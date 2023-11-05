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Bublik1
Российские снайперы меняют тактику работы в СВО – на место двоек приходят тройки бойцов
Главная причина изменения тактики заключается в высокой опасности, идущей от беспилотников противника

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Нет никаких сомнений, что в зоне боевых действий нет безопасных профессий, но именно работа снайпера считается одной из наиболее рискованных. Боец часами движется к своей цели. Он действует крайне медленно, ведь от любой оплошности зависит не только успешность выполнения поставленной задачи, но и его жизнь. Для такой работы требуется не только высочайшая выучка, но и способность быстро принимать решения, ведь противник не дремлет.

Мало того, в рядах украинских снайперов есть не только люди с улицы, для которых винтовка была хобби, но и настоящие профессионалы. Известно, что ВСУ обязало спортсменов, принимающих участие в международных стрелковых соревнованиях, отправиться в зону проведения СВО. Это значит, что соперники у российских снайперов крайне опасны, но проблема не только в человеческом факторе, ведь в последнее время наблюдается повышенная активность беспилотников. Количество дронов с обеих сторон становится всё большим, а значит повышаются и возможности для разведки местности. При этом отдельные БПЛА имеют на борту инфракрасные датчики и тепловизоры, что сводит на нет все попытки замаскироваться.

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Всё это вынуждает искать новые тактические решения, а недавно появилась информация, согласно которой российские снайперы перешли на новую тактику, работая в тройках вместо привычных двоек. 

В качестве причины называют растущее количество беспилотников, что стало самым настоящим вызовом для российских бойцов. Такое решение стало логичной реакцией на изменение боевой обстановки в зоне спецоперации, вызванной увеличением числа беспилотников. По словам снайпера-инструктора, в тройке один из бойцов ответственен за наблюдение за небом и защиту рабочей пары снайперов. Это позволяет снайперам сосредотачиваться на своих основных задачах, не отвлекаясь на потенциальные угрозы. Кроме того, третий член группы отвечает за инженерное обеспечение, что является важным аспектом в условиях военных действий. Особый акцент делается на то, что решение было принято с учётом опыта, накопленного в ходе боевых действий и успешных операций, проводимых тройками снайперов.

Эксперты полагают, что российские снайперы всё чаще будут работать в тройках, так как двойка ориентирована на цель и может оказаться уязвимой с точки зрения безопасности в некоторых ситуациях. Третий член команды выполняет нетипичные функции, но постоянно изменяющиеся условия ведения боевых действий вынуждают искать нестандартные решения. Указывается, что из-за роста числа беспилотников основная работа снайперов теперь проводится в ночное время. По словам самих снайперов, их приоритетными целями стали пулемётчики, гранатомётчики и командиры противника.

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Что любопытно, некоторые изменения в тактике есть и у украинских снайперских групп. Там также учли боевой опыт, но вместо двоек и троек задействуют группы по шесть человек. В состав команды входят не только сами снайперы, но и водитель замаскированного транспортного средства, а также сапёр. Подобный член команды в последнее время востребован, поскольку работа российской системы «Земледелие» позволяет ставить минные поля в тылу украинских войск, а значит даже знакомая ВСУ лесополоса может оказаться смертельной ловушкой. 

#украина #сво #снайперы
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