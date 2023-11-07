Инцидент случился ещё 8 октября

Многие эксперты констатируют, что глобальный климат на нашей планете становится всё более опасным, а действия США и ряда других государств вызывают опасения. После подрыва Северных потоков американцы выпустили джина из бутылки, а некоторые аналитики полагают, что впереди нас ждёт целая волна терактов. Никто больше не может гарантировать безопасность трубопроводов, а значит потребуются инвестиции в дополнительную охрану крупных международных проектов. Похоже, мы становимся свидетелями того, как стремительно меняется мир. Как стало известно недавно в Финском заливе произошло повреждение российского телекоммуникационного кабеля «Балтика», который связывает Санкт-Петербург и Калининград. По некоторым данным, разрыв произошёл 8 октября, а пока назвать причину инцидента не представляется возможным.

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Известно, что российский оператор связи «Ростелеком» ещё 12 октября уведомил Финляндию о повреждениях кабеля, часть которого располагается непосредственно в экономической зоне скандинавской страны. Министерство труда и экономического развития Финляндии сообщило, что компания провела переговоры с властями и определило сроки начала ремонтных работ. В настоящее время на месте инцидента работает судно «Спасатель Карев». Береговая охрана Финского залива (SLMV) уже опубликовала фотографии повреждённого кабеля на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), а представители ведомства подчеркнули, что внимательно следят за соблюдением закона об исключительной экономической зоне. Речь идёт об охране ресурсов на данной территории, где сегодня ведёт ремонтные работы российское судно.

Заместитель руководителя Береговой охраны Финского залива, отметил, что длительность ремонтных работ зависит от погодных условий, но восстановление повреждённого кабеля займёт не один день. Ведомство подчёркивает, что ремонтные работы не скажутся на рыбацком промысле, поскольку российская и финская стороны обеспечат бесперебойное движение судов в данном районе. Микко Хирви полагает, что повреждение кабеля произошло 8 октября. Напомним, именно в тот же день случился инцидент с газопроводом Balticconnector. Какое-то время Западные журналисты обвиняли в произошедшем Россию, но в какой-то момент финская полиция обнаружила около повреждённого газопровода большой корабельный якорь. Считается, что именно он и стал причиной аварии, а следователи полагают, что именно этот объект и привёл к разрыву российского кабеля между Швецией и Эстонией.

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В настоящее время в качестве главного подозреваемого фигурирует китайское судно, шедшее под флагом Гонконга Newnew Polar Bear. Курс этого корабля проходил мимо места, где проложены газопровод и телекоммуникационный кабель. Представитель Береговой охраны Финского залива пока не готов назвать виновных, но отметил, что морские кабели разрываются по разными причинам, именно поэтому окончательный вердикт вынесет следствие. Остаётся только надеяться на то, что речь действительно идёт о случайности, когда китайское судно по оплошности повредило якорем сразу два объекта. Если выяснится, что речь шла о намеренном теракте, то наша планета может вступить в смутное время, когда ни один транснациональный телекоммуникационный кабель не будет в безопасности.