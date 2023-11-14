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Bublik1
Глава ВВС США предупредил, что у нового бомбардировщика B-21 Raider могут возникнуть проблемы
Учитывая, что программа создания стратегического бомбардировщика нового поколения оценивается в 50 миллиардов долларов, появление неприятных сюрпризов может крайне негативно отразится на сроках начала серийного производства

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Стратегия развития собственного авиационного парка в США и РФ сильно отличается. Прежде всего нужно понимать, что американцы имеют доступ к бесконтрольному печатанию денег, поэтому могут себе позволить проекты, стоимостью в десятки миллиардов долларов. Российская сторона подходит к вопросу более ответственно, а в результате по соотношению цены и качества техника РФ обходит конкурентов с большим отрывом. В пример можно привести Су-75 Checkmate, стоимость которого в экспортном варианте не превысит 30 миллионов долларов. А ведь речь идёт об истребителе пятого поколения, тогда как американские самолёты 4-го поколения стоят в 2 раза дороже. Ну а поскольку денег у США достаточно, то там становятся реальностью самые фантастичные и крайне дорогие проекты. Речь о B-21 Raider, представляющем собой стратегический бомбардировщик нового поколения. Конечная стоимость проекта может превысить 50 миллиардов долларов, тогда как одна боевая единица оценивается в 750 миллионов долларов. Но это по старым ценам, поскольку разработка самолёта началась давно, а значит во время пути цена могла подрасти. 

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Что же, 10 ноября состоялся первый полёт широко разрекламированного B-21 Raider. Бомбардировщик поднялся в воздух со специализированной полосы и приземлился на авиабазу США в Палмдейле. Именно там начнутся его основные испытания, а пока представители военного ведомства делятся с прессой промежуточными итогами испытаний. Сообщается, что бомбардировщик провёл в воздухе полтора часа, но всё это время находился на небольшой высоте. Подробностей и каких-либо внештатных ситуациях, пока нет, но в ВВС США сделали неожиданную ремарку, вызвавшую у прессы смешанные чувства. Так вот, министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что удовлетворён итогами испытаний, но призвал всех присутствующих с осторожностью смотреть в будущее. По его словам, у проекта ещё могут возникнуть трудности. Кендалл назвал себя оптимизмом, с большой сторожкостью смотрящим в будущее. При этом он полагает, что исключать проблемы не стоит, но не стал уточнять, о чём именно идёт речь. 

В настоящее время Northrop Grumman, занимающаяся производством бомбардировщика, не комментирует заявления властей. Также не указывается, когда стартует следующий этап испытаний, и каких результатов планируется достичь. Что любопытно, разработчик сделал ставку на массовость, а в результате в производстве находится сразу 6 единиц B-21 Raider. Отмечалось, что это позволит повысить унификацию и быстрее перейти к мелкосерийному производству. При этом всего один самолёт готов к испытаниям, тогда как все остальные имеют разную степень готовности, поэтому неясно, когда хотя бы ещё один из них сможет подняться в воздух. Как уже было сказано, B-21 Raider разрабатывается компанией Northrop Grumman уже достаточно давно. Первые упоминания о бомбардировщике нового поколения появились в далёком 2015 году. 

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Самолёт создан в рамках концепции летающего крыла. Представители ВВС США отметили, что первый полностью готовый бомбардировщик получит бортовые компьютеры, и системы с программным обеспечением, позволяющие наносить ядерные удары по удалённым целям. Делается это даже несмотря на то, что в течение нескольких лет эксплуатации самолёты не будут сертифицированы для транспортировки и применения стратегического оружия. Очевидно, что громкие заявления должны повысить статус B-21 Raider, придав самолёту значительный вес на международной арене. Ожидается, что первые серийные бомбардировщики поступят на вооружение ВВС США в середине 2020-х годов. ВВС США хотят закупить не меньше 100 стратегических бомбардировщиков с целью поставить их на замену стремительно устаревающим B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Программа рассчитана на несколько десятилетий, поэтому сроки её выполнения размыты, а более точные выводы можно будет делать уже после начала серийного производства. Пока же B-21 Raider собираются в закрытых цехах с минимальным использованием автоматики. 

#авиация #самолёты #b-21 raider
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