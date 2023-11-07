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Одной из самых заметных визитных карточек операционных систем Windows считается так называемый «экран смерти». Похоже, пользователям Linux, которые потешались над подобной ошибкой годами, придётся и самим опробовать этот специфический опыт. Как стало известно, в сообществе Linux идут активные обсуждения появления в ядре ОС аналога «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Данная проблема хорошо известна тем, кто привык работать под Windows, ну а для фанатов свободной операционной системы такой опыт станет в диковинку. Похоже, нововведение связано с добавлением в ядро Linux компонента под названием systemd-bsod. Известно, что этот элемент ПО отвечает за вывод соответствующих системных сообщений и уже был интегрирован в тестовую версию systemd, которая ответственна за инициализацию и управление службами. Точное его появление зафиксировано в версии v255-rc1, которая была выпущена 6 ноября 2023 года.
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Суть данного компонента заключается в возможности вывода системных ошибок в полноэкранном режиме на дисплее. При этом, текст сообщений, указывающий на критические ошибки, отображается белым шрифтом на светло-синем фоне. Разработчики поясняют, что это удобно, поскольку позволяет легко прочесть содержимое ошибки. Что любопытно, каждое сообщение BSoD будет сопровождаться уникальным QR-кодом, который можно будет найти в правом нижнем углу экрана. С помощью смартфона, пользователь сможет сканировать QR-код и получить дополнительную информацию о возникшей ошибке. Это позволит понять, что в компьютере случилось на самом деле, а не копаться в интернете в поисках неверных ответов. Дополнительно отмечается, что проект systemd, включая его новый компонент systemd-bsod, разрабатывается под руководством Леннарта Поттеринга. Речь идёт о немецком программисте, который на момент написания самого кода и данного материала остаётся сотрудником корпорации Microsoft. Поттеринг известен своим активным участием в разработке различных проектов, таких как звуковой сервер PulseAudio и системы для анализа локальных сетей Avahi.
Похоже, работа над systemd началась в 2010 году и представляет собой альтернативу классической системе инициализации init. В 2011 году systemd стала частью Fedora, а это один из крупнейших дистрибутивов Linux. Следует отметить, что systemd уже вызвала противоречия между членами сообщества Linux. Идея получила как положительные отзывы, так и критику. Некоторые считают решение удобным и современным, тогда как другие заявляют, что новое ПО слишком сложное и громоздкое. Другие напоминают, что нововведение позволит расширить функционал операционной системы и станет частью следующих популярных дистрибутивов: CentOS, Debian, Fedora, openSUSE, Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise Server.
Проще говоря, у появления «экрана смерти» есть как позитивные, так и негативные стороны. Прежде всего он привлечёт внимание обывателей, поскольку напоминает классическую ошибку в Windows. Многие разработчики Linux стараются делать всё для того, чтобы свободное ПО было как можно дальше от продукции Microsoft. На этот раз с «экраном смерти» вышел явный перебор. В конце концов, можно было реализовать ошибку без сходства с BSoD, ограничившись одним QR-кодом. Это позволило бы унять недовольство ненавистников Windows и привнести полезный элемент без лишнего шума. Похоже, разработчики ядра Linux не сильно переживают из-за недовольных пользователей, а «экран смерти» так или иначе станет частью этой операционной системы.