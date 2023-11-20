Возможностей для обхода блокировок у россиян становится всё меньше

Прежде чем переходить к изложению основного материала, нужно понять одну простую вещь: если свободный интернет и существовал, то это было давно и неправда. Все более или менее значимые страны на планете активно проводят политику блокировки нежелательных ресурсов, делая это под вполне благовидными предлогами. К примеру, власти рассказывают о том, как опасны торренты для обычных пользователей, хотя всем очевидно, что подобные ресурсы затрагивают интересы крупного бизнеса. Когда европейским обывателям говорят, что российские сайты вредны и опасны, то власти беспокоятся не о благополучии народа, а о недопустимости политического и социального влияния со стороны СМИ потенциального противника. Точно такая же ситуация и с любыми другими ресурсами, а Россия не отстаёт от демократической Европы и не менее демократических США.

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Сайты регулярно блокируются, вводятся различные ограничения, а мы с вами прекрасно понимаем, что в деле замешены геополитические интересы. Сегодня именно они определяют, какие новости читают обыватели, а любые попытки переломить ситуацию обречены на провал. Но если кто-то всё же находит небольшие лазейки, то со временем власти перекрывают доступ и к ним, что подтверждается в данном материале. Сегодня стало известно, что список заблокированных ресурсов на территории России пополнился шестью анонимными сервисами электронной почты. Казалось бы, кому могут помешать такие на первый взгляд кажущиеся заурядными сайты, но на самом деле всё не так просто. В прессе пишут, что решение о блокировке вынесла судья Ленинского райсуда Смоленска Карина Макарова. Давайте познакомимся с расстрельным списком. Это: temporary-email.org, temp-mail.org, cheapsms.ru, tempmail.plus, 10minutemail.net и 10minemail.com. На сайте Ленинского райсуда Смоленска сказано, что главная причина блокировки связана с размещением на этих ресурсах информации, противоречащей требованиям трудового законодательства и способствующей незаконным действиям.

Вообще, есть и довольно курьёзные моменты. Например, на всё том же сайте Ленинского районного суда Смоленска утверждается, что temporary-email.org заблокирован за продажу сим-карт. Неясно, о чём в данном случае речь, ведь на самом деле все сервисы дают возможность получить временный адрес электронной почты, позволяющий зарегистрироваться на том или ином ресурсе без указания личных данных. В некоторых случаях подобные ресурсы позволяют просто обойтись без предоставления конфиденциальной информации, но часто служат для обхода региональных блокировок. Эксперты решили проверить, как решения суда исполняют российские операторы связи и пришли к вполне ожидаемым выводам. Так, несмотря на наличие в списке Роскомнадзора и указание на необходимость блокировки указанных выше сервисов, все они на момент написания данного материла доступны с российских IP-адресов без каких-либо проблем. Технически, открыть эти сайты можно через проводной интернет «Билайн» и мобильный интернет всех крупных операторов («Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele2).

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Информация о том, что все шесть сайтов должны быть заблокированы, висит в реестре Роскомнадзора с сентября 2023 года, но операторы не спешат выполнять требования регулятора. Происходящее сильно напоминает борьбу с Telegram в 2018 году. Тогда российские власти и операторы прилагали массу усилий, пытаясь ограничить доступ к популярному мессенджеру. В итоге вместо Telegram прекратили работу и другие сервисы, включая некоторые подразделения «Яндекса». Борьба шла больше года, но в итоге российские власти сменили гнев на милость. Сегодня даже Дмитрий Медведев публикует в этом мессенджере свои сообщения, а ресурс не считается опасным. Очевидно, что почтовые сервисы спасать никто не станет, поэтому если вы использовали для каких-либо целей один из указанных выше ресурсов, то должны готовиться к худшему. Теоретически, когда блокировка вступит в силу, можно будет использовать сервисы VPN, вот только российские власти настроены решительно и хотят ограничить работу сервисов обхода IP-адреса. Попытки убедить владельцев подобных ресурсов в сотрудничестве ни к чему не привели, поэтому со временем возможностей для обхода решений регулятора у российских пользователей станет всё меньше.