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Bublik1
Индия планирует купить сразу 26 истребителей Rafale Marine в Франции за 5.5 миллиарда евро
За такую сумму можно было бы купить больше российских истребителей, которые превосходят французские аналоги по целому ряду характеристик

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Сегодня Индия считается одним из самых крупных игроков на международном рынке оружия. Страна закупает самые разнообразные боевые единицы, поэтому целый ряд военных компаний со всего мира постоянно пытаются что-то продать индусам. Не сидит без дела и российский оборонный комплекс, но в последнее время Индия всё чаще смотрит в строну США и других подрядчиков, а миллиарды долларов проходят мимо российского бюджета. Как стало известно, индийское правительство официально обратилось к французским властям с запросом на приобретение 26 истребителей Rafale M. В запросе подробно указаны конкретные требования и характеристики для самолётов Rafale Marine, которые хочет получить правительство при покупке. Особое внимание уделено адаптации этих истребителей для работы с авианосцами INS Vikrant и INS Vikramaditya.

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В СМИ пишут, что совет по оборонным закупкам одобрил контракт на сумму примерно 5.5 миллиардов евро. В рамках этого контракта ВМС Индии получат 26 самолётов Rafale Marine, включая 22 одноместных и 4 учебно-тренировочных модели. Эти самолёты пополнят действующий парк МиГ-29 на авианосцах INS Vikramaditya и Vikrant, что заметно увеличит боеспособность ВМС. Кроме того, Индия планирует интегрировать в истребители свои ракеты, включая ракеты класса воздух-воздух Astra, что позволит снизить потребность в покупке французских боеприпасов. Напомним, ранее Индия уже закупала у Франции самолёты. Тогда торги продлились полтора года и завершились сокращением количества закупаемых бортов с 126 до 36. Всего было уплачено 9 миллиардов евро, а контракт включал передачу ключевых технологий, но подробности сделки держатся в тайне до сих пор. Эксперты немного удивлены количеством заказанных истребителей, ведь 22 самолёта для одного авианосца – это много, а для двух – слишком мало. 

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Нет никаких сомнений, что Индия пытается идти по стопам Китая, активно копируя технологии и воспроизводя их при помощи собственных инженеров. Пока догнать Поднебесную не выходит, но Индия активно закупает разнообразную технику, а в результате имеет целый зоопарк военной техники. Так, ВВС страны располагают чуть больше 60 МиГ-29 в различных модификациях. Также имеется чуть меньше 50 бомбардировщиков Mirage 2000. На данный момент поставлено 255 Су-30МКИ, которые передаются индийской стороне согласно долговременного контракта. В наличии есть 150 старых МиГ-21 и даже 16 истребителей HAL Tejas собственного происхождения. Что до французских Rafale, то Индия располагает 24 машинами. Текущий контракт не будет самым большим, но позволит Индии усилить военное присутствие в регионе за счёт замены устаревших МиГ-29 на более современные Rafale Marine. Российские эксперты напоминают, что правительство РФ неоднократно предлагало Индии более выгодные контракты. Речь идёт не только о поставках более мощных и современных истребителей, но и создании полноценной системы противовоздушной обороны. Несмотря на это Индия предпочитает хаотичные закупки, а в местных СМИ и вовсе пишут о лоббистах во властных структурах. Увы, но это уже тема для другого материала. 

#военные технологии #авиация #истребители #rafale marine
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