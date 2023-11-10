Инсайдеры из Moore's Law Is Dead назвали предварительные цены и характеристики линейки видеокарт NVIDIA RTX 40 SUPER

В сети существует несколько сайтов, занимающихся анализом рынка графических чипов. Особый интерес для обывателей представляют настольные видеокарты, но в последнее время мы становимся свидетелями тотального доминирования со стороны NVIDIA. Приводятся различные цифры, но мы обратим внимание на рейтинг Steam. В данном случае мы имеем дело с чистыми данными, которые основаны на обычной статистике. При этом учитываются обычные геймеры, а значит вероятность точного определения переменных увеличивается. Как видите, сегодня NVIDIA имеет долю в размере 82.22%, тогда как показатели AMD обвалились до 11.53%. Что примечательно, полтора года назад красные занимали 15% рынка дискретных видеокарт, но за это время окончательно растеряли свой потенциал.

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Аналитики называют целый ряд причин происходящих изменений, но есть все основания полагать, что сегодня для Лизы Су рынок настольной графики не считается ключевым. Перед инженерами AMD ставятся определённые задачи по разработке графических архитектур нового поколения, но производство находится на минимальном уровне. Если вы загляните в магазины, то обнаружите, что на одну видеокарту от тётушки Су в наличии 5-10 видеокарт от дядюшки Хуанга. Не исключено, что такое положение связано с тем, что AMD получает высокие прибыли от поставок чипов для игровых консолей, но точного ответа мы всё равно не получим. Похоже, в NVIDIA окончательно разочаровались в своём конкуренте, поэтому больше не готовы ждать и планируют выпустить обновлённую серию SUPER в ближайшие месяцы. Если точно, то случится это уже в январе, о чём рассказали авторы канала Moore's Law Is Dead. Сообщается, что 8 января запланировано большое мероприятие NVIDIA в рамках международной выставки CES 2024. Представители компании подтвердили дату, но отказались давать комментарии относительно появления тех или иных продуктов, а также подробностей презентации. Предполагается, что на мероприятии покажут сразу три видеокарты: GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER. Давайте разберём новинки и начнём с младшего графического чипа.

Итак, GeForce RTX 4070 SUPER представляет собой небольшую доработку уже существующей видеокарты без приставки «SUPER». Здесь можно будет встретить всё те же 12 Гб видеопамяти GDDR6X и 192-битную шину. Заявлено графическое ядро AD104, включающее 7168 ядер CUDA. Теплопакет не должен выйти за пределы 220 Вт, а инсайдеры уверены, что новая видеокарта окажется немного быстрее GeForce RTX 4070 Ti. Предполагается, что быстродействие не превысит 3-6%, но в данном случае подобные размышления явно преждевременны, а оценка носит теоретический характер. Считается, что GeForce RTX 4070 SUPER придёт на замену GeForce RTX 4070 Ti, но предложит более гуманный ценник. Инсайдеры называют цену от 600 до 650 долларов, тогда как о судьбе GeForce RTX 4070 Ti ничего не известно. Скорее всего, такая видеокарта пропадёт из продажи, поскольку не получит своего места в новой линейке.

представляет собой небольшую доработку уже существующей видеокарты без приставки «SUPER». Здесь можно будет встретить всё те же 12 Гб видеопамяти GDDR6X и 192-битную шину. Заявлено графическое ядро AD104, включающее 7168 ядер CUDA. Теплопакет не должен выйти за пределы 220 Вт, а инсайдеры уверены, что новая видеокарта окажется немного быстрее GeForce RTX 4070 Ti. Предполагается, что быстродействие не превысит 3-6%, но в данном случае подобные размышления явно преждевременны, а оценка носит теоретический характер. Считается, что GeForce RTX 4070 SUPER придёт на замену GeForce RTX 4070 Ti, но предложит более гуманный ценник. Инсайдеры называют цену от 600 до 650 долларов, тогда как о судьбе GeForce RTX 4070 Ti ничего не известно. Скорее всего, такая видеокарта пропадёт из продажи, поскольку не получит своего места в новой линейке. Что до GeForce RTX 4070 Ti SUPER, то это уже более серьёзная заявка, которая вызывает потенциальный интерес у энтузиастов. Всё дело в том, что видеокарта по своим скоростным характеристикам вплотную приблизится или даже немного обойдёт GeForce RTX 4080, но будет предлагаться дешевле. Инсайдеры уверены, что цена GeForce RTX 4070 Ti SUPER не превысит 850 долларов, ну а в основе лежит графическое ядро AD103 и 8448 ядер CUDA. За счёт использования 256-битной шины удастся увеличить количество видеопамяти до 16 Гб, ну а всё это позволит прибавить от 14 до 22% к скорости. Как вы понимаете, всё это снова чистая теория, поэтому какой в итоге окажется GeForce RTX 4070 Ti SUPER, знает только ограниченный круг сотрудников NVIDIA.

то это уже более серьёзная заявка, которая вызывает потенциальный интерес у энтузиастов. Всё дело в том, что видеокарта по своим скоростным характеристикам вплотную приблизится или даже немного обойдёт GeForce RTX 4080, но будет предлагаться дешевле. Инсайдеры уверены, что цена GeForce RTX 4070 Ti SUPER не превысит 850 долларов, ну а в основе лежит графическое ядро AD103 и 8448 ядер CUDA. За счёт использования 256-битной шины удастся увеличить количество видеопамяти до 16 Гб, ну а всё это позволит прибавить от 14 до 22% к скорости. Как вы понимаете, всё это снова чистая теория, поэтому какой в итоге окажется GeForce RTX 4070 Ti SUPER, знает только ограниченный круг сотрудников NVIDIA. Что до GeForce RTX 4080 SUPER, то перед нами попытка сократить разрыв между существующей GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090. Скорее всего, попытка так и останется не реализована, поскольку ранее ходили слухи, что новинка получит 20 Гб видеопамяти и 320-битную шину. Теперь же инсайдеры из Moore's Law Is Dead настаивают на том, что такое решение окажется сильно прожорливым. Ну а 256-битная шина намного экономичнее, поскольку в этом случае теплопакет не выйдет за пределы 320 Вт. Видеокарта будет построена на базе графического ядра AD103 и включает 10 240 ядер CUDA, а значит может оказаться до 9% быстрее GeForce RTX 4080. Предполагаемая стоимость такой видеокарты может быть зафиксирована на отметке в 999 долларов, что делает её интересным предложением для зажиточных энтузиастов. Инсайдеры считают, что продажи всей линейки стартуют в конце января или начале февраля, а выход на рынок может быть приурочен к Китайскому Новому году.

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