Если танкер из РФ не будет иметь страховки от европейских и американских компаний, то его могут заблокировать

Ещё совсем недавно власти США и Евросоюза рассказывали о том, как санкции уничтожают российскую экономику, а теперь признают, что большая часть ограничений не работает, а все попытки оказать давление на Россию оборачиваются против европейских бизнесменов или обычных потребителей. К примеру, отказ от трубного газа привёл к резкому подорожанию энергоносителей, а блокировка удобрений и сложности с поставками сельскохозяйственной продукции тут же привели к росту цен на продукты питания. Ну а поскольку нефть приносит российскому бюджету значительные суммы, то янки решили ударить именно по этому ресурсу, попутно нанеся удар по европейской экономике. ЕС запретил себе покупать чёрное золото у России, а также ввёл потолок цен в размере 60 долларов за баррель. Вскоре выяснилось, что подобные меры оказали кратковременное воздействие на реальное положение на мировом рынке, а в итоге уже достаточно давно Россия получает больше денег, чем предусмотрено ценовым потолком.

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В Европе постоянно требуют ужесточить санкции, но не могли придумать, как это сделать. Похоже, кому-то в Европе пришла в голову гениальная идея. Как стало известно, Евросоюз намерен поручить властям Дании осуществлять проверку всех танкеров с нефтью, идущих из российских портов. Журналисты The Financial Times выяснили, что власти Дании получат право блокировать танкеры в случае, если условия страховки не устраивают европейское правительство. Согласно информации американского издания, если танкер не может предъявить страховку, выданную агентством из США или ЕС, то Датские береговые службы имеют право конфисковать груз или развернуть судно обратно. Ну а причина вполне укладывается в логику европейского обывателя. Оказывается, если у танкера нет правильной страховки, то он представляет опасность для окружающей среды, а значит не может курсировать по морским маршрутам рядом с зоной ответственности европейских государств.

Даже американские журналисты приходят к выводу, что Европа эксплуатирует тему экологии в своих целях, ну а главная задача состоит в нанесении дополнительного ущерба российским компаниям. Фактически, Дания окажется в довольно щекотливом положении, поскольку останавливать танкеры другой страны в нейтральных водах может быть чревато для общей безопасности, не говоря о том, что Россия может отправить в акваторию авиацию и флот. Словом, положение накаляется, а эксперты Foreign Policy уверены, что подобные меры только ухудшат и без того сложную ситуацию. Похоже, действующим элитам отступать уже некуда, а многие просто игнорируют здравый смысл. Авторы издания отмечают, что обещание Запада создать для России «санкционный ад» провалились, поскольку Москва быстро приспособилась, научившись обходить действующие ограничения. Вместо того чтобы привести к заметному экономическому ущербу для России, санкции буксуют, а высокая цена на нефть продолжает наполнять российский бюджет. В итоге доходы в октябре 2023 года оказались на 15% выше, чем было ещё месяц назад.

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В Foreign Policy сетуют на то, что всё это позволяет России не только планировать увеличение расходов на оборону в бюджете на 2024 год, но и продолжать осуществлять финансирование спецоперации в Украине, не забывая о социальной поддержке населения. Считается, что при сохранении подобной динамики Россия получит возможность производить оружие и разрабатывать новые боевые единицы, тогда как Запад постепенно устаёт, а значит финансирование Украины станет всё менее заметным. Похоже эксперты Foreign Policy не учитывают, что сами американцы опасаются вводить более жёсткие санкции. Есть мнение, что попытки ограничить поставки российской нефти приведут к дестабилизации на мировом рынке. Наступит дефицит, а в итоге цены взлетят в несколько раз, что ударит по американской и европейской экономике. В то же время Россия сохранит основных покупателей в Азиатском регионе, не говоря уже о том, что даже в США признают, что закупают разбавленную нефть из РФ по завышенным ценам. Насколько действия Дании способны повлиять на баланс сил в регионе, остаётся только догадываться, поскольку власти скандинавской страны пока отмалчиваются и никак не комментируют предложение со стороны Евросоюза.