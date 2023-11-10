Разработка носит секретный характер, поэтому пока в прессе нет даже названия ракеты

Ещё совсем недавно считалось, что массовое применение тяжёлых артиллерийских систем по площади позволяет решать боевые задачи с высокой эффективностью. Именно поэтому в арсенале российской армии наблюдалась масса снарядов, которые не обладают высокой точностью. Как показал опыт СВО, армии требуются высокоточные боевые единицы, а главная задача состоит в том, чтобы сделать уже готовые разработки массовыми. Если обратить внимание на последние новости в прессе, то можно сделать вывод, что процесс идёт довольно успешно, но со временем появляются более эффективные боевые единицы. Как стало известно, инженеры НПО «Сплав» создали прототип ракеты нового поколения. В настоящее время опытный образец получил неуправляемую конструкцию, но разработчики уже заявили, что речь идёт об инновационной платформе, позволяющей создавать те или иные ракеты по требованию заказчика. Таким образом можно получить как неуправляемы, так корректируемые ракеты с полным циклом управления полётом и высокой точностью.

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По данным разработчиков, ракета оснащается высокоэффективным двигателем и будет использоваться в качестве платформы для разработки новых многофункциональных боеприпасов. Ракета уже имеет целый ряд уникальных характеристик. Так, она объединяет свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, что подтверждается в пресс-службе Ростеха. Что примечательно, ракета уже была высоко оценена специалистами, а за разработку команда инженеров получила премию имени Николая Макаровца. Указывается, что коллектив предприятия успешно решил ряд сложных научных, технических и практических задач, создав авиационную ракету, способную поражать как открытые, так и закрытые цели, включая фортификационные сооружения и лесные массивы. Как уже было сказано, прототип относится к классу неуправляемых и имеет 80-й калибр.

Подчёркивается, что ракеты обладает как научной, так и практической значимостью. В первом случае суть заключается в том, что впервые была заложена основа для создания универсальных авиационных боеприпасов, объединяющих свойства бетонобойных и осколочно-фугасных. Это достижение вызвало интерес в Ростехе и было замечено зарубежными аналитиками. Что до практической части, то эта авиационная ракета превосходит все существующие отечественные и зарубежные аналоги. В её лежит новый компактный высокоэффективный ракетный двигатель. Разработчики не сообщают, когда смогут перейти к массовому производству, а детальная информация о скорости полёта и бронепробитию держится в тайне. Не раскрывается и название ракеты, поэтому нет возможности сравнить её с уже существующими вариантами. Например, в России существует разработка неуправляемой авиационной ракеты 80 калибра С-8ОФП «Бронебойщик». Проект создан на основе малогабаритного высокоэнергетический двигатель на твёрдом топливе и предоставляет возможность выбора режима взрыва в зависимости от поставленной задачи: непосредственно перед целью или после преодоления преграды.

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Не исключено, что первые испытания новой ракеты пройдут в СВО. Российские и иностранные эксперты уже не раз высказывали мысль, что конфликт в Украине позволяет не только Западу, но и России изучить новые разработки в области вооружения и попытаться внести корректировки в уже существующие классические тактики ведения боевых действий. Отдельно указывается, что неуправляемые авиационные ракеты не обладают перспективами и высоким потенциалом, поэтому стоит всё же рассмотреть создание на базе указанного выше прототипа более точные и дальнобойные боеприпасы.