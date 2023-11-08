Пока речь идёт о макаете, который имеет большие перспективы реализации

Впервые Т-14 «Армата» засветился на Красной площади в 2017 году, с триумфом проехав мимо изумлённых зевак по обе стороны океана. Танк представляли как боевую единицу следующего поколения, а уже совсем скоро целый ряд государств объявил о начале разработок собственных аналогов. Тогда ещё никто не знал, что необитаемая башня «Арматы» и богатая электронная начинка имеют не только положительные стороны. Скорее всего, инженеры догадывались, но сегодня очевидно, что танк будет заметен для радаров противника с расстояния десятков километров. При этом в прессе писали о проблемах с двигателем и слишком высокой стоимости производства. В целом машина оказалась далека от идеала, а спустя годы её медленно дорабатывают. Неясно, когда начнётся массовое производство, а ведущие аналитики уверяют, что сегодня России достаточно Т-90М, поскольку танк позволяет решать все актуальные задачи и обладает потенциалом для модернизации. При этом нужно двигаться вперёд, а некоторые иностранные конструкторы до сих пор смотрят в сторону «Арматы», пытаясь создать свою копию российского танка.

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Что же, на недавней выставке вооружений ADEX 2023 в Сеуле Hyundai Rotem представила свой взгляд на то, как должен выглядеть танк следующего поколения. Предполагается, что он может прийти на место «Чёрной пантеры», а инженеры раскрыли массу любопытных деталей. Эксперты отмечают, что существующий ОБТ ещё не завершил свой жизненный цикл, поэтому презентация вызывает вопросы. При этом ходят слухи, что правительство задумывается о том, чтобы создать танк следующего поколения к концу текущего десятилетия, поэтому разработка Hyundai может быть весьма кстати. Увы, но прессе показали обычный макет, поэтому можно сделать вывод, что характеристики и финальный дизайн машины находятся на стадии творческого поиска. Проект получил промежуточное название Next Gen MBT (NG MBT) и должен стать основным боевым танком следующего поколения. Инженеры неохотно делятся информацией о технических характеристиках, поскольку речь идёт об идее, но некоторые выводы всё же можно сделать.

Так, ключевой особенностью этой модели стала необычная компоновка, в рамках которой предусматривается необитаемая башня и изолированный отсек для экипажа из трёх человек в передней части корпуса. Это очень напоминает российскую «Армату», что наводит на размышления. Отмечается, что перенос экипажа в корпус позволяет сократить размеры башни и эффективнее использовать массу танка путём более рационального распределения брони. Кроме того, размещение экипажа в одном отсеке обеспечивает лучшую защиту от противотанковых средств. Необитаемая башня предоставляет возможность интегрировать туда различное вооружение, начиная от пушек разного калибра и заканчивая пусковыми установками для дронов или ракет. Инженеры Hyundai Rotem планируют использовать 130-мм гладкоствольную пушку с полностью автоматизированным циклом заряжания. Это решение кажется логичным, поскольку 120-мм калибр достиг своего предела и уже не способен пробивать бронирование современных танков. Что интересно, в Европе и США и вовсе присматриваются к 140-мм пушке, что неминуемо приведёт к резкому увеличению веса танка.

Пока неясно, планируют ли корейские инженеры сами создать новую пушку, или возьмут за основу немецкое оружие, представленное в рамках проекта KF51 Panther. В любом случае, потребуется доработка пушки под необитаемую башню и внедрение электроники для сложной диагностики. За разведку и наблюдение за целями будет отвечать дрон, который сможет работать в автономном режиме и передавать полную картину боя на дисплеи членов экипажа. По поводу системы управления огнём нет никакой информации, но разработчики заявляют о планах рассмотреть интеграцию ИИ, который сможет дать экипажу преимущество в боевых условиях. Подобная концепция уже была реализована в рамках проекта ATLAS в США (новые модификации Amrams) и в Израиле на Merkava Barak. В танке работает нейронная сеть, занимающаяся поиском и идентификацией целей. Она собирает информацию из прицелов, наблюдательных устройств танка и автоматизированных систем управления от дружественных подразделений, а после анализирует всё это и предоставляет командиру и наводчику координаты и изображения потенциально опасных объектов, а также рекомендации по выбору подходящего боеприпаса для точного поражения цели.

Для обеспечения боевой эффективности будущего танка корейские разработчики планируют не только улучшить его пассивное бронирование, но также внедрить некие новые разработки. NG MBT будет использовать средства снижения заметности для радиолокационных систем и инфракрасных приборов с помощью неких стелс-технологий, включая специальные покрытия и конструкционные элементы, такие как бортовые экраны, скрывающие тепловую сигнатуру машины. Кроме того, танк будет оснащён средствами радиоэлектронной борьбы для подавления связи вражеских дронов, динамической защитой и комплексом активной защиты, который позволит поразить вражеские снаряды ещё до их касания с бронёй. Предполагается, что комплекс активной защиты будет встроен в необитаемую башню, что избавляет от проблем с перегрузкой танка и увеличением его габаритов. Сообщается, что значительному пересмотру подвергнется силовая установка. Разработчики предлагают дизель-электрическую гибридную систему, которая позволяет использовать как топливо, так и аккумулированную энергию для движения. При этом особый упор делается на водородном двигателе.

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Указывается, что водородная система не имеет аналогов среди двигателей внутреннего сгорания, поскольку использует химическую реакцию между водородом и кислородом в топливных элементах для генерации электроэнергии. Электрический ток, произведённый этой реакцией, питает электродвигатели танка, обеспечивая его движение. Это значит, что танк сможет почти бесшумно подойти к противнику, что также гарантирует отличную манёвренность, но вызывает вопросы относительно дальности хода. Не стоит забывать, что внедрение этой технологии сопряжено с рядом сложностей, включая высокую стоимость, опасность хранения водорода и сложности в снабжении. В качестве концепта танк кажется интересным, но удастся ли все указанные выше системы упаковать в привычные габариты, большой вопрос.