Аналитики полагают, что попытка присвоить себе российские деньги будет сродни разорвавшейся бомбе на международном финансовом рынке

Считается, что США и ЕС на своих счетах заморозили около 300 миллиардов долларов, принадлежащих РФ. Вопрос крайне сложный, а многие аналитики уверяют, что цифра не имеет ничего общего с реальностью. Неясно, сколько точно денег удалось отнять американцам, но суть в том, что потери большие, а избежать их было почти невозможно. Всё дело в том, что деньги никогда не находились на российских счетах и существуют только в цифровом виде. Ну а поскольку именно США контролируют эмиссию долларовых активов, то способны аннулировать каждую виртуальную сделку. Фактически, ястребы Вашингтона в Европе и сами американцы уже давно хотят наложить лапу на эти активы и даже частично передать их Украине, но встречают сопротивление со стороны собственного законодательства. Так вышло, что именно в Европе придумали неприкосновенность финансов, а процедура принудительной конфискации нигде не прописана.

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Похоже, пока европейские политики несмело смотрят на лежащие в их банках деньги, американцы решили сделать ход конём. Как стало известно, вчера Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал в пользу решения отнять и поделить замороженные деньги из российского бюджета. Такая законодательная инициатива предусматривает, что государственный секретарь США получит право предоставления дополнительной помощи Украине, используя замороженные активы России на своё усмотрение. Неясно, что будет дальше, но многие эксперты считают такой шаг крайне опасным для финансовой стабильности планеты и всех крупных экономик мира. Суть дела сводится к тому, что ранее США уже замораживали активы отдельных бизнесменов или целых стран. Например, после того, как Америка вторглась в Ливию и на камеру убила лидера этой страны Муаммара Каддафи, были заморожены 30 миллиардов долларов. Деньги до сих пор лежат на том же месте, что и более десяти лет назад, но возвращать их никто не намерен.

Но одно дело, когда речь идёт о заморозке, а совсем другое в случае с официально принятым решением отнять и поделить. В первом случае международное сообщество полагает, что после стабилизации политической обстановки в Ливии США начнут передавать деньги действующему правительству. Ясно, что ничего подобного не случится, но финансы существуют в юридическом поле. Ну а если американцы начнут тратить российские деньги, то это уже совсем другая история. Считается, что такой шаг ускорит инфляцию доллара, а всё больше стран захотят отказаться от хранения золотовалютных резервов в национальной валюте США. С начала СВО заметно снижение доллара в международных расчётах, но отказаться от американских денег непросто. Причина в том, что десятилетиями многие страны, включая Китай, скупали долговые обязательства США. За это время страны накопили гигантские суммы, а значит любые резкие действия приведут не только к потере инвестиций, но и краху всей финансовой системы, построенной на долларе.

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Предполагается, что со временем альтернативу предложит БРИКС, но пока в организации пытаются решить политические разногласия. В то же время не сидят на месте китайцы. Некоторые аналитики уверены в том, что на смену доллару придёт цифровой юань, который начнёт вытеснять американскую валюту и со временем заменит её в качестве платёжной единицы. В России занимаются созданием цифрового рубля, а одна из целей состоит в построении новых платёжных систем. Действующие себя дискредитировали, но процесс будет сложным и довольно долгим. Что до российских активов, то не исключено, что решение так и останется только на бумаге, поскольку передача денег РФ Украине может вызвать на финансовых рынках эффект разорвавшейся бомбы. Как вы уже поняли, США удерживают в заложниках весь мир. Кто помешает американскому правительству придумать закон, аннулирующий все обязательства перед в трежерис перед китайскими властями?