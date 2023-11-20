Американские журналисты констатируют, что НАТО отстаёт от России в области совершенствования систем РЭБ

Многочисленные аналитики утверждают, что украинский конфликт намного сложнее, чем может показаться обывателю. Прежде всего США пытались укрепить своё влияние в регионе, размещая в Украине собственные военные объекты. К примеру, один из таких объектов функционировал в Очакове, осуществляя слежку за значительной территорией Чёрного моря. Кроме того, американские власти надеялись подорвать политические основы России, устроив очередную революцию и получить контроль над ресурсами. Из этого вытекают экономические факторы, а когда первые несколько пунктов плана не удалось реализовать, была предпринята попытка надавить на финансовую систему России. Рубль удержался, а экономика смогла выдержать удар и пошла вверх. Но всё это очевидные вещи, тогда как есть и скрытые мотивы. К примеру, в США с интересом наблюдают за происходящим, проводят тестирования своего оружия с минимальным ущербом. За первые полгода конфликта янки смогли получить в своё распоряжение несколько новых единицы российской техники, а украинские политики и не скрывают, что Донбасс превратился в полигон для отработки новых тактик и испытания оружия. Не сидит на месте и Россия, значительно продвинувшаяся по нескольким направлениям. По данным издания The New York Times, Западные страны внимательно следят за происходящим в СВО, а особое внимание привлекает противостояние в сфере радиоэлектронной борьбы на поле боя.

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Издание указывает на использование систем РЭБ для блокировки связи с беспилотными аппаратами, определения местоположения целей и провоцирования сбоев в управлении теми или иными системами вооружения. В украинском конфликте методы радиоэлектронной борьбы продолжают совершенствоваться в реальном времени, а НАТО делает всё возможное, чтобы проверить эффективность собственных систем, а также оценить возможности российских технологий. Американские журналисты полагают, что российским инженерам удалось подтвердить репутацию одних из ведущих специалистов в области радиоэлектронной борьбы. За последние полтора года российские специалисты не раз задействовали мощные инструменты для создания помех, а также часто применяют ракеты-ловушки. При помощи таких средств удаётся перегрузить украинские ПВО, а также вычислить координаты пусковых установок.

В The New York Times отмечают, что на начало СВО в США не считали Россию конкурентом по эффективности средств РЭБ, ну а сегодня убедились в том, что российские инженеры способны быстро совершенствовать существующие системы. У армии РФ появились мощные компактное оружие, а в результате в зоне боевых действий начали падать беспилотники немецкой компании Quantum Systems. До осени 2022 года такие беспилотники могли выполнять свои миссии без сбоев несколько месяцев, но спустя некоторое время после начала СВО Россия смогла поставить на передовую системы РЭБ, не позволяющие дронам беспрепятственно выполнять свои задачи. В США констатируют, что русские уложились в сжатые сроки, чем сильно удивили специалистов НАТО. Мало того, такая скорость создания инструментов РЭБ сильно беспокоит американцев, поскольку уже в 2023 году стало очевидно, что передовые крылатые ракеты можно сбивать ещё до того, как они приблизятся к своей цели.

Проследить за тем, как ведётся разработка систем РЭБ в России, представители The New York Times не могут, но зато успели пообщаться с украинскими инженерами. Американские журналисты выяснили, что 90% систем из США и Европы, поставленных на Украину, не были готовы к решению задач радиоэлектронной борьбы. Требуются новые разработки, а руководство НАТО сильно встревожено. Всё дело в том, что украинский конфликт даёт представление о будущих высокотехнологических сражениях, а в США убедились в том, что действующие комплексы НАТО плохо подготовлены к отражению российских дронов-камикадзе. В пример приводится «Ланцет», обладающий небольшой поражающей мощностью, но при этом ставший головной болью для украинской армии. Беспилотник почти неуязвим для РЭБ ВСУ, а выработать средства защиты от него пока не выходит. Но дело даже не только в этом. Американские журналисты выяснили, что российские специалисты постоянно модифицируют собственные системы, поэтому даже в НАТО не успевают перенастроить и модифицировать системы противодействия. Всё просто, ведь пока средства РЭБ будут готовы сбивать дроны прошлого поколения, Россия переходит на новые типы вооружения.

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Не сидят без дела и китайские эксперты, тщательно анализирующие эффективность российских РЭБ против действующих систем НАТО. В отчёте от 2022 года эксперты из Китая делают вывод, что российские военные при помощи средств РЭБ смогли обмануть ПВО НАТО, а после нанести удары по засвеченным целям. Специалисты из Поднебесной уверены, что реальные возможности российской армии в области борьбы с беспилотниками превосходят потенциал вооружённых сил США. Судя по всему, положение дел известно не только в Пентагоне, но и вышло за пределы кабинетов. Украинские бойцы пообщались с журналистами The New York Times и заявляют, что темпы развития украинских систем РЭБ слишком медленные и сильно отстают от российских. Союзники не спешат помогать в решении создавшихся проблем, а ситуация постоянно ухудшается.