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Bublik1
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
Кроме этого Иран показал беспилотник Shahed-147, обладающий выдающимися характеристиками

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Сегодня многие аналитики, в числе которых немало российских, открыто называют иранские власти нерешительными. Указывается, что Иран делает громкие заявления, но так и не решился на ответ в сторону Израиля, вступившись за мирное население сектора Газа. Вот только эти умники забывают, что за спиной ЦАХАЛ стоят США. Американцы пригнали в Средиземное море два авианосца, не говоря уже о многочисленных систем вооружения, которые ранее получил Израиль. Очевидно, что рука сонного Джо не дрогнет, а старик может начать третью Мировую без колебаний. Мало того, есть все основания полагать, что Израиль обладает большей военной мощью, включающую не только системы ПВО, но и парк из истребителей и бомбардировщиков. Известно, что у Израиля в наличии F-35, а это действительно грозное оружие, противостоять которому могут всего несколько стран на планете. Похоже, у Ирана появились инструменты, ставящие авиацию ЦАХАЛ в сложное положение. 

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По данным издания Fars, иранские инженеры разработали продвинутую зенитно-ракетную систему земля-воздух под названием Mehran. Это событие стало значительным шагом для оборонных возможностей Ирана, позволяя сбалансировать положение в регионе. Пресса пока не готова рассказать подробности указанной выше системы, поскольку информация держится в секрете. Отмечается, что Mehran способен переносить до четырёх ракет и имеет заявленную дальность порядка 320 километров. Если сравнивать с уже существующими комплексами, то это значительный прорыв, поскольку Bavar-373 уступает новой разработке как по дальности, так и по эффективности и начальной скорости полёта ракеты. Журналисты уверяют, что комплекс Mehran способен обеспечить эффективную защиту от различных воздушных угроз, поскольку скорость полёта ракеты позволяет сбивать даже американские F-35i.

Журналисты напоминают, что до недавнего времени основной считалась система SA-20C, которая берёт на себя основные задачи по контролю за небом над Ираном. Это экспортная версия российских С-300ПМУ2, купленных ещё в 2016 году. Предполагается, что Mehran будет дополнять эту систему и предназначена для борьбы с воздушными целями, включая баллистические и крылатые ракеты. Помимо этого, Иран обладает разнообразным арсеналом зенитно-ракетных систем, включая устаревшие модели из США, России и Китая, такие как SA-5 большой дальности, I-HAWK средней дистанции полёта, CSA-1 SA-2 Guideline, SA-15 малой дальности и военный комплекс Rapier для прикрытия войск. Подобные комплексы уже давно не считаются современными, поэтому появление более эффективных технологий позволяет стране заявить о способности защитить небо в случае конфликта с Израилем. 

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А вообще многие эксперты утверждают, что оборонная промышленность Ирана стремительно развивается, а особенно интересными можно назвать разработки в области беспилотной авиации. По данным издания Defence Blog, недавно был представлен новый дрон Shahed-147, представляющий собой летательный аппарат разведывательного типа, обладающий большим радиусом действия. Указывается, что Shahed-147 имеет размах крыльев до 26 метров, внушительную высоту воздушного потолка до 18 километров и дальность полёта более 1000 километров. Таким образом БПЛА может подняться на высоту, недоступную для множества систем РЭБ и ПВО, выполняя свои задачи в скрытом режиме. Беспилотник оснащён турбовинтовым двигателем и может похвастать передовыми системами, включая радар с синтезированной апертурой (SAR). Такая современная система обеспечивает отличные возможности для наблюдения за собственной территорией, а также позволяет контролировать приграничные объекты, имея потенциал для боевого применения. Shahed-147 способен работать даже в сложных метеоусловиях, а значит его будет достаточно трудно обнаружить. Американские и украинские журналисты пока на новость не отреагировали. Не исключено, что аналоги Shahed-147 появятся и в России, поскольку в последнее время военно-техническое сотрудничество между двумя странами переживает подъём.

#военные технологии #иран
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