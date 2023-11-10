Варианта будет всего два: или смотреть больше рекламы, или купить премиальную подписку на YouTube

Одна из главных проблем крупных корпораций заключается в том, что этим гигантам всегда мало денег. Финансовые аналитики давно пришли к выводу, что какой бы ни была перспективной компания, она не может расти бесконечно долго. Рано или поздно количество потенциальных клиентов заканчивается, а значит нужно уметь подстраиваться под меняющиеся условия рынка. Это значит, что гонка за всё более крупными прибылями себя не оправдывает, а корпорациям нужна более зрелая стратегия. Очевидно, что эту истину знаем не только мы с вами, но многие американские технологические компании пока не готовы признать очевидное и обслуживать клиентов в спокойном темпе. Руководство рассказывает о всё новых вершинах, для достижения которых не обойтись без дополнительного закручивания гаек. Кто-то повышает стоимость базовых услуг и сервисов, тогда как другие вводят новые правила пользования собственными продуктами. Похоже, у «Корпорации добра» свой собственный путь.

реклама

По данным аналитиков, Google намерена выжать из пользователей все соки и планомерно выдавливает миллионы людей на премиальную подписку. Отмечается, что ещё совсем недавно мы видели одну рекламную вставку через 2-3 ролика или видеоклипа, ну а сегодня почти перед каждым просмотром ставится назойливая реклама. При этом видео несколько раз прерывается, а длительность рекламы превышает 20 секунду, хотя ещё недавно она была не более 5-10 секунд. Проблема становится всё более актуальной, а всё это вызвано желанием Google побольше заработать на действующих сервисах. Выплаты создателям контента не увеличились, а давление на пользователей продолжается. Но если раньше вы могли поставить программу для блокирования нежелательного контента, то недавно Google приступила к тестированию нового API для YouTube, который будет отслеживать, в каком приложении пользователь смотрит видеоролики.

Стратегия сильно отличается от ранее предпринимаемых действий. Напомним, что Google долго боролась с приложением YouTube Vanced, которое позволяло смотреть ролики на смартфонах без назойливой рекламы. В какой-то момент разработчики сдались, но на этот раз полумеры уже не устраивают руководство «Корпорации добра». Потребности в росте доходов увеличиваются, а значит появление указанного выше API не за горами и случится как в мобильных версиях YouTube, так и в браузере на компьютере. По данным SamMobile, новый API представляет собой модифицированное приложение Android WebView Media Integrity и основан на технологии WebView, которая является частью мобильной операционной системы. WebView необходима для того, чтобы пользователь мог открывать веб-страницы на Android-смартфоне или другом устройстве прямо в приложении, без нужды переключаться в браузер. Поскольку технология существует уже давно, у Google уже есть инструменты для блокировки сторонних YouTube-приложений.

Сообщается, что до начала тестирования нового API остаётся не так много времени, а значит уже скоро блокировщикам рекламы придётся туго. Ожидается, что новая функция появится к началу 2024 года, а в результате пользователи, которые не захотят отключать блокировщики рекламы, не смогут смотреть привычное видео на YouTube. Скорее всего, энтузиасты выпустят новое решения, позволяющие обойти инициативы Google, но любое неофициальное приложение никогда не станет массовым, а значит миллионы пользователей поставят перед выбором: либо смотреть ролики, либо купить премиальную подписку. По мнению экспертов, блокировка неофициальных приложений может считаться положительным шагом, поскольку решает вопросы безопасности личных данных обычных пользователей. В случае ужесточения правил трансляции видео многие пользователи удалят опасные инструменты, позволявшие хакерам получать удалённый доступ к их компьютерам.

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И всё же, тот факт, что миллионы пользователей ищут способы заблокировать рекламу, говорит о многом. Люди устали от назойливых попыток Google увеличить свои доходы за счёт свободного времени зрителей. Подсчитано, что за год некоторые пользователи тратят больше суток своей жизни на просмотр рекламы в Google. Это неприемлемо, но «Корпорация добра» уже давно не прислушивается к голосу потребителей, надеясь на то, что конкурентов всё равно нет. Добавим, что в настоящее время популярные блокировщики рекламы работают по всему миру. Инициатива только подготавливается, а каковы будут результаты, мы узнаем совсем скоро. Ну и стоит помнить, что жителям России подобные инициативы Google пока не страшны. Ещё весной прошлого года отечественные создатели контента потеряли доступ к монетизации, поэтому вы можете смело смотреть видео без рекламы. По крайней мере какое-то время, ведь рано или поздно санкции против России снимут, но случится это точно не в начале 2024 года.