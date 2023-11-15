Пока неясно, как на такое решение отреагируют обычные покупатели смартфонов Huawei

Долгое время Китай зависел от американских технологий. Эксперты полагают, что проблема останется актуальной ещё достаточно долго, но попытки её решения предпринимаются, а настойчивость властей вынуждает двигаться вперёд весь полупроводниковый сегмент. В настоящее время большая часть производителей смартфонов использует в качестве основы обычную Android, создавая собственные надстройки и прошивки. При этом Huawei полагается на так называемую Android Open Source Project (AOSP), которая также создаётся силами Google, но распространяется без лицензии. Похоже, на рынке Поднебесной грядут большие перемены. Как стало известно, Huawei планирует внести в свою операционную систему HarmonyOS, значительные изменения, направленные на освобождение от зависимости от Android и переход на внутреннюю экосистему. По данным инсайдеров, Huawei работает над новой версией операционной системы под названием HarmonyOS NEXT. Это обновление призвано сделать платформу полностью автономной и освободить её от зависимости от американских технологий, включая бесплатную AOSP.

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Напомним, HarmonyOS была анонсирована в 2019 году в ответ на санкции со стороны Google, поскольку китайская компания лишилась доступа к ключевым мобильным сервисам. Несмотря на попытки выйти за пределы Китая, HarmonyOS до сих пор остаётся региональной, поскольку большая часть пользователей предпочитает сервисы на основе Android и iOS. Долгое время Huawei занималась увеличением количества приложений внутри своей операционной системы, призывая разработчиков со всего мира присоединиться к инициативе расширения экосистемы HarmonyOS. Компания активно ищет специалистов, готовых адаптировать свои программы для HarmonyOS, а также тех, кто уже занимается разработкой приложений под Android и iOS. При этом китайцы готовы платить разработчикам больше, чем в среднем по рынку, ну а на горизонте появилась так называемая HarmonyOS NEXT. Предполагается, что ОС будет работать на разнообразных устройствах: от смартфонов и планшетов до настольных ПК с различными процессорами.

Что любопытно, крупные китайские компании, включая NetEase, Meituan, ByteDance (разработчика TikTok) и DingTalk, уже начали привлекать разработчиков для создания приложений под HarmonyOS. Интерес со стороны таких организаций свидетельствует о растущем потенциале платформы Huawei. Компания Tongcheng Travel станет одной из первых, кто планирует завершить адаптацию своего программного обеспечения для HarmonyOS к концу 2023 года. Эксперты полагают, что китайские компании знают то, что неизвестно нам с вами, а это внушает в них уверенность в перспективах новой экосистемы производства Huawei. Ходят слухи, что на этот раз китайская компания полностью откажется от Android, а это может стать настоящим ударом, поскольку за пределами Китая найти желающих обходиться без сервисов Google будет трудно.

При этом в самой Поднебесной заметен сдвиг в сторону отказа от Android. К примеру, собственную версию операционной системы создала даже Xiaomi. Первая версия HyperOS создана на базе AOSP, но всё говорит о том, что наступает новый этап в развитии операционных систем, где Китай будет играть ведущую роль, создавая собственные продукты, способные конкурировать с Android и iOS на мировом рынке. О происходящем пишут эксперты Gizmochina. Там отмечается, что китайские технологические компании в последние месяцы активно меняют свою стратегию разработки, стремясь отказаться от дальнейшего развития своих сервисов и приложений, предназначенных для операционной системы Android. Все они переходят на Harmony OS, только увеличивая популярность этой операционной системы на местном рынке. Инсайдеры отмечают, что интерес к Harmony OS как замене Android проявили несколько крупных компаний, среди которых JD, популярный интернет-магазин, конкурент AliExpress. JD активно приглашает разработчиков ПО для Harmony OS и готовится к выпуску собственного приложения для этой платформы. JD стал примером для других компаний, включая NetEase и Meituan, которые также начали активно набирать разработчиков приложений для Harmony OS.

Ну а чтобы привлечь талантливых разработчиков, компании предлагают конкурентоспособные зарплаты. Например, Meituan объявила о ежемесячной заработной плате в размере 40-60 тысяч юаней (до 750 тысяч рублей), что отражает высокий спрос на профессионалов, способных создавать программное обеспечение для Harmony OS. Пока эксперты констатируют, что все попытки найти высококлассных специалистов буксуют, поскольку в Китае наблюдается острая нехватка кадров. Несмотря на это сообщество растёт, а сегодня для Harmony OS в Китае пишут ПО более чем в 2.2 миллиона человек. Эксперты отмечают, что на данный момент Harmony OS установлена на более чем 700 миллионах устройств, включая смартфоны, телевизоры и фитнес-трекеры. Данная ОС считается удобной и отлично справляется с функционалом, предлагая наиболее актуальные приложения для владельцев электроники.

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Эксперты отмечают, что по большей части компании не только стремятся избежать зависимости от Google, но активно включаются в работу по патриотическим причинам. При этом разрывать связи с Android никто пока не планирует, поскольку китайцы только адаптируют своё ПО под Harmony OS, считая основной американскую операционную систему. Всё дело в деньгах, ведь переход на Harmony OS означает потерю доступа к огромной аудитории пользователей Android, что может иметь важное значение для бизнеса в будущем. Возможно, всё изменится с приходом Harmony OS NEXT. Пока об этой ОС известно очень мало, но инсайдеры уверены, что впервые в истории Huawei откажется от возможности запуска приложений, написанных под Android. Как на такой шаг отреагируют потенциальные покупатели смартфонов, остаётся только гадать.