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Bublik1
В РФ начали активно выращивать мискантус – как заморское растение будет спасать российские леса
Мискантус содержит 44% целлюлозы, что позволяет использовать его для производства бумаги, упаковки и других товаров, для создания которых сегодня вырубаются деревья

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Несмотря на то, что многие страны пытаются остановить вырубку лесов, потребности в древесине продолжают оставаться высокими. Вводятся квоты и законодательные ограничения, но природа продолжает отступать под натиском человека. По оценкам международных наблюдателей, Россия остаётся в числе стран, которые ведут активную вырубку лесов. Теряется природный ландшафт, а также снижается биоразнообразие, но бизнес не намерен отступать. Возможно, проблема будет частично решена за счёт более активного перехода на использование вторичного сырья, но пока отечественные компании неохотно включаются в этот процесс. Продукции из переработанной бумаги довольно мало, а у российских учёных появилась интересная идея, способная снизить нагрузку на природные ресурсы страны. 

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Любопытной информацией поделились представители Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН). Там совсем недавно стартовал перспективный проект, связанный с внедрением новой экзотической сельскохозяйственной культуры. Как оказалось, теперь в России будут выращивать мискантус, о существовании которого в наших краях никто ранее не слышал. В пресс-службе ИЦиГ СО РАН пояснили, что учёные и специалисты в сотрудничестве с российскими предприятиями активно работают над созданием целой сети компаний, специализирующихся на выращивании и переработке мискантуса в целлюлозу. Первая плантация мискантуса сорта «Сорановский» на территории России была засеяна в Московской области ещё в 2020 году. После этого решено было перейти к практическим целям, начав из полученной целлюлозы выпускать биоразлагаемую посуду.

Следом начали проводиться исследования, позволяющие выпускать из целлюлозных волокон мискантуса упаковочные материалы. Особый акцент делается на том, что материал имеет на 100% органическое происхождение, а значит нет проблем с засорением экологии и выбросами вредных пластиковых отходов в мировой океан. В солёной среде продукты из мискантуса разлагаются очень быстро, в то время как популярный сегодня пластик даже при растворении продолжает загрязнять биосферу мирового океана. Учёные отмечают, что по мере роста интереса к мискантусу в разных регионах России, становится всё более актуальной задача создания разнообразных сортов этого растения. Требуется адаптировать разные сорта под существующие климатические условия России. Кроме того, некоторые новые сорта лучше подходят под переработку в качестве бумаги, тогда как другие имеют оптимальные свойства для изготовления упаковочного материала. Уже сегодня очевидно, что проект обладает высоким потенциалом, а значит на его реализацию будут выделяться дополнительные ресурсы. В будущем планируется построить сеть заводов, способную выпускать по 10 000 тонн продукции в год. Первый завод, который функционирует в Московской области, пока остаётся экспериментальным, но уже существуют планы открытия аналогичных предприятий в Новосибирской и Калининградской областях.

Если вкратце, то мискантус представляет собой многолетнее травянистое растение, из которого можно получать целлюлозу. Его жизненный цикл длится до 30 лет, а сегодня мискантус произрастает в различных регионах, включая Азию, Африку и Австралию. В России мискантус встречается на юге Приморского края, но до недавнего времени под посадку его не выделялись большие площади. С одного растения можно получить около килограмма биомассы, а с гектара земли можно снять до 22 тонн продукции. Эта биомасса содержит примерно 44% целлюлозы, а Мискантус можно использовать для производства биотоплива, наполнителей для кошачьих лотков, лёгких строительных блоков и разнообразной биоразлагаемой упаковки. Кроме того, мискантус найдёт применение в декоративных целях и может использоваться для озеленения береговых линий водоёмов, а его соцветия применяются для создания флористических композиций.

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По данным учёных, главная цель внедрения мискантуса в российское сельское хозяйство заключается в увеличении производства целлюлозы. В советские времена значительные площади страны отводились под хлопок, который использовался для производства целлюлозы. В 2012 году исследователи начали изучать потенциал использования мискантуса как альтернативы хлопку в России и создали сорт «Сорановский». Учёные отмечают, что мискантус сохраняет высокую производительность фотосинтеза даже в условиях короткого и холодного вегетационного периода, что делает его подходящим для выращивания в российских климатических условиях. Этот проект может способствовать более эффективному использованию маргинальных земель, которые в настоящее время остаются неиспользуемыми в связи с неэффективностью традиционного сельского хозяйства. Проще говоря, мискантус растёт там, где не растёт больше ничего, но приносит огромную пользу и позволяет сохранить деревья для последующих поколений. 

#интересное #мискантус
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