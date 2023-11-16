Подлодка не подлежит ремонту, поскольку во время эксплуатации в Индии на ней произошёл взрыв

Международная выставка Dubai Airshow-2023 близится к завершению, а со временем мы узнаем, какие контракты удалось заключить Ростеху, и насколько успешным станет российское оружие на мировом рынке. Предполагается, что боевое применения техники в СВО повысило престиж российских систем, но подробности мы узнаем ещё не скоро, поскольку контракты могут заключаться и утверждаться годами. И всё же прямо сегодня стало известно о решении Индии и России заключить контракт на поставку переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С». Известно, что соглашение включает не только отправку уже готовых комплексов, но и возможность создания в Индии собственного производства. Для этого российская сторона одобрила экспортную лицензию и передаст Нью-Дели соответствующую документацию.

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Напомним, «Игла-С» представляет собой переносной зенитно-ракетный комплекс, который используется для поражения воздушных целей противника, включая вертолёты и самолёты. Кроме того, «Игла-С» способна сбивать даже крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, например, ударные дроны или дроны-камикадзе. Система состоит из ракеты, пусковой установки, мобильной станции и испытательного комплекса. Важно учитывать, что Индия остаётся крупнейшим импортёром оружия в мире, а Россия остаётся одним из основных поставщиков оборонной продукции для этой страны. Министерство обороны Индии регулярно закупает у России истребители модели «Сухой» Су-30МКИ, танки, бронетехнику и снаряды. При этом многие эксперты утверждают, что гораздо выгоднее продать готовую продукцию, чем идти на уступки и выдавать лицензию на выпуск оружия или техники, даже если контракт кажется прибыльным. В будущем это скажется на доходах, ну а американцы никогда не делятся своими лицензиями.

Вообще, Россия достаточно щедро ведёт себя с партнёрами, о чём свидетельствует следующий факт: в 2012 году российская атомная подводная лодка проекта 971 «Нерпа» была передана индийским ВМС. Срок не должен был превысить 10 лет, а в индийском флоте подлодка называлась S72 Chakra. Её использовали для тренировок и подготовки экипажей атомных подводных лодок, построенных на индийских верфях. Срок аренды должен был истечь в 2022 году, но индийские ВМС приняли решение вернуть подлодку в 2021 году. Причина заключалась в некоторых проблемах, которые возникли за годы эксплуатации. Индия жаловалась на силовую установку, ну а российские специалисты выяснили, что причиной возврата стал взрыв воздушного баллона, расположенного в корпусе, что и привело к масштабным повреждениям. В Индии провели кустарный ремонт, а после отправили «Нерпу» в Россию. Больше двух лет подлодка находилась в доке, где ожидала более профессионального ремонта. Похоже, субмарине больше не суждено выйти в море.

По данным Главного штаба ВМФ России, было принято решение об утилизации атомной подводной лодки «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б». Информацию подтверждают источники в российском оборонно-промышленном комплексе, а в качестве причины называется общее состояние субмарины. Представитель Главкомата ВМФ России предложил провести утилизацию атомной подлодки «Нерпа», в настоящее время находящуюся на одном из судостроительных заводов на Дальнем Востоке. Согласно оценке специалистов, подлодка находится в аварийном состоянии после взрыва, а проводить её ремонт нецелесообразно, поскольку работы займут несколько лет и выльются в значительную сумму для бюджета. Кроме того, подлодка всё равно не будет соответствовать новым требованиям, поскольку уже имеет немалый возраст. В случае ремонта потребовалась бы модернизация, ну а за это время и за такие деньги можно построить новую подлодку с нуля.

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В данном случае остаются неясными условия контракта между Россией и Индией. Было бы любопытно узнать, кто заплатит за взрыв, и получила ли Россия какую-либо выгоду от сдачи «Нерпы» в аренду. Очевидно, что российская сторона не рассчитывала после окончания срока аренды утилизировать подлодку, но обстоятельства вынуждают принимать непростые решения. Информации о том, компенсировала ли индийская сторона нанесённые повреждения, в прессе нет. Не исключено, что всё было прописано в договоре, а компенсация могла поступить от страховой компании. Ну или мы смотрим на вещи слишком оптимистично, а сегодня не лучшее время для России ставить своих союзников в неудобное положение.