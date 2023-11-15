Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Евросоюз принуждает Данию блокировать российские танкеры – в качестве предлога значится экология
Если танкер из РФ не будет иметь страховки от европейских и американских компаний, то его могут заблокировать

реклама

Ещё совсем недавно власти США и Евросоюза рассказывали о том, как санкции уничтожают российскую экономику, а теперь признают, что большая часть ограничений не работает, а все попытки оказать давление на Россию оборачиваются против европейских бизнесменов или обычных потребителей. К примеру, отказ от трубного газа привёл к резкому подорожанию энергоносителей, а блокировка удобрений и сложности с поставками сельскохозяйственной продукции тут же привели к росту цен на продукты питания. Ну а поскольку нефть приносит российскому бюджету значительные суммы, то янки решили ударить именно по этому ресурсу, попутно нанеся удар по европейской экономике. ЕС запретил себе покупать чёрное золото у России, а также ввёл потолок цен в размере 60 долларов за баррель. Вскоре выяснилось, что подобные меры оказали кратковременное воздействие на реальное положение на мировом рынке, а в итоге уже достаточно давно Россия получает больше денег, чем предусмотрено ценовым потолком. 

реклама

В Европе постоянно требуют ужесточить санкции, но не могли придумать, как это сделать. Похоже, кому-то в Европе пришла в голову гениальная идея. Как стало известно, Евросоюз намерен поручить властям Дании осуществлять проверку всех танкеров с нефтью, идущих из российских портов. Журналисты The Financial Times выяснили, что власти Дании получат право блокировать танкеры в случае, если условия страховки не устраивают европейское правительство. Согласно информации американского издания, если танкер не может предъявить страховку, выданную агентством из США или ЕС, то Датские береговые службы имеют право конфисковать груз или развернуть судно обратно. Ну а причина вполне укладывается в логику европейского обывателя. Оказывается, если у танкера нет правильной страховки, то он представляет опасность для окружающей среды, а значит не может курсировать по морским маршрутам рядом с зоной ответственности европейских государств. 

Даже американские журналисты приходят к выводу, что Европа эксплуатирует тему экологии в своих целях, ну а главная задача состоит в нанесении дополнительного ущерба российским компаниям. Фактически, Дания окажется в довольно щекотливом положении, поскольку останавливать танкеры другой страны в нейтральных водах может быть чревато для общей безопасности, не говоря о том, что Россия может отправить в акваторию авиацию и флот. Словом, положение накаляется, а эксперты Foreign Policy уверены, что подобные меры только ухудшат и без того сложную ситуацию. Похоже, действующим элитам отступать уже некуда, а многие просто игнорируют здравый смысл. Авторы издания отмечают, что обещание Запада создать для России «санкционный ад» провалились, поскольку Москва быстро приспособилась, научившись обходить действующие ограничения. Вместо того чтобы привести к заметному экономическому ущербу для России, санкции буксуют, а высокая цена на нефть продолжает наполнять российский бюджет. В итоге доходы в октябре 2023 года оказались на 15% выше, чем было ещё месяц назад. 

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

В Foreign Policy сетуют на то, что всё это позволяет России не только планировать увеличение расходов на оборону в бюджете на 2024 год, но и продолжать осуществлять финансирование спецоперации в Украине, не забывая о социальной поддержке населения. Считается, что при сохранении подобной динамики Россия получит возможность производить оружие и разрабатывать новые боевые единицы, тогда как Запад постепенно устаёт, а значит финансирование Украины станет всё менее заметным. Похоже эксперты Foreign Policy не учитывают, что сами американцы опасаются вводить более жёсткие санкции. Есть мнение, что попытки ограничить поставки российской нефти приведут к дестабилизации на мировом рынке. Наступит дефицит, а в итоге цены взлетят в несколько раз, что ударит по американской и европейской экономике. В то же время Россия сохранит основных покупателей в Азиатском регионе, не говоря уже о том, что даже в США признают, что закупают разбавленную нефть из РФ по завышенным ценам. Насколько действия Дании способны повлиять на баланс сил в регионе, остаётся только догадываться, поскольку власти скандинавской страны пока отмалчиваются и никак не комментируют предложение со стороны Евросоюза. 

#политика #санкции #нефть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кеннеди-младший: ослабление России не в интересах США
Пентагон: поставки Украине истребителей F-16 не изменят заметно расстановку сил
Из-за приезда Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско убрали бездомных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
28
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
16
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
11
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
2
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
4
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
10
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Tesla запретила перепродажу Cybertruck в течение года
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
15
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
15
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
3
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
22
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
6
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

Cider
15:54
Бабоэксперт, иди борщ вари
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Mallory
15:39
Судить по чимбалу о unix это как судить о Японии по рассказам человека который приехал туда, еще в аэропорту напился сакэ, и пошел вести себя максимально по хамски. А когда столкнулся с проблемами из-...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
Cider
15:34
Карты конечно важнее реального положения дел)
Беларусь стала лидером по росту промышленного производства в ЕАЭС
Mallory
15:30
Ну какой же это сисадмин без профильного образования. До этого уровня ему еще расти и расти. Однако для этого ему надо признать пробелы в собственных знаниях, чего сделать он не в состоянии. Это так,...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
WOLF PACIFIER
15:17
Ну всё, теперь на этих тарантасах до самого Кремля доедут.
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
Руслан Руслан
15:15
Видишь ли сейчас у них подлизнуть на тему сранного сэвео это круто
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
Андрей Жуков
15:14
Более идиотского коммента и придумать сложно!
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Руслан Руслан
15:13
Пока дебилов , баранов таки как ты много на Руси, будете в день всю жизнь жить
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
Андрей Жуков
15:13
Это типо у меня есть Феррари, а возьму-ка я ещё себе такую! Пусть две стоят, я же могу себе это позволить! ))
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
mo3ulla
15:12
ровно наоборот . на оптике не требуется столь интенсивный CRC ( коррекция ошибок ) как на меди . где каждый пакет отправляется как будто в последний путь . к примеру Ethernet 10G который есть как в о...
Будущие версии PCIe Express будут использовать оптические технологии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем