остановить продвижение украинской армии, или где ВСУ находятся в невыгодном положении. Это могут быть низины или участки, где украинские военнослужащие проводят оборонительные действия. В настоящее время ТОС активно применяются под Авдеевкой. Польский журналист пишет, что это ужасное вооружение способно превратить землю в пепел. От него нет спасения или защиты. Пострадавшие от термобарического оружия практически буквально кипят, а выжить невозможно.

В WP Wiadomosci отмечает, что российская армия использует как гусеничную модификацию ТОС-1, так и колёсную версию ТОС-2. При попадании в цель на земле начинается настоящий ад. Снаряды разработаны для уничтожения укреплённых сооружений, и поэтому нельзя надеяться на защиту в окопе или негерметичном бункере. Смертельной является не только ударная волна, ломающая кости, но и экстремально высокие температуры, которые могут обжечь дыхательные пути даже у тех, кто находится внутри здания. По словам автора, после взрыва в воздухе рассеивается легковоспламеняющийся материал, создавая взрывоопасную горючую смесь. Затем происходит мощный взрыв, вытягивающий кислород из области поражения. В результате даже бойцы, не находящиеся в непосредственном эпицентре, получают повреждения мозга, внутреннего уха, лёгких и других органов.

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Польский журналист констатирует, что главным недостатком системы ТОС-1 является её значительный вес, достигающий 46 тонн. Первое применение ТОС-2 состоялось в 2022 году, а с тех пор новые огнемётные системы продолжают поступать в СВО. Количество их всё ещё не велико, поэтому армии РФ приходится рассчитывать на прошлое поколение ТОС. Украинские власти заявляют, что за полтора года уничтожили 10 огнемётных систем, а также минимум одну получили в качестве трофейной. Как уже было сказано выше, система модернизировалась и демонстрирует улучшенные характеристики. Так, первая ТОС-1 «Буратино» могла наносить удары на 4 километра, вторая – ТОС-1А «Солнцепёк» получила дальность до 6 километров, ну а более современная ТОС-2 «Тосочка» способна поражать цели с расстояния 10-15 километров. Это позволяет снизить вероятность ответного огня, сохранив технику и экипаж в целости. Кроме того, вес ТОС-1А превышает 46 тонн, тогда как масса ТОС-2 равняется 20 тонн. Более современная система не нуждается в транспортировке и может похвастать наличием радиоэлектронную защиту от высокоточного оружия.