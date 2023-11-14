Система получила модульную конструкцию, что позволяет гибко настраивать её для противодействия любым типам беспилотников

Ещё несколько лет назад считалось, что беспилотные аппараты не представляют угрозы для прошедшей боевое крещение авиации и флота, а в России уделялось мало внимания разработке подобных устройств. В итоге в рамках СВО пришлось навёрстывать упущенное, а сегодня считается, что именно российская армия обладает самым значительным боевым опытом работы с различными типами беспилотников. Это ударные дроны, в задачи которых входит поражение целей и отход на базу. Широко применяются дроны-камиказде, некоторые из которых способны выводить из строя инфраструктурные объекты противника, тогда как другие применяются для уничтожения техники и личного состава. Особую роль отводят разведывательным дронам, позволяющим зафиксировать приближение противника без риска потерь в личном составе. Такие БПЛА наводят на цель артиллерию и танки, повышая точность и давая представление о характере нанесённого удара. Существуют масштабные проекты, где новобранцы могут выбрать профессию оператора дрона, что позволит получить точные знания перед отправкой в СВО.

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Одним словом, процесс идёт, но происходит это с двух сторон. Так, украинские солдаты может и не имеют на вооружении «Герани» и «Ланцеты», но активно пользуются подарками от стран НАТО, продолжая отправлять беспилотники в сторону Москвы и Крыма. Особенно активно там задействуют морские беспилотники, а значит требуются своевременные решения, позволяющие закрыть небо и воду для БПЛА противника. Как стало известно, российские инженеры существенно доработали комплекс противодействия дронам «Сапфир», что позволило увеличить его эффективность для применения в боевых условиях. Отмечается, что при модернизации учитывался опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в СВО, а представитель «Радиоэлектронных технологий» заверил прессу в том, что усовершенствованный «Сапфир» способен подавлять все существующие типы беспилотной авиации.

За работу отвечали инженеры из ВНИИ «Градиент», которым удалось в ходе модернизации данной системы радиоэлектронной борьбы расширить диапазон рабочих частот. Кроме того, теперь «Сапфир» может похвастать модульной конструкцией, которая сделала возможным появления таких внушительных характеристик у уже существующей системы РЭБ. Разработчики рассказали о том, что им удалось расширить рабочий диапазон частот для «Сапфира» с 300 МГц до 6 ГГЦ. Теперь это модульная конструкция, позволяющая адаптировать устройство под те или иные частоты, на которых работают беспилотники противника. Представители Ростеха уверяют, что «Сапфир способен обнаруживать и классифицировать беспилотники любого типа, включая самые небольшие устройства (так называемые мини-дроны) весом до 250 грамм, а также самодельные беспилотники.

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О планах модернизации «Сапфира» сообщалось летом 2023 года. Комплекс использовался для защиты подразделений инженерных войск во время работы в зоне СВО. Согласно официальным данным, «Сапфир» обнаруживает беспилотники на расстоянии до 30 километров и может противодействовать им на расстоянии до 5 километров. После обнаружения дрона, «Сапфир» автоматически классифицирует его, отправляет соответствующий сигнал и нейтрализует угрозу. Этот комплекс эффективен не только против дронов, но и против наземных пунктов управления. Точное количество обновлённых систем РЭБ, поступивших на баланс российской армии в СВО, не называется.