Информацией поделились журналисты телеканал TVL

Сегодня в Киеве снова заявили о значительном продвижении украинской армии на Херсонском направлении. Оказывается, бойцы смогли высадиться на левом берегу Днепра и перешли в наступление. Пока украинская пресса рассказывала о новой победе, в интернете появились кадры ударов по ВСУ при помощи артиллерии и авиации. Если и продвижение было, его удалось остановить, но в последнее время возникает ощущение, что украинские власти вообще перестали читать официальные отчёты собственного Министерства обороны, а придумывают новости самостоятельно. По данным журналистов телеканала TVL, в настоящее время обстановка на передовой кажется относительно стабильной. Российская армия проводит наступление на Авдеевском направлении, но продвижение там минимальное, тогда как ВСУ серьёзно снизило количество штурмовых операций на Запорожском направлении.

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Но если на линии соприкосновения всё относительно стабильно, то на международной арене очень даже горячо. Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание союзников Киева, а в результате потоки оружия были перенаправлены в Израиль. Даже Джо Байден в четверг вечером подписал законопроект о временном финансировании работы правительства, обеспечив федеральным службам возможность продолжить работу до 19 января 2024 года для текущих проектов, а также до 2 февраля для остальных видов деятельности. Удивительно, но законопроект не предусматривает финансовую поддержку ни Израилю, ни Украине, ни даже Тайваню. Демократы стремились включить бюджет финансовую поддержку этих конфликтов, но республиканцы добились рассмотрения каждого случая отдельно, без привязки к общему бюджету. Консерваторы полагают, что шансы выделения Украине заявленного ранее 61 миллиарда долларов призрачны.

Ну а пока Байден пытается договориться с Республиканцами, тревогу начал бить Зеленский. В четверг президент Украины заявил, что сильно обеспокоен задержкой поставок боеприпасов. По его словам, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке. При этом Зеленский уверяет, что нужно срочно что-то предпринять, ведь Россия накапливает ракеты для удара по украинской энергетической инфраструктуре. В Киеве заявляют, что предстоящая зима может оказаться ещё более суровой, чем прошлая, когда целые города сидели без света по несколько суток. Зеленский обратился к союзникам в НАТО и грустно посетовал на то, что ещё одна такая зима может подорвать моральное состояние не только гражданских лиц, но и военнослужащих. Что любопытно, Зеленский неожиданно рассказал о хорошем знаке, ведь Байден провёл встречу в Си Цзиньпином. Сложно понять, как улучшение китайско-американских отношений может сыграть в пользу Киева. Не говоря уже о том, что сонный Джо после встречи тут же назвал главу коммунистической партии Поднебесной диктатором. Порадовался Зеленский и исключению России из исполнительного совета ЮНЕСКО. Оказывается, такой шаг свидетельствует о снижении влияния России на мировой арене, хотят сам президент не смог пояснить связь между всеми этими событиями.

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Ну а пока положение украинских властей ухудшается, Западные журналисты рассказали о появлении в рядах наёмников членов бывших террористических группировок. Оказывается, поток бойцов из США, Грузии и других стран почти иссяк, поэтому киевским властям приходится рассматривать все кандидатуры. Ну а поскольку из Европы больше никто не приезжает, то внимание переключилось на сирийских наёмников. Это представители исламистских террористических группировок, многие из которых готовы сражаться за деньги в любой части земного шара. При этом такие наёмники прибывают не только из Сирии. Не исключено, что в Украине есть бойцы, входящие в состав ХАМАC и других группировок. Известно, что финансирование подобных наёмников осуществляется из бюджета США и ЕС. Журналисты TVL задаются вопросом, почему данная проблема никого не интересует. Также в СМИ пишут, что предстоящая зима действительно будет трудной для Украины, поскольку поток оружия сильно снизился. Мало того, в 2022 году украинское небо было более защищённым, ну а в последние месяцы российская армия проредила количество систем ПВО. Запад иногда поставляет несколько устаревших комплексов, но возместить все потери не выходит.