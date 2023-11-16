Предполагается, что доступ к компьютеру может быть предоставлен и компании "Яндекс"

Технологии не стоят на месте, а быстродействие компьютеров постоянно увеличивается. При этом особенно стремительно двигаются вперёд именно суперкомпьютеры, без которых создание новых технологий кажется уже невозможным. Именно сложные дорогостоящие системы позволяют обучать системы на базе ИИ, а также проводить исследования, лежащие в основе новых графических и процессорных архитектур. Времена, когда большую часть расчётов проводил человек, уходят в прошлое, а сегодня можно доверить компьютеру задачу просчитать сильные и слабые стороны перспективной технологии, заранее определившись с приоритетами. Лидерами на рынке суперкомпьютеров выступают американские компании, тогда как Китай активно конкурирует и имеет далекоидущие планы. А вот российские разработчики остались в прошлом веке, о чём мы поговорим ниже.

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Похоже, если ставятся соответствующие задачи и выделяется достаточно средств, то можно продемонстрировать неплохие результаты. Как стало известно, бывшие выходцы из «Яндекса» стремительно ворвались в список самых быстрых суперкомпьютеров на планете. Компания Nebius N.V. была создана в начале 2023 года, но уже умудрилась занять в рейтинге 16 место, легко опередив суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис», который опустился на 36 позицию. При этом для России 36 место остаётся лучшим достижением, поскольку из четырёх отечественных суперкомпьютеров, попавших в первую сотню, три принадлежат «Яндексу» (ещё «Галушкин» 58 место и «Ляпунов» 64 место). Суперкомпьютером «Кристофари Нео» владеет Сбербанк. Если же считать 500 самых мощных суперкомпьютеров в мире, то только семь из них расположены в России. К этому списку добавляются «Кристофари» (2019 год, Сбербанк, 119 место), «Ломоносов 2» (МГУ, 370 место) и MTS Grom (МТС, 433 место). В то время как Китай занимает 106 мест из 500, а наиболее производительный занимает 11 место. Что до США, то эта страна занимает 161 мест в рейтинге и претендует на первые три позиции.

Рейтинг суперкомпьютеров Top500 обновляется дважды в год: в июне и ноябре. Впервые подсчёты были произведены в 1993 году на основе теста Linpack, который проходят все участники. Созданием суперкомпьютера ISEG руководит Роман Чернин, который занимал одну из руководящих должностей в «Яндексе». В российской компании он отвечал за геосервисы, ну а сегодня входит в состав Nebius N.V. Сами разработчики уверяют, что на создание суперкомпьютера ушло всего полгода, хотя это далеко не рекорд, ведь Сбербанку потребовалась всего 4 месяца. Суперкомпьютер ISEG основан на процессорах Intel Xeon Platinum 8468. Камни способны разгоняться до 2.1 ГГц и имеют по 48 ядер. Общее количество ядер составляет 211 088, а в итоге в Linpack удалось достичь 46.54 PFlop/s в реальном и 86.79 Pflop/s в теоретическом режимах. Если сравнивать с лидером на рынке суперкомпьютеров, то результат может показаться довольно скромным. Так, Frontier, произведённый компанией HPE и занявший первое место в рейтинге, показывает максимальную производительность в Linpack 1.194,00 Pflop/s и теоретическую пиковую на уровне 1.679,82 PFlop/s. В нём содержится почти 8.7 миллиона ядер, а сам он основан на процессорах AMD Epyc третьего поколения с 64 ядрами и частотой 2 ГГц.

Nebius позиционирует себя как международную компанию со штаб-квартирой в Нидерландах и инженерными хабами в Финляндии, Израиле и Сербии. В Forbes не исключают, что мощности ISEG могут использоваться «Яндексом», поскольку у российской компании с 2014 года есть офис в Израиле. Представители «Яндекса», не комментируют такое заявление и отмечают, что ISEG не использует интеллектуальную собственность и технологии «Яндекса». Отдельно указывается, что тестирование ISEG проводилось без использования дополнительного ПО. Именно поэтому пока неясно, для каких целей создан такой мощный компьютер. Известно также, что суперкомпьютер был назван в честь Ильи Сегаловича, одного из сооснователей «Яндекса», скончавшегося в 2013 году в возрасте 48 лет. В 2019 году «Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича, но в сентябре 2023 года переименовал её по просьбе семьи Сегаловича в Yandex ML Prize.

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Что до российских компьютеров, то здесь отмечается значительный застой, а в итоге отечественное железо теряет свою актуальность и позиции в рейтинге. Например, «Червоненкис» опустился с 27 на 36 место, «Галушкин» – с 46 на 58, а «Ляпунов» – с 52 на 64 всего за 4 месяца. Суперкомпьютер Сбербанка «Кристофари Нео» в летний период 2023 года занимал 55 место, но теперь находится лишь на 67 позиции, в то время как «Кристофари» спустился с 96 на 119 строчку. Другие российские суперкомпьютеры также потеряли позиции: «Ломоносов-2» от Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ опустился с 370 на 329 место. Похоже, сегодня российским компаниям не до увеличения мощности суперкомпьютеров, поскольку сказываются санкции и экономические трудности.