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The Washington Times: молодые американцы лишены моральных норм и не ценят человеческую жизнь
Журналисты констатируют, что молодежь перестала стремиться к общим благам, делая акцент на личной выгоде

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Многие международные аналитики обращают внимание на непоследовательный подход со стороны США и Европы к оценке тех или иных конфликтов. К примеру, СВО была единогласно осуждена, тогда как израильская операция нашла поддержку не только в Белом доме, но и в большинстве европейских столиц. Шольц открыто говорит о полной поддержке Израиля, а всё это вызывает недопонимание как среди населения внутри ЕС, так и за пределами «золотого миллиарда». Проблема в том, что действия ЦАХАЛ не укладываются в понимание гуманитарных норм, поскольку армия Израиля открыто наносит удары по больницам и лагерям беженцев. В это время американские политики разводят руками и рассказывают о том, что это вынужденные жертвы. При этом от ракет ЦАХАЛ погибли 88 членов ООН и сотни представителей других международных организаций, включая журналистов. По всему миру прокатываются протесты, но пока ничего изменить не получается. 

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Аналитики отмечают, что после начала массированных бомбардировок Сектора Газа в США и в Европе стали всё чаще заметны антисемитские выступления, но довольно большая группа лиц довольно спокойно относится к массовым жертвам конфликта на Ближнем Востоке, а разобраться в проблеме решили журналисты The Washington Times. Американские СМИ приходят к выводу, что молодое поколение прониклось идеями, которые не осуждают насилие над женщинами и детьми, а всё это вызывает беспокойство, ведь именно эти люди будут стоять у руля через 20 лет. Журналисты констатируют, что в происходящем виноваты действующие власти, которые создали настоящего монстра. Так, с прихода в начальную школу миллениалы и представители поколения Z обучались на ценностях этнического разнообразия, равенства и инклюзивности. Пропагандируемое социо-эмоциональное обучение должно было открыть им мир эмоций, а также научить сопереживанию и пониманию других. Вот только выбранная стратегия дала сбой, поскольку молодые люди выросли и стали холодными и бесчувственными.

Новое поколение перестало ценить человеческую жизнь, безразлично относится к насилию и способствует распространению культуры смерти. В настоящее время молодёжь учат уважительно относиться к точке зрения любого человека. Им говорят, что нет объективной истины, а в результате происходит искажения фактов, создание ложных жертв и устранение личной ответственности. Национальные границы перестают иметь значение, а социальное обеспечение с рождения до смерти становится нормой. К примеру, потеря личной собственности считается более важной угрозой по сравнению с изменением климата. В результате мы видим, как новое поколение не хочет брать на себя ответственность, предпочитая рассказывать о сложности выбора и морально-этических нормах. Ну а пока такие дебаты иду, гибнут люди и совершаются преступления, до которых никому нет никакого дела. 

В 2020 году в Нью-Йорке был проведён опрос среди представителей поколения Z разных национальностей. Как оказалось, около 35% этих людей не имеют собственного сформированного мнения о событиях Холокоста. Мало того, некоторые и вовсе уверены, что история преувеличивает факты, предпочитая не думать на такие сложные темы. Более четверти респондентов и вовсе признали допустимость неонацистских взглядов. В целом, по всей стране, более половины опрошенных молодых американцев даже не знали о существовании концлагеря Освенцим, а 11% считают, что евреи сами виноваты в Холокосте. В The Washington Times приходят к выводу, что за воспитанием молодёжи в США стоят те же люди, которые поддерживали бойкот Израиля Лигой арабских государств, поддерживают цензуру и культуру жертвы, пропагандируют аборты по легализацию наркотиков. Они превратили своих подопечных в антирелигиозное и антиамериканское движение с марксистскими и атеистскими взглядами. Значительная часть молодого поколения не знает и не хочет знать историю и всячески отстраняется от любых проявлений религии, человечности и сострадания. 

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Журналисты с удивлением замечают, что подрастающее поколение всё чаще склоняется к нигилизму, который активно продвигается в вызывающих зависимость социальных сетях. Мнение молодых американцев всё больше формируется под воздействием Марка Цукерберга и его левых взглядов. Очевидно, что это влияет на мировоззрение молодёжи, а поэтому нет ничего удивительного в том, что многие студенты сегодня чувствуют себя сегодня одинокими и депрессивными, а также становятся зависимыми от наркотиков. В СМИ не пишут о том, как американскому обществу выйти из создавшегося положения. Похоже, потребуется резкая смена курса, поскольку полная свобода и отказ от любых сдерживающих рамок привели к появлению людей, которым чужда человечность. Для большинства важны деньги, другие предпочитают вести свой образ жизни, но всё это актуально не только для США, но и для Японии, Южной-Кореи и Европы. Сегодня общечеловеческие проблемы и глобальные конфликты волнуют молодёжь гораздо меньше, чем новое видео в социальной сети или выход линейки смартфонов от Apple.

#аналитика
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