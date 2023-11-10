Майнеры активно скупают оборудование для добычи Биткоинов, а прибыльность продолжает расти

Известно, что большая часть экспертов сходится во мнении, что к концу 2024 года за 1 Биткоин будут давать как минимум 50-60 тысяч долларов. Несмотря на это можно заметить, что значительных инвестиций нет на рынке криптовалют нет. Крупная рыба не делает резких движений, а обычные пользователи смотрят на то, как на экране меняются цифры. При этом сложность майнинга возрастает, поскольку оборудование обходится как никогда дёшево, а себестоимость одной добытой монеты продолжает радовать фермеров. Так, по данным компании Riot Platforms, для получения 1 ВТС затрачивается 6141 доллар, а речь идёт о значительном снижении расходов. В рамках квартального отчёта указывается, что общая выручка за период с июля по сентябрь увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 51.9 миллиона долларов. Этот рост обусловлен увеличением объёмов майнинга Биткоина и подорожанием самого актива. За 3 квартал текущего года Riot Platforms добыла 1106 Биткоинов со средней себестоимостью 6141 долларов. Для примера приводятся показатели 2022 года, когда себестоимость составляла 8227 долларов. В настоящее время на балансе компании находится 290.1 миллиона долларов наличных средств и 7327 Биткоинов, добытых собственными мощностями. Как оказалось, подобные успехи не позволили компании выйти из минусов, поскольку чистый убыток увеличился, достигнув 45.3 миллионов долларов по сравнению с 32.4 миллиона за третий квартал 2022 года.

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Похоже, причина в ранее накопленных долгах, а также попытке увеличить мощности за счёт покупки нового оборудования, а есть все основания считать, что аналогичной стратегии придерживаются и другие крупные майнеры. Как стало известно, недавно более десяти крупных публичных майнинговых компаний полностью реализовали свои запасы Биткоинов. Что примечательно, случилось это в рамках очередного ралли, когда стоимость цифрового золота перешла к значительному росту. Напомним, ежемесячно майнинговые компании, чьи акции торгуются на американских биржах, предоставляют финансовые отчёты в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Именно там содержится информация, позволяющая сделать выводы об объёмах продажи и добычи Биткоинов. В октябре 13 компаний, включая Argo, Bitfarms, Bit Digital, Bitdeer, Cipher, CleanSpark, Core Scientific, Digihost, DMG, Hut 8, Iris Energy, Marathon и Terawulf, раскрыли информацию о своих операциях. Riot, HIVE, Northern Data и Mawson пока отмалчиваются, предпочитая не раскрывать все карты конкурентам.

Аналитики TheMinerMag пришли к выводу, что 13 компаний в совокупности продали 5492 BTC, что составляет приблизительно 164 миллиона долларов. Все они использовали фактор роста Биткоина, а совокупный объём продаж составил 100% от общего количества добытых монет за указанный период. Для примера. Ещё летом соотношение реализованных и добытых Биткоинов среди публичных майнинговых компаний снизилось до 70%. Для информации, майнинг Биткоина требует много электроэнергии для работы. Фермеры используют специальные устройства для подтверждения транзакций в блокчейне и получения новых монет в качестве вознаграждения. В настоящее время каждый майнер получает 6.25 BTC за каждый добавленный блок в блокчейн, что примерно равняется 220 тысячам долларов по текущему курсу. Такое высокое вознаграждение стимулирует майнеров поддерживать работоспособность сети, вот только при генерации каждых 210 тысяч блоков происходит уменьшение количества монет в блоке в 2 раза. Это так называемый халвинг, который случается примерно раз в 4 года. Известно, что всего будет добыто 21 миллион Биткоинов, а халвинг позволяет контролировать процесс и приводит к постепенному удорожанию криптовалюты.

По данным аналитиков, многие майнеры, включая Marathon Digital и Core Scientific, продали более 100% от добытых монет, дополнительно реализовав запасы. Hut 8 и Bit Digital ликвидировали запасы, сильно превышающие объём добытых монет. Такие показатели заметно выше, чем в предыдущие три месяца, когда соотношение проданных и добытых Биткоинов колебалось от 64% до 77% Что любопытно, в июне прошлого года, на фоне обвала рынка, это соотношение достигло 390%. Как уже было сказано выше, майнеры увеличивают продажи ВТС с целью получить как можно более высокую прибыль. За последнее время курс Биткоина вырос более чем на 30%, перевалив за 35 тысяч и обеспечив свыше 100% доходности за последний год. Акции крупных майнеров (Marathon и Riot) выросли более чем в 2 раза, а в целом 2023 год можно назвать успешным для фермеров. Продажа Биткоинов позволяет майнерам привлечь капитал для компенсации последствий халвинга, который приведет к уменьшению вознаграждения за майнинг на 50% весной 2024 года.

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Первый халвинг произошёл в ноябре 2012 года, затем в июле 2016 года и последний раз – в мае 2020 года. Окончательное уменьшение вознаграждения ожидается в 2140 году, когда будет добыт последний Биткоин. После этого майнеры будут зарабатывать исключительно на комиссиях за транзакции. Обновления Биткоина предназначены для минимизации влияния на сеть, но обычно происходит значительное подорожание криптовалюты. Что любопытно, последствия халвинга заметны не сразу, в чём можно убедиться на графике. Так, в 2012 году цена Биткоина не увеличилась, тогда как уже в 2013 курс вырос более чем в 70 раз. В 2016 году фиксировались аналогичные изменения, но тогда курс уже не бил рекорды, а после халвинга в 2020 мы стали свидетелями криптолихорадки 2021 года. Предполагается, что на этот раз последствия станут заметны к концу 2024 года, а к этому моменту стоимость цифрового золота может пробить отметку в 100 000 долларов за 1 монету. Ну и сегодня наблюдается очередной этап роста, когда Биткоин снова дорожает, а аналитики говорят о бычьих настроениях на рынке криптовалют.