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Bublik1
Пентагон тайно передал Украине машины для разминирования Assault Breacher на базе танка Abrams
Эксперты полагают, что эффективность подобной техники сильно преувеличена

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Если обратить внимание на манеру США передавать оружие Украине, то можно заметить, как тщательно Пентагон документирует каждый отдельный элемент. Чётко указывается количество снарядов для САУ, а особый упор делается на технике. В итоге можно точно подсчитать, сколько и чего получил Киев, но бывают и исключения, вызывающие у экспертов некоторое удивление. По данным Forbes, какое-то время назад ВСУ получили некоторое количество инженерных бронемашин Assault Breacher, но не сделали это тайно по неизвестным причинам. Предполагается, что подобная техника будет служить для продавливания российских оборонительных позиций, а журналисты не могут даже назвать точного количества Assault Breacher, которыми сегодня располагают ВСУ. 

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Что примечательно, техника была замечена на фотографиях, опубликованных на сайте офиса украинского президента 3 ноября, что можно назвать серьёзной оплошностью. Предполагается, что инженерные машины должны были стать неприятным сюрпризом для российской армии, ну а кто-то из чиновников или модераторов сайта оказался неосмотрителен и раскрыл все карты ещё до начала игры. Пентагон не стал бы скрывать передачу техники случайно, а значит речь идёт о намеренном исключении ряда вооружений из публичных списков. Напомним, Assault Breacher основана на шасси Abrams и имеет массу в 55 тонн. Эта машина считается одной из самых защищённых и универсальных, поэтому идеально подходит для прорыва. По словам экспертов, две такие бронемашины эффективнее нескольких бульдозеров, что позволяет сократить количество необходимой техники для выполнения аналогичных задач.

Американская Assault Breacher оборудована четырёхметровым отвалом, позволяющим прокладывать пути через минные поля. Её основным инструментом считается устройство для метания тросов с взрывчаткой. Взрывающийся трос создаёт безопасный проход, разрушая минное поле. Ничего подобного машины для разминирования стран НАТО не умеют. Полный боекомплект Assault Breacher включает 3200 килограммов взрывчатки C-4. При этом уже российские специалисты предлагают не делать из происходящего сенсацию, поскольку существуют ограничения по дальности броска снарядов, что сильно снижает потенциал и не позволяет причислять технику к списку лучших в своём роде. Например, в российской армии существует аналогичная УР-77 «Метеорит», известная как «Змей Горыныч». Она также используется для разминирования и способна запускать значительные объёмы взрывчатки. Российские инженеры уже оснастили мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения машинами дистанционного разминирования «Листва», работающими по новым физическим принципам. В 2022 году успешно применялся дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на базе танка Т-90.

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Пока неясно, на каком направлении появится Assault Breacher, а американские журналисты полагают, что ВСУ и вовсе могли получить от одной до шести единиц. Добиться значительных преимуществ с таким незначительным количеством не представляется возможным. Кроме того, если судить по опыту применения инженерных машин на базе Leopard 2, то можно и вовсе сделать вывод, что подобная техника для разминирования неэффективна. Зарубежный аналитики подсчитали, что украинская армия потеряла по меньшей мере половину танков Leopard 2 с противоминным оборудованием, ранее были переданных Финляндией. Украинские солдаты пишут, что подобная техника издаёт слишком много шума, а в итоге применять подобные инженерные машины ночью не представляется возможным. В итоге украинским сапёрам приходится отказываться от продвинутой техники, поскольку при её использовании создание эффекта неожиданности не представляется возможным. 

#военные технологии #военная техника #assault breacher
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