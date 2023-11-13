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Bublik1
Кулер RTX 4090 превратили в скейтборд, а работа на GTX 1070 принесла студенту $40 000
Две истории, когда видеокарты NVIDIA принесли своим владельцам популярность и деньги

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В последние годы в нашей жизни стало так много политики, что глобальные проблемы оттесняют на второй план интересы и хобби. Приходится следить за тем, что происходит на Ближнем Востоке и в Конгрессе США, поскольку те или иные решения могут стать ключевыми для судьбы всего мира. Именно поэтому тематика видеокарт перестала волновать обычных людей на улицах, а фанаты уже давно не спорят о том, почему продукция от тётушки Су лучше аналогов от дядюшки Хуанга. Что же, сегодня у нас сразу две истории мирного применения видеокарт в повседневной жизни, которые позволят вам вернуться на 5 лет назад, когда такие заголовки встречались чуть ли не каждый день. 

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Начнём со студента факультета компьютерных наук из Университета Небраска-Линкольн. 21-летний Люк Фарритор принимал участие в конкурсе по расшифровке свитков из Геркуланума. Для работы он использовал видеокарту GeForce GTX 1070 совместно с алгоритмами машинного обучения на базе искусственного интеллекта. В какой-то момент Люку удалось получить впечатляющие результаты, а за свою работу он получил приз в размере 40 тысяч долларов. Студенту удалось прочесть фрагмент текста спустя 2000 лет после пожара, который разыгрался вследствие извержения Везувия. Тогда Геркуланум был засыпан пеплом, а более 1800 свитков представляют собой ценные артефакты. Расшифровка текстов имеет крайне высокую сложность, поскольку во время их анализа с применением обычных методов пергамент может превратиться в пепел. Предполагается, что применение машинного обучения может привести к значительному прорыву, ну а кроме Люка Фарритора были вручены ещё два приза по 10 000 долларов.

В настоящее время наиболее эффективным методом чтения древних свитков является облучение рентгеновскими лучами, позволяющее избежать их раскрытия и потенциального повреждения. Однако чернила на свитках Геркуланума содержат углерод, что делает их трудными для различения на обугленных страницах при использовании обычных рентгеновских лучей. В 2019 году исследователи, включая доктора Брента Силса, совершили прорыв, применив ускоритель частиц для рентгеновского сканирования двух свитков. В текущем году эти рентгеновские изображения были обработаны моделью машинного обучения, делая чернила более чёткими. Конкурс «Везувий» только начался и позволяет энтузиастам испробовать свои силы в расшифровке слов и предложений. Люк Фарритор стажируется в Space-X, но пока заработал только на довольно старую видеокарту GeForce GTX 1070. Похоже, для обучения модели искусственного интеллекта этого было достаточно, поскольку компьютер нашёл определённые паттерны, указывающие на точное местонахождение ранее находившихся чернильных символов. ИИ успешно распознал греческое слово πορφυρας (или porphyras), которое может означать фиолетовый или фиолетовый краситель. Расшифровка этого слова и принесла студенту большой приз. В блоге NVIDIA сказано, что на кону ещё 700 000 долларов, которые будут разыграны в рамках действующего конкурса. Для справки, Геркуланум был обнаружен в 1738 году и раскопан по приказу короля Неаполя Карла VII в 1750 году. Именно там и было найдено место с захоронением огромного числа свитков. В какой-то момент место было потеряно, но вновь обнаружено в 1986 году. Считается, что вилла могла принадлежать тестю Юлия Цезаря Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину. Внутри найдены многочисленные скульптуры, фрески и свитки Геркуланума, а также знаменитый бюст римского полководца Сципиона Африканского.

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Ну и вторая история попроще. Итак, один из пользователей Twitter (сегодня называется X) решил превратить свою видеокарту GeForce RTX 4090 в скейтборд. Именно так, устройство способно передвигаться, хотя выглядит не очень надёжным. Vxunderground заявил, что только ботаники считают, что владение Lamborghini, часов Iced Out и одежды Balenciaga подчёркивает их богатство. На самом деле действительно состоятельные люди катаются на видеокарте GeForce RTX 4090. Читателям поста явно понравилась идея, а многие выразили своё одобрение изобретательностью автора. Что примечательно, Vxunderground не использовал целую видеокарту. Похоже, он снял с GeForce RTX 4090 систему охлаждения, и именно её приспособил в качестве основы для скейтборда. Флагман NVIDIA продолжает работать в компьютере, где получил более эффективную систему водяного охлаждения. Читатели поста предлагают энтузиасту поставить кулеры вниз корпуса скейтборда. Это должно превратить обычный скейт в летающий ховерборд, учитывая массивные вращающиеся вентиляторы. Посмотреть короткое видео вы можете по ссылке: https://twitter.com/vxunderground/status/1723068687257686248 

#видеокарты #интересное #истории
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