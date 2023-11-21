Именно такое мнение появилось на страницах польского издания Wirtualna Polska

Не секрет, что США использует Украину в качестве испытательного полигона. Информацию подтверждают в команде Зеленского, а многие представители киевских властей с гордостью рассказывают Западным журналистом о важности боевых действий. При этом ключевая заслуга ВСУ оказывается даже не в попытке вернуть утраченные территории, а в изучении новых тактик, которые станут основными в конфликтах будущего. Украинская пресса старается подобные откровения не публиковать, предпочитая не рассказывать населению о том, что большая часть пахотных земель давно распродана, а сегодня украинцы сражаются за доминирование США на мировой арене. Похоже, всё это прекрасно осознают и в Польше, где на страницах издания Wirtualna Polska появилась любопытная статья за авторством Лукаша Михалика.

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Журналист отмечает, что за последние полтора года Украина получила огромное количество военной помощи из Европы и США, но наблюдается крайне любопытная тенденция. Так, ВСУ преимущественно получают сильно устаревшие боевые единицы, но временами страны НАТО передают и самые современные системы, которые доступны даже не всем членам альянса. В пример приводится поставка с изношенными БТР М113. Эта сделка выгодна обеим сторонам. Украина получает технику, которую после восстановления можно применять в боевых действиях. Очевидно, что даже старый и плохо бронированный БТР М113 лучше для солдат, чем обычный пикап. Такая техника лучше защищает от осколков, а это крайне весомая причина брать даже сильно устаревшие боевые единицы. Ну а для доноров, которые поставляют всё это в Украину, подобные действия не менее выгодны. Всё дело в том, что старое оборудование требует особого ухода. Просто так утилизировать боеприпасы и броневики нельзя исходя из определённых законодательных актов, ну а обслуживать их и поддерживать в рабочем состоянии крайне дорого. Выходит, что для многих европейских стран выгоднее отдать Киеву старое советское оружие, расчистив склады и избавившись от головной боли. Мало того, часто отдавать бесплатно и не приходится, поскольку существует система общеевропейской закупки, а деньги напрямую поступают из специальных фондов. Выходит, что можно решить сразу несколько проблем: угодить США, остаться в дружественных отношениях с Украиной, показать приверженность принципам европейской демократии, избавиться от металлолома и получить за всё это деньги.

Журналист в пример приводит польский РПГ-76 «Комар». Оружие давно не соответствует современным стандартам, но всё ещё может применяться в бою, хотя и с меньшей эффективностью, чем хотелось бы. При этом в поставках в адрес ВСУ растёт количество новых видов вооружения, созданных с нуля или представляющих собой модифицированную технику или ракеты. Михалик упоминает ракеты Brimstone и уверяет, что передача такого современного вооружения – это не только жест доброй воли, но и своеобразная сделка. Поставки подобного оружия сопровождается потоком данных, собранных украинцами при эксплуатации западной техники. Определяются возможности для ухода от российских РЭБ, а также способность пробивать ПВО и многие другие факторы, позволяющие НАТО разрабатывать более совершенное оружие и устранять недостатки в уже существующем. Михалик напомнил, что в октябре этого года начальник Генерального штаба Войска Польского заявил, что армия получила уникальную возможность быстро собирать и использовать информацию, поступающую от украинской стороны в реальном времени.

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Польский журналист констатирует, что действующий конфликт предоставил важные данные о том, как различные модели техники проявляют себя на поле боя. Информация, собранная в ходе этого конфликта, уже позволила оценить качество техники НАТО, а также российских аналогов, выяснив реальные характеристики тех или иных боевых единиц. Михалик утверждает, что аналогичные выводы делают и в других странах. Например, в Британии отметили, что поддержка Украины привела к значительному увеличению возможностей британской армии. Один из ключевых выводов, сделанных Западом, заключается в частичном отходе от схемы создания сложной и эффективной, но дорогой военной техники. Вместо этого, выявлена уязвимость логистической системы к атакам высокоточного оружия большой дальности, подчёркивая важность маскировки и скрытия складов военной техники и горючего. В целом, страны НАТО не делятся с посторонними тем, что им удалось узнать за последние полтора года. Похоже, результаты мы увидим уже скоро, а работа над ошибками ведётся не только в теоретическом поле, но и воплощается в реальность в новых видах вооружения.