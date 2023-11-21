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Bublik1
Как арабские беженцы попадают в Финляндию через РФ, сколько это стоит, и кто такие Мухарибы
Только за несколько последних недель в Финляндию через границу с РФ перешло 400 человек

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В последнее время отношения между Россией и Финляндией сильно испортились, а одна из главных причин заключается в том, что соседняя страна вошла в НАТО, а значит прямые договорённости между государствами под угрозой срыва. На бумаге финны сами управляют своей армией, но невидимая рука Вашингтона добралась до российской границы. При этом напряжение нарастает, а финские власти закрывают пропускные пункты. О былой дружбе нет и речи, а эксперты отмечают, что таким образом Финляндия может нанести непоправимый удар по своей экономике. Пока же есть и другие проблемы, решать которые нужно было ещё вчера. Так, всё чаще звучат обвинения в адрес России, якобы способствующей наплыву мигрантов в Финляндию. При этом только на несколько недель границу пересекли 400 человек. Это представители арабских стран, которые никак не связаны с российским правительством и платят довольно значительные суммы за сомнительную возможность попасть в Евросоюз.

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Как выяснилось, беженцы координируют свои действия через специальные чаты, где обсуждают эмиграцию через территорию России. Такие чаты собирают тысячи человек, и основной интерес вызывает получение упрощённой визы в России, а также карта пути от российской границы до Финляндии. Обычно беженцы покрывают за свой счёт затраты на российскую визу, билеты до Москвы или Минска, и также трансфер до Санкт-Петербурга. За доставку людей до границы отвечает так называемый «Мухариб». Прямой перевод с арабского означает торговец людьми, но в реальности речь идёт о посреднике, помогающем беженцам достичь Европы. Обычно доступна услуга «пакетной» доставки, когда за 2-3 тысячи евро можно получить необходимые документы через туристическую фирму в России, билет на самолёт, а также прямую доставку до границы. Что любопытно, посредники предпочитают не рисковать и не попадаются в руки российских или финских пограничников. 

Всё дело в том, что в соглашении указано, что беженцев довезут не до самой границы, а оставят в 30 километрах от пункта пересечения. Раньше люди могли недорого купить велосипед, преодолев путь относительно быстро, но сегодня такой возможности нет. Именно поэтому такое большое расстояние беженцам приходится пройти ногами, тогда как у многих есть ещё сумки с вещами и дети, сильно замедляющие в дороге. Иногда в чате появляются люди, которые уже прошли весь путь, делясь собственным опытом. Обычно такие люди получают массу сообщений, поскольку смогли добиться желаемого. Один из беженцев отмечает, что каждый день из Минска в сторону финской границы с мухарибами отправляется около 100 человек. Сам беженец уехал 15 ноября, но не может сказать, куда подевались все люди, которых он видел в пункте сбора. Многих из них беженец назвал знакомыми, но до сих пор так ничего и не узнал об их судьбе. Вообще, по прибытию в Финляндию проблемы беженцев не заканчиваются. Это только кажется, что Европа с распростёртыми объятьями готова принимать беженцев, но на самом деле всё обстоит иначе. Так, после пересечения границы арабы надеются на получение убежища, но всегда получают отказ от властей. В этом случае все беженцы знают, что нужно подать специальную апелляцию. Судебные разбирательства длятся долго, а власти изучают каждого прибывшего. Юристы утверждают, что большая часть получает повторный отказ, но пока это произойдёт, проходит около года. За это время у беженцев есть возможность убедить власти Финляндии в своей лояльности, либо отправиться дальше, туда где их точно примут. Это может быть Германия, которая пока не выдворяет беженцев из страны и предоставляет убежище, ночлег со всеми удобствами и трёхразовое питание.

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Несмотря на все обвинения со стороны Финляндии, российские власти утверждают, что работают в рамках ранее достигнутых договорённостей и правового поля. Дмитрий Песков, заявил, что российские пограничники соблюдают все правила, а те люди, которые прошли через российские контрольно-пропускные пункты, имели на это полное право. У всех людей были легальные документы, поэтому оснований для их задержания не было. При этом беженцам приходится несладко, ведь не все они могут себе позволить легальную туристическую визу. Обычно нарушителей задерживают, а после депортируют в те страны, из которых они прибыли. Пока же проблема остаётся актуальной, а в Финляндии заявляют, что не станут открывать пропускные пункты. Там соглашаются, что решение создаёт проблемы для многих людей, имеющих финское и российское гражданство, но не отступят от занятой позиции. 

#политика #беженцы
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