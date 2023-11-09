Проблема становится всё более заметна на Авдеевском направлении

Спустя 5 месяцев после начала так называемого контрнаступления ВСУ, становится всё более заметной усталость в украинской армии. Масштабных вылазок больше нет, а попытки высадиться на другом берегу Днепра фиксируются и подавляются. При этом даже на тех направлениях, где ВСУ долгое время пытались наступать, наблюдается затишье, а в результате вперёд пошла российская армия. Так, с вечера 8 ноября проводится непрекращающийся артобстрел позиций ВСУ в Клещеевке. Взятие этого населённого пункта обошлось Украине очень дорого, а теперь есть риски растерять даже самые скромные успехи за короткий срок. Но куда более опасным считается положение ВСУ в Авдеевке. Этот участок используется украинскими формированиями для нанесения ударов по жилым кварталам Донецка, а жертвы среди мирных граждан вынуждают российские власти к более активным действиям.

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При этом особое внимание военкоры уделяют украинской артиллерии, которая испытывает мощное давление и уже не может обеспечить преимущество ВСУ. Сообщается, что только за октябрь было зафиксировано как минимум шесть случаев подрыва ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня украинской армии в районе Авдеевки. Предполагается, что ВСУ пытались использовать эти установки, чтобы замедлить продвижение российских войск на северном и южном флангах Авдеевки, но не добились значимых успехов. Российские войска успешно продвинулись за железной дорогой в районе Степового и очистили территорию СНТ «Точмаш». Все эти цели были поражены авиацией, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами на расстоянии 7-10 километров от передовой линии.

Военкоры отмечают, что в настоящее время на авдеевском направлении российские войска имеют высокую концентрацию разведывательных и огневых средств. Это увеличивает риски обнаружения и шансы уничтожения ударных средств ВСУ. Судя по всему, киевское командование осознаёт риски, но вынуждено перегонять артиллерию на передовую, пытаясь поражать цели в тылу российской группировки на данном направлении. Это свидетельствует о том, что украинская армия испытывает нехватку высокоточных и дальнобойных снарядов, которые могли бы быть использованы на расстоянии 35-40 километров. Вероятно, у ВСУ остались по большей части обычные осколочно-фугасные или кассетные боеприпасы калибра 155-мм работающие на расстоянии до 23 километров. Ну а эксперты полагают, что проблема будет только усиливаться, поскольку дефицит боеприпасов ВСУ устранить не смогут, а США и Европа не готовы выполнить взятые на себя обязательства.

Похоже, командование ВСУ считает риски оправданными и не сильно переживает об утере того или иного типа вооружения. Например, недавно была подбита самоходная артиллерийская установка AHS Krab с длиной ствола 52 калибра. Технически, такое орудие может использовать дальнобойные снаряды западного производства, поэтому не нуждается в переброске на передовую. Несмотря на это данная САУ находилась от линии соприкосновения всего в 8 километрах, а значит дальнобойных снарядов для AHS Krab у Украины почти не осталось. Ну а поскольку для удержания собственных позиций приходится постоянно использовать артиллерию, то увеличивается и шанс обнаружения. Российские дроны фиксируют украинские боевые системы как в момент стрельбы, так и по время передвижения на позиции. Именно так случилось в Карловке, где были подбиты сразу 2 артиллерийские установки.

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Эксперты констатируют, что артиллерия ВСУ стремительно теряет потенциал и уже давно не может претендовать на количественное и качественное преимущество по сравнению с российскими аналогами. Ну а тот факт, что это происходит на таком важном участке, как Авдеевка, свидетельствует о том, что на других направлениях положение ещё хуже. Что примечательно, в последнее время в районе Авдеевки ВСУ перестали осуществлять контрбатарейную борьбу и уже не могут противостоять ударам дронам-камикадзе, которые только усиливают общие потери украинских войск.