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Bublik1
Стоит ли в 2023 году покупать майнерскую видеокарту NVIDIA – CMP 50HX против GeForce RTX 2080 Ti
Похоже, очень многое зависит от цены, поскольку майнерская видеокарта намного медленнее, чем казалось изначально

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За последние десять лет мы уже дважды встречались с бумом майнинга. Впервые о том, что деньги можно добывать из воздуха, геймеры узнали в конце 2017 года. Тогда видеокарты начали быстро дорожать, а прибыли у фермеров стремительно росли. К счастью, в тот раз всё быстро окончилось, а в итоге криптовалюты вернулись к низким отметкам, а длительная криптозима охватила рынок цифровых активов. Ну а второе пришествие майнеров в 2021 году стало не только неожиданным, но и привело к сложностям на рынке полупроводников. Тогда фермеры, специализирующиеся на добыче Биткоина, скупали все доступные устройства ASIC, ну а те, кто копал Эфир, предпочитали видеокарты. Вначале волна ударила по вторичному рынку, откуда исчезли все доступные решения, а после очередь дошли и до магазинов. Цены начали стремительно увеличиваться, а к празднику жизни подключились производители графических чипов. 

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Если у вас есть время, обязательно изучите доходы ASUS, MSI и ряда других компаний за 2021 год. Таких прибылей эти компании не получали никогда, а особенно выделяется внушительная маржа. Это значит, что за каждую единицу продукции удавалось выручить намного больше денег, чем обычно, ну а довольный Дженсен Хуанг заявлял, что средняя стоимость графического чипа на рынке составляет 1000 долларов. Ясно, что цены взвинтили все, поэтому часть денег оседала в руках китайских поставщиков, тогда как немало себе забирали магазины. Словом, довольны были все, кроме геймеров. Именно тогда NVIDIA делала вид, что пытается бороться с майнингом на пользовательских видеокартах. Появилась так называемая блокировка на новой серии графических чипов, снижающая доходность во время добычи Эфира. Ну а вершиной обмана игрового сообщества стала специализированная майнерская серия под названием CMP (CryptoMining Processor). 

Дженсен Хуанг решил извлечь дополнительную выгоду, поэтому предлагал урезанные характеристики по заоблачным ценам. Использовать такие видеокарты в домашних условиях было сложно, поскольку они не имели традиционного слота для вывода изображения на монитор. Кроме того, были введены ограничения на количество линий PCIe, а всё это позволяло надеяться на то, что подобная продукция не попадёт в руки геймеров. Все понимали, что рано или поздно курс криптовалют пойдёт вниз. Вопрос заключался лишь во времени, ну а поскольку серия CMP имела значительные ограничения, то в NVIDIA полагали, что она не попадёт на вторичный рынок и не будет использоваться для игр. Похоже, всё зависит только от цены, поскольку сегодня подобные решения доступны на вторичных рынках по всему миру, где предлагаются с большими скидками. 

Эксперты Sfdx Show купили модель CMP 50HX, которая имеет сходные характеристики с настольной GeForce RTX 2080 Ti и решили провести сравнительные тесты. Если вам интересно, то больше подробностей вы можете увидеть в ролики ниже, мы же проанализируем результаты. Итак, CMP 50HX действительно удалось приспособить в качестве игровой. Видеокарта основана на ядре TU102, но из-за указанных выше ограничений показывает себя значительно хуже. Отставание заметно невооружённым взглядом, а майнерская видеокарта сильно разочаровывает. При этом CMP 50HX имеет специфический BIOS, что вынудило программистов немного поработать с программным обеспечением. Кроме того, видеокарта явно не создана для игр, поскольку на производительности тут же сказывается отвратительная система охлаждения. Не исключено, что в условиях небольшого цеха можно было бы наладить превращение майнерских видеокарт в игровые, но пока ничего подобного в мировых масштабах не наблюдается. 

Эксперты не советуют обычным пользователям покупать майнерские видеокарты. При этом делается важное замечание, ведь всё зависит от того, сколько вы в конечном итоге заплатите за CMP 50HX. В случае, если разница с GeForce RTX 2080 Ti окажется небольшой, то лучше не экспериментировать. В случае же, если майнерская видеокарта достанется вам за бесценок, то можно даже не думать. Она способна тянуть все современные игры даже в разрешении 2К, поэтому приятно порадует экономных геймеров. Вот только вряд ли кто-то захочет продать вам CMP 50HX со скидкой. Сегодня такие решения используются крупными компаниями для выполнения облачных вычислений. Майнинг перестал приносить прибыль, поэтому многие крупные и средние по размеру фермы сдаются в аренду. Ну а поскольку спрос на подобные вычисления растёт, то майнерам удаётся получать очень даже не плохие деньги за свои услуги. 

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#видеокарты #тесты #geforce rtx 2080 ti #cmp 50hx
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