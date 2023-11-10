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РФ вышла из комиссии СБ ООН по Северным потокам – спустя год расследования так и не началось
Власти Германии, Дании и Швеции оказались не готовы раскрыть даже предварительные итоги расследования

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Сегодня так называемый «цивилизованный» мир предпочитает не вспоминать о том, что произошло 26 сентября 2022 года. А на самом деле подрыв Северных потоков обязательно будет иметь последствия, поскольку замалчивание теракта может восприниматься как полная поддержка тех, кто позволяет себе подобные действия в международном правовом поле. Кто-то скажет, что США давно узурпировали международное право, и будут правы, поскольку уже достаточно давно янки ведут себя по образу и подобию Римской империи, пытаясь при помощи силы контролировать сателлитов по всему миру. Как вы уже могли заметить, с момента теракта прошло уже больше года, а представители того самого «цивилизованного Запада» продолжают ставить палки в колёса расследованию. В Европе осознают последствия для собственных позиций, если вскроется правда и будет прямо назван заказчик и исполнитель подрыва трёх веток трубопровода. Это как со сбитым пассажирским лайнером над Донбассом. Все знают, кто и когда это сделал, предоставлены спутниковые снимки, но из США не поступило нужной команды, поэтому расследование зашло в тупик. 

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Что же, похоже с Северными потоками случилась аналогичная история, поскольку Россия остановила работу специального проекта Совета Безопасности ООН, который должен был сделать ключевые заявления относительно подрыва трубопроводов. Информацию подтвердили представители в МИД России, где подчёркивается, что российская сторона в течение месяца активно участвовала в переговорах и внимательно рассматривала все конструктивные предложения членов СБ ООН. Вот только несмотря на всё это представители Западных стран не сделали ничего, чтобы процесс сдвинулся с мёртвой точки, а в результате расследование окончилась не начавшись. Российская сторона обвинила Запад в несерьёзном подходе к наказанию виновных в подрыве «Северных потоков». В заявлении МИД РФ сказано, что главным аргументом со стороны Запада стал отказ Совета вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Ну а вся проблема в том, что за весь год три страны так и не вышли на контакт. Проще говоря, Россия не смогла добиться даже предварительных результатов расследования, поскольку перечисленные выше государства отказываются сотрудничать.

Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил западных членов Совбеза в нежелании наказать виновных. Он отметил, что члены Совбеза усмотрели в важности оперативного завершения расследований давление на власти трёх государств и захотели убрать призыв к сотрудничеству с Россией. В свою очередь председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин назвал отказ западных государств расследовать взрывы на газопроводах  правовым нигилизмом. Он подчеркнул, что России отказывают не просто в равном отношении на международной арене, но и в расследовании взрывов газопроводов. Напомним, российская сторона анонсировала подготовку проекта в годовщину взрывов на газопроводах. В нем было указано, что СБ подчёркивает важность проведения эффективного, беспристрастного и прозрачного международного расследования. Кроме того, Совет Безопасности выразил сожаление по поводу недостатка официальной информации о расследованиях Дании, Швеции и Германии и призвал ускорить проведение расследований и поделиться выводами. В ответ на такое решение СБ ООН, Россия выразила озабоченность отсутствием конкретной информации о расследованиях и подчеркнула важность проведения независимого международного расследования. Сказано, что теракт представляет прямую угрозу миру и безопасности, вызывая разрушительные последствия.

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Ну а пока европейские элиты скромно отмалчиваются, эксперты бьют тревогу, поскольку правовой нигилизм в международном праве неприемлем. Существует опасность, что следом за «Северными потоками» последуют и другие теракты, а под угрозой не только трубопроводы, но и глобальная сеть высокоскоростных кабелей. В последние годы спутниковая связь становится всё более популярной, но возможности данной технологии пока ограничены. В случае повреждения некоторых трансатлантических кабелей без интернета могут остаться сотни миллионов людей. Ну и в качестве примера можно привести происшествие, произошедшее 8 октября текущего года. Напомним, тогда оказался повреждён трубопровод Balticconnector, а также российский телекоммуникационный кабель «Балтика», соединяющий Санкт-Петербург и Калининград. Расследования пока не готово назвать виновников, но есть все основания полагать, что речь идёт об оплошности китайского судна. 

#политика #северный поток #международное право
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