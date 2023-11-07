Уже совсем скоро большая часть дистрибутивов Linux получит новую функцию

Одной из самых заметных визитных карточек операционных систем Windows считается так называемый «экран смерти». Похоже, пользователям Linux, которые потешались над подобной ошибкой годами, придётся и самим опробовать этот специфический опыт. Как стало известно, в сообществе Linux идут активные обсуждения появления в ядре ОС аналога «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Данная проблема хорошо известна тем, кто привык работать под Windows, ну а для фанатов свободной операционной системы такой опыт станет в диковинку. Похоже, нововведение связано с добавлением в ядро Linux компонента под названием systemd-bsod. Известно, что этот элемент ПО отвечает за вывод соответствующих системных сообщений и уже был интегрирован в тестовую версию systemd, которая ответственна за инициализацию и управление службами. Точное его появление зафиксировано в версии v255-rc1, которая была выпущена 6 ноября 2023 года.

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Суть данного компонента заключается в возможности вывода системных ошибок в полноэкранном режиме на дисплее. При этом, текст сообщений, указывающий на критические ошибки, отображается белым шрифтом на светло-синем фоне. Разработчики поясняют, что это удобно, поскольку позволяет легко прочесть содержимое ошибки. Что любопытно, каждое сообщение BSoD будет сопровождаться уникальным QR-кодом, который можно будет найти в правом нижнем углу экрана. С помощью смартфона, пользователь сможет сканировать QR-код и получить дополнительную информацию о возникшей ошибке. Это позволит понять, что в компьютере случилось на самом деле, а не копаться в интернете в поисках неверных ответов. Дополнительно отмечается, что проект systemd, включая его новый компонент systemd-bsod, разрабатывается под руководством Леннарта Поттеринга. Речь идёт о немецком программисте, который на момент написания самого кода и данного материала остаётся сотрудником корпорации Microsoft. Поттеринг известен своим активным участием в разработке различных проектов, таких как звуковой сервер PulseAudio и системы для анализа локальных сетей Avahi.

Похоже, работа над systemd началась в 2010 году и представляет собой альтернативу классической системе инициализации init. В 2011 году systemd стала частью Fedora, а это один из крупнейших дистрибутивов Linux. Следует отметить, что systemd уже вызвала противоречия между членами сообщества Linux. Идея получила как положительные отзывы, так и критику. Некоторые считают решение удобным и современным, тогда как другие заявляют, что новое ПО слишком сложное и громоздкое. Другие напоминают, что нововведение позволит расширить функционал операционной системы и станет частью следующих популярных дистрибутивов: CentOS, Debian, Fedora, openSUSE, Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise Server.

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Проще говоря, у появления «экрана смерти» есть как позитивные, так и негативные стороны. Прежде всего он привлечёт внимание обывателей, поскольку напоминает классическую ошибку в Windows. Многие разработчики Linux стараются делать всё для того, чтобы свободное ПО было как можно дальше от продукции Microsoft. На этот раз с «экраном смерти» вышел явный перебор. В конце концов, можно было реализовать ошибку без сходства с BSoD, ограничившись одним QR-кодом. Это позволило бы унять недовольство ненавистников Windows и привнести полезный элемент без лишнего шума. Похоже, разработчики ядра Linux не сильно переживают из-за недовольных пользователей, а «экран смерти» так или иначе станет частью этой операционной системы.