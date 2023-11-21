Завод построят в Ростовской области, но заработает он только в 2027 году

В последние годы американские власти делают всё, чтобы скорректировать географию производства полупроводниковых изделий. Ещё совсем недавно большая часть такой продукции выпускалась в Китае, тогда как сегодня часть производства сосредоточена в Индии и Вьетнаме. Расширяются мощности на Тайване, а в США настаивают на переносе производства в Техас или другой южный штат. Дело движется медленно, но нет никаких сомнений, что через 10 лет картина серьёзно изменится, а это не идёт на пользу китайским компаниям. Ну а поскольку речь и геополитическом влиянии, то власти Поднебесной делают всё, чтобы продолжить влиять на мировой рынок электроники. Под расширения мощностей и инновационные разработки выделяются немалые деньги, а в последние годы нечто подобное происходит и в России. Масштабы пока не такие значительные, но на отечественном рынке уже появились производители, выпускающие довольно качественные товары. Кто-то ограничивается отвёрточной сборкой, тогда как другие создают собственный дизайн. Ведётся работа по оптимизации программного обеспечения, а путь предстоит долгий. Как стало известно, в ближайшие годы в России появится крупный производитель смартфонов.

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Информацией поделился губернатор Ростовской области. Василий Голубев подчеркнул, что выпуском займётся группа компаний «Бештау», а фабрика будет размещена на юге страны, но пока не назвал конкретного места расположения. Губернатор не стал раскрывать ключевые детали, которые бы позволили сделать вывод о масштабах производства и инвестициях в проект. По словам Голубева, завод начнёт работу только в 2027 году, а закладка его состоится в ближайшее время. Губернатор отметил важную деталь, которая позволит региону стать ключевым производителем потребительской электроники. Так, производство смартфонов будет осуществляться под брендом «Бештау», а на всех аппаратах будет красоваться надпись: «Сделано на Дону». Подобные устройства будут пользоваться популярностью у российских пользователей и позволят региону вносить свою лепту в развитие страны.

По данным экспертов, в настоящее время в России нет ни одного завода, который занимается контрактным производством смартфонов. При этом сроки выхода на отечественный рынок со стороны «Бештау» выглядят слишком затянутыми, а в результате нет никаких сомнений, что эта компания не станет первой. В пример можно привести ещё одного крупного игрока – компанию GS Group, планирующую начать производство смартфонов до конца 2023 года в Калининграде. Насколько такие планы удастся осуществить, пока неясно, но в GS Group уверяют, что предприятие будет работать по принципам ODM (original design manufacturer), что позволит создавать собственные модели смартфонов для российских заказчиков. Проще говоря, речь уже не об отвёрточной сборке, а о полноценной разработке конструкции. Очевидно, что часть комплектующих будет закупаться в Китае, поскольку пока в России не научились делать свои процессоры и многие другие детали, но со временем уровень локализации будет расти. Эксперты полагают, что выход сразу двух производителей на рынок обещает формирование конкуренции, а это позитивно скажется на ценовой политике и будет способствовать инновациям и техническому росту.

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В настоящее время группа компаний «Бештау» занимается производством целого ряда полупроводниковых изделий. На предприятиях выпускаются мониторы, клавиатуры, мыши, системные блоки и неттопы. Недавно компания успешно запустила новое производство мониторов в Ростове-на-Дону и планирует наращивать ассортимент продукции. Кроме того, в 2022 году «Бештау» начала производство электронных плат для радиоэлектронной продукции в Ростове-на-Дону. Согласно заявленным планам, компания планируют выпустить 200 тысяч единиц этой продукции к концу 2023 года. Также компания работает над строительством завода по производству ноутбуков, ориентированного на полный цикл производства. Похоже, бизнес у «Бештау» идёт хорошо, поскольку руководство объявило о планах инвестировать в производство электронной продукции в Ессентуках и Ростове-на-Дону сумму в 12 миллиардов рублей. Как уже указывалось выше, это намного меньше, чем тратят в Китае, но это пока только начало, да и масштабы в РФ пока не такие значительные.