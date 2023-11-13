Огонь с Т-72Б3 корректировался с помощью беспилотника

Известно, что немецкие Leopard 2 отличаются высокой точностью и способны наносить удары по удалённым целям с расстояния свыше 5 километров. За всё это отвечает продвинутая электроника, что считается многими экспертами значительным преимуществом техники НАТО над современными российскими боевыми единицами. Возможно, интеграция такой электроники в российские танки и не потребуется, поскольку появляются более простые и эффективные инструменты. Речь идёт о беспилотниках, которые позволяют проводить корректировку удалённых целей и наносить удары с высокой точностью. Обычно подразделения российской армии осуществляют на том или ином направлении скоординированные действия, когда данные передаются механизированной бригаде, но иногда танкисты удивляют даже видавших виды военкоров.

реклама

Недавно в сети появился любопытный ролик, на котором можно проследить выход танка Т-72Б3 на позицию и отстрел боекомплекта по цели. Как оказалось, в одном из здания находился замаскированный центр РЭБ ВСУ, которые препятствовал активным боевым действиям российской армии на данном направлении. Расстояние до цели достигало 8 километров, но после разогрева ствола и пристрела, экипаж смог произвести несколько точных попаданий. После этого бойцы из танкового батальона штурмовой бригады, именуемой в честь Святого Благоверного князя Александра Невского, отошли на заданные позиции.

Заместитель командира танкового батальона отмечает, что поражение узла позволит проводить разведывательные операции и продолжить осуществление атак в направлении населённого пункта Васюковка на Донецком направлении. Украинская РЭБ долгое время мешала проводить операции, явно не ожидая, что огонь будет вестись с закрытых огневых позиций с такого дальнего расстояния. Один из бойцов заявил, что сегодня танк представляет собой самую настоящую снайперскую винтовку. Похоже, что подобные слова не далеки от правды, но без корректирующего беспилотника российские танкисты пока не способны поражать такие удалённые цели.

Эксперты отмечают, что Т-90М имеют неплохой потенциал для модернизации, тогда как Т-14 «Армата» обладают рядом преимуществ над техникой стран НАТО. Пока танки нового поколения не выпускаются массово, а Т-72Б3 образца 2022 года приходит на замену менее эффективным машинам советской эпохи.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр



