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Bublik1
Американские аналитики: российский МиГ-31 превосходит F-16, но сильно уступает более новому F-35
В Military Watch Magazine пишут, что российский перехватчик сталкивается со значительными вызовами, поскольку страны Скандинавии переходят на амеркианские истребители пятого поколения

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Сегодня военная промышленность России переживает второе рождение, а значительные инвестиции позволили увеличить производство ключевых типов вооружения. Выпускаются новые танки, бронированные машины и боеприпасы, при этом особое внимание уделяется авиации. Аналитики Military Watch Magazine полагают, что Россия стоит перед значительными вызовами, а Северный флот оказался на острие расширения НАТО в регионе. ВВС Норвегии переходят на истребители F-35, а это может нарушить сложившийся баланс не в пользу российских вооружённых сил. Американские эксперты признают, что сегодня МиГ-31 сохраняет тактическое преимущество над F-16 по всем ключевым характеристикам, но не способен на равных конкурировать с более современным истребителем США пятого поколения. F-35 обладает впечатляющими боевыми характеристиками, при этом имеет продвинутую авионику, а также электронные системы наведения и перехвата. Всё это ставит под вопрос эффективность применения российских перехватчиков, что вынуждает Москву решать целый спектр сложных проблем. 

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В Military Watch Magazine подчёркивают, что МиГ-31, дислоцированный в Северном флоте, вынужден решать задачи в Баренцевом море, где становится все более ощутимым влияние НАТО. Это стало особенно заметным в свете инцидентов, таких как перехват самолёта-разведчика P-3C Orion над Баренцевым морем в декабре 2022 года. Производство Су-57 идёт медленно, а до конца текущего десятилетия у России не будет достаточного количества самолётов, способных противостоять возрастающему влиянию НАТО в регионе. Именно поэтому МиГ-31 остаётся ключевой боеспособной единицей и неоднократно применялся в СВО. Американские эксперты признают, что установленные на борту МиГ-31М ракеты обладают выдающимися характеристиками, включая дальность полёта до 400 километров, скорость 6 Маха (свыше 7300 км/ч) и мощные боеголовки весом 60 килограмм. Встреча с российским самолётом может стать фатальной для любого противника, что делает МиГ-31М крайне опасным для воздушных и наземных целей на разных высотах. 

Напомним, процесс модернизации МиГ-31 стартовал в 2009 году и был полностью завершён, что привело к повышению боеспособности перехватчика, адаптировав его к современным требованиям, включая новый радар и авионику. Такая модернизация имела особую важность в условиях активизации операций в Арктике, где МиГ-31 может в полной мере воспользоваться преимуществами ведения боевого дежурства в экстремальных климатических условиях. Самолёт способен использовать отдалённые посадочные полосы в Арктике, куда большая часть потенциальных противников даже не способна долететь. При этом в Military Watch Magazine полагают, что с учётом расширения систем ПВО большой дальности (имеется в виду С-500) и всё более заметной тенденции к усилению наземных систем, со временем Россия может начать выводить МиГ-31 из эксплуатации. Как уже было сказано, перехватчик обладает более выдающимися характеристиками, чем действующие в регионе F-16, но в ближайшем будущем на военных базах в Финляндии могут появиться F-35. Это обязательно приведёт к росту напряжения в регионе Баренцева моря, где российские истребители продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности и суверенитета. Насколько Су-57 окажется способен заменить действующий перехватчик, большой вопрос, ответ на который пока получить невозможно. 

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Кстати, буквально несколько дней назад МиГ-31, входящие в состав Северного флота России, провели успешные учения по перехвату воздушных целей в высоких слоях стратосферы над Баренцевым морем. Согласно официальному сообщению пресс-службы флота, в ходе манёвров экипажи истребителей МиГ-31, принадлежащих отдельному сводному авиаполку Северного флота, перехватили гипотетического противника, обнаруженного в стратосфере. Сценарий учений включал обнаружение воздушной цели средствами наблюдения за воздушным пространством, приближающейся к государственной границе России над Баренцевым морем и поражение целей при помощи штатных средств вооружения. 

#авиация #истребители #f-35 #миг-31
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