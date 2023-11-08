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Bublik1
ВСУ изменили тактику эвакуации техники с поля боя – Украина пытается увезти даже горящие танки и БТР
Эксперты пояснили, для чего украинским властям сгоревшие танки

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В последнее время Западные СМИ всё чаще пишут о высоких потерях украинской техники. Всё это должно было позволить совершить прорыв российской эшелонированной обороны, но продолжает горечь на Запорожском и других направлениях. В ход уже давно пошла техника производства НАТО, а в результате то и дело появляются кадры поражения "лучших" на планете танков, бронированных машин и неэффективная работа высокоточной артиллерии. Ну а поскольку сегодня Запад больше не может и не хочет восполнять потери в технике, то ВСУ стремятся минимизировать урон, занимаясь эвакуацией кажущихся живыми боевых единиц с поля боя. Иногда это происходит под обстрелами, а командование явно не задумывается о гибели солдат, выполняющих такие рискованные задачи. При этом российские эксперты отмечают, что даже при желании не всегда получается увезти подбитую технику, пытаясь разобраться в причинах того, для чего Киеву нужны подгорелые танки. 

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Начнём с того, что в начале ноября было опубликовано интересное видео, запечатлевшее попытку эвакуации с поля боя горящего бронетранспортёра Stryker. Речь идёт об американской машине, а российские военкоры предполагают, что возгорание произошло в результате попадания беспилотного летательного аппарата с управляемой боевой головкой. Известно, что некоторое количество Stryker находится в распоряжении 82-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, ведущей бои в районе села Работино на Запорожском направлении. Именно там по технике НАТО работают российские противотанковые комплексы, артиллерия, авиация и многие другие средства поражения. Оказывается, это далеко не первый случай, когда украинские военнослужащие пытаются эвакуировать технику прямо с поля боя, а российские солдаты обращают внимание на то, что ВСУ стремятся эвакуировать практически всю военную технику, включая сильно повреждённые и развалившиеся образцы. Для ускорения этого процесса украинские военные работают совместно с экспертами польской компании Polska Grupa Zbrojeniowa. 

Эксперты проанализировали логику подобных действий и полагают, что конфликт в Украине представляет собой огромный экспериментальный полигон, позволяющий странам НАТО испробовать новые тактические приёмы. Об этом говорят даже киевские власти, рассказывая о своей важности для Западных партнёров. Ну а поскольку возможность изучить эффективность российского и собственного оружия предоставляется нечасто, то нет ничего удивительного в том, что США хотят извлечь максимум пользы из данного конфликта. Окно возможностей может скоро закрыться, а подбитая техника представляет интерес для американских аналитиков по нескольким ключевым причинам. Во-первых, для большинства вооружённых сил НАТО это первый случай серьёзного конфликта, где применяется широкий спектр вооружений, включая как советские образцы, так и более современное оружие. Понять, как различные виды оружия воздействуют на военную технику стран НАТО, может быть крайне полезно, поскольку это позволяет сделать выводы о технических характеристиках российского оружия. 

Во-вторых, в ходе конфликта используются боеприпасы, которых не существовало на момент создания этой техники. Кроме того, многие образцы разрабатывались для совершенно других условий, поэтому США с интересом наблюдают за тем, как покажет себя проверенная в Ираке и Афганистане техника в украинских степях. Ну а поскольку Россия часто использует новые разработки, то в НАТО полагают, что смогут модернизировать свою технику и учесть ошибки, допущенные украинцами. Ещё одной причиной непрекращающихся попыток эвакуации техники с поля боя, считается желание минимизировать высокие потери на информационном поле. Проще говоря, если журналисты не видят подгоревшие немецкие танки, то можно сделать вид, что всё в полном порядке. Так, на примере так называемых «дорог смерти» на участках Работино – Вербовое и Клещеевка – Андреевка видно, что чем дольше повреждённая техника остаётся на месте, тем выше вероятность её попадания в интернет. Это особенно актуально для техники стран НАТО, так как она является предметом повышенного интереса и внимания. К тому же большое количество уничтоженной техники ВСУ используется в качестве реквизита для съёмок рекламных роликов Вооружённых Сил России, что только усиливает психологический эффект на зрителей в ЕС и США и свидетельствует о том, что российская армия получила в своё распоряжение самые новые образцы американского и европейского оружия. 

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Другой значимой причиной того, что ВСУ стремятся эвакуировать с боевого поля даже ту технику, которая не может быть восстановлена, считается нехватка запчастей. Эксперты утверждают, что даже на сильно повреждённой технике можно найти запчасти, которые могут быть полезными для ремонта. Например, известны случаи изъятия опорных катков и других компонентов двигателей со сгоревших танков Т-64 и Т-72. Другой пример, во время попытки захватить повреждённую шведскую боевую машину пехоты CV-90, российские военнослужащие столкнулись с ожесточённым сопротивлением. Похоже, солдаты ВСУ получают команду беречь даже сгоревшую технику, не допуская её попадания в руки российских инженеров в любом виде. Посмотреть ролик, о котором идёт речь в начале материала, вы можете по ссылке: https://t.me/fotovvideo/688

#украина #аналитика #сво #всу
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