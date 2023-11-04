За такую сумму можно было бы купить больше российских истребителей, которые превосходят французские аналоги по целому ряду характеристик

Сегодня Индия считается одним из самых крупных игроков на международном рынке оружия. Страна закупает самые разнообразные боевые единицы, поэтому целый ряд военных компаний со всего мира постоянно пытаются что-то продать индусам. Не сидит без дела и российский оборонный комплекс, но в последнее время Индия всё чаще смотрит в строну США и других подрядчиков, а миллиарды долларов проходят мимо российского бюджета. Как стало известно, индийское правительство официально обратилось к французским властям с запросом на приобретение 26 истребителей Rafale M. В запросе подробно указаны конкретные требования и характеристики для самолётов Rafale Marine, которые хочет получить правительство при покупке. Особое внимание уделено адаптации этих истребителей для работы с авианосцами INS Vikrant и INS Vikramaditya.

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В СМИ пишут, что совет по оборонным закупкам одобрил контракт на сумму примерно 5.5 миллиардов евро. В рамках этого контракта ВМС Индии получат 26 самолётов Rafale Marine, включая 22 одноместных и 4 учебно-тренировочных модели. Эти самолёты пополнят действующий парк МиГ-29 на авианосцах INS Vikramaditya и Vikrant, что заметно увеличит боеспособность ВМС. Кроме того, Индия планирует интегрировать в истребители свои ракеты, включая ракеты класса воздух-воздух Astra, что позволит снизить потребность в покупке французских боеприпасов. Напомним, ранее Индия уже закупала у Франции самолёты. Тогда торги продлились полтора года и завершились сокращением количества закупаемых бортов с 126 до 36. Всего было уплачено 9 миллиардов евро, а контракт включал передачу ключевых технологий, но подробности сделки держатся в тайне до сих пор. Эксперты немного удивлены количеством заказанных истребителей, ведь 22 самолёта для одного авианосца – это много, а для двух – слишком мало.

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Нет никаких сомнений, что Индия пытается идти по стопам Китая, активно копируя технологии и воспроизводя их при помощи собственных инженеров. Пока догнать Поднебесную не выходит, но Индия активно закупает разнообразную технику, а в результате имеет целый зоопарк военной техники. Так, ВВС страны располагают чуть больше 60 МиГ-29 в различных модификациях. Также имеется чуть меньше 50 бомбардировщиков Mirage 2000. На данный момент поставлено 255 Су-30МКИ, которые передаются индийской стороне согласно долговременного контракта. В наличии есть 150 старых МиГ-21 и даже 16 истребителей HAL Tejas собственного происхождения. Что до французских Rafale, то Индия располагает 24 машинами. Текущий контракт не будет самым большим, но позволит Индии усилить военное присутствие в регионе за счёт замены устаревших МиГ-29 на более современные Rafale Marine. Российские эксперты напоминают, что правительство РФ неоднократно предлагало Индии более выгодные контракты. Речь идёт не только о поставках более мощных и современных истребителей, но и создании полноценной системы противовоздушной обороны. Несмотря на это Индия предпочитает хаотичные закупки, а в местных СМИ и вовсе пишут о лоббистах во властных структурах. Увы, но это уже тема для другого материала.