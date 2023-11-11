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Bublik1
Голливудские студии больше не смогут создавать образы «зомби» с помощью ИИ без ведома актёров
Если по какой-то причине улыбка на лице зомби будет напоминать улыбку Бреда Питта, то создателям контента придётся несладко

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Несколько дней назад завершилась масштабная забастовка в Голливуде (длилась 118 дней). Изначально на митинги выходили сценаристы, которых не устраивали условия труда и невысокие выплаты. Приводились примеры, когда американские студии зарабатывали сотни миллионов долларов, а сценаристам выплачивались копейки. В какой-то момент забастовку поддержали актёры, а после она переросла в массовую стачку. На акциях протеста присутствовали звёзды Голливуда, позировавшие на фоне плакатов. Некоторые помогали материально, что позволило протестующим так долго продержаться. При этом часто поддержка сопровождалась чеком с шестью нулями, а в итоге стороны пришли к компромиссу. Сообщается, что профсоюз SAG-AFTRA успешно разрешил множество вопросов, связанных с трудовыми отношениями актёров, в том числе пенсионные и медицинские взносы, различные ограничения на прослушивания и вопросы оплаты актёров второго плана. Не всё желаемого стало осуществимо, но был вопрос, который потребовал особого внимания.

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Речь идёт о случаях использования искусственного интеллекта для создания развлекательного контента. Дело в том, что некоторые студии уже заявили, что активно включают генеративные модели для написания сценариев, а по сети пошли слухи о планах включения виртуальных актёров в фильмы и замену людей на роботов. Скорее всего, лет через 10 так и будет, но пока общественность сопротивляется, а Голливуд пошёл на уступки. При этом один из ключевых аспектов соглашения касался возможности использования ИИ для создания цифровых персонажей, включая зомби-актёров. Профсоюз выразил обеспокоенность тем, что студии могут использовать технологии ИИ для воскрешения умерших актёров или создания цифровых образов, составленных из частей тел реальных артистов. Согласно заключённому соглашению, профсоюз добился определённых ограничений на использование ИИ в этом контексте. В частности, если цифровой персонаж имеет узнаваемые черты реальных актёров, студии обязаны получить разрешение от самих актёров. Такое требование распространяется на использование черт лица, голоса и других уникальных аспектов в цифровых образах, в том числе для генерации зомби и любого другого контента.

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дункан Крэбтри-Ирландия, главный переговорщик профсоюза, подчеркнул важность этого шага, отметив, что теперь актёры имеют возможность контролировать, как их персональные черты используются в цифровых произведениях. При этом добиться полного запрета использования ИИ в создании цифровых персонажей добиться не удалось. Профсоюз приложил массу усилий, а пункт долгое время был ключевым в переговорном процессе. Похоже, боссы голливудских студий настроены решительно, оставив за собой право добавления персонажей, полностью созданных при помощи компьютера и управляемых умными алгоритмами. Многие актёры опасаются, что это окажет негативное влияние на кинематограф в обозримом будущем, но добиться поблажек по этому вопросу не вышло. В целом именно искусственный интеллект стал ключевым вопросом во время переговоров, поскольку актёры опасаются потери контроля над своими выступлениями и возможных угроз своему существованию в индустрии развлечений. Согласно мнению самих актёров, если бы студии имели возможность, они могли бы заменить актёров цифровыми версиями, создавая угрозу для профессионального статуса и заработка людей. Кейтлин Дулани, член переговорного комитета SAG-AFTRA, выразила удовлетворение полученными результатами, называя положения об использовании ИИ значительным достижением нового контракта. Она подчеркнула, что эти меры обеспечат участников профсоюза защитой и безопасностью в условиях быстро меняющейся индустрии развлечений.

Изображение нарисовано с помощью нейросети

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Ещё одним важным аспектом соглашения является требование согласия на использование изображений умерших актёров. В соответствии с законами Калифорнии, наследники умерших актёров сохраняют контроль над использованием их изображений в течение 70 лет после смерти. Это правило не распространяется на уже ранее отснятые фильмы и другой контент, включая телешоу и интервью. Соглашение с профсоюзом предусматривает защиту интересов умерших актёров в контексте использования ИИ в создании цифровых персонажей и сцен. Как уже было сказано, без компромисса добиться желаемого не удалось, но в целом профсоюз рассматривает заключённое соглашение как значительную победу. Договор позволит защитить права актёров и сценаристов, ограничив влияние высоких технологий на многие аспекты создания развлекательного контента. 

#интересное #голливуд #забастовка актёров
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