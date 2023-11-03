Пока Китай наращивает производств, в США не могут отремонтировать 40% подводного флота

В последнее время в интернете всё чаще можно встретить рассуждения экспертов на тему утери США военного потенциала. При этом указывается на проблемы американской армии. В частности, Пентагону становится всё труднее отыскать здоровых новобранцев, а желающие по больше части больны, имеют наркотическую зависимость или лишний вес. Пока неясно, как эта проблема будет решаться, но упоминается также и снижение роли флота в современных конфликтах. Якобы, американские авианосцы бесполезны, а сегодня на первый план выходят беспилотники. Возможно, дроны действительно имеют высокий потенциал, но списывать флот со счетов не стоит. Если у вас есть сомнения на этот счёт, то обратите внимание на Ближний Восток. Сегодня Израиль проводит постоянные обстрелы Сектора Газа, а недовольные соседи уже давно стёрли бы эту страну с лица земли, если бы не два американских авианосца в Средиземном море. Похоже, флот ещё долго будет оставаться актуальным, но это не значит, что у Вашингтона нет проблем.

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По данным аналитиков19FortyFive, США всё сложнее удерживать темпы, которые набрали вооружённые силы КНР, а особенно активно двигаются вперёд именно Военно-морские силы Поднебесной. Журналисты рассказывают о тревожной тенденции, которая демонстрирует глубокое отставание ВМС США от Китайского флота. Оказывается, Китай опережает США как по скорости ввода в эксплуатацию новых военных кораблей, так и по общим кораблестроительным мощностям. Примером служит то, что ВМС КНР получили в прошлом году 30 новых кораблей, в то время как ВМС США всего лишь два. Согласно публичным оценкам Министерства обороны США, общее количество кораблей в Китайских ВМС превышает 370, в то время как у США их всего 291. Из 30 новых кораблей, полученных КНР в прошлом году, 15 считаются крупными и относятся к классу крейсеров и эсминцев. Но есть и авианосец, который стал третьим в арсенале Поднебесной. Аналитики Пентагона считают, что Китай будет продолжать увеличивать свои ВМС. Предполагается, что к концу 2025 года число кораблей достигнет 395 единиц, а к 2030 году – 435.

А вот у ВМС США происходит обратный процесс, ведь старые корабли списываются быстрее, чем принимаются на вооружение новые. Ожидается, что к 2025 году общее количество кораблей в ВМС США снизится до 285, но немного увеличится до 290 к 2030 году. Министерство обороны США предполагает, что Китай может иметь в своём арсенале 80 подводных лодок к 2035 году, по сравнению с 54 в настоящее время, в то время как количество американских подводных лодок к 2030 году не превысит 57, несмотря на то, что они пока опережают китайские по техническим характеристикам. Вот только цифры не полностью отражают реальное состояние дел, ведь из-за задержек в техническом обслуживании почти 40% подводного флота США в настоящее время непригодно к эксплуатации. Ремонт может тянуться десятилетия, а перспектив увеличения мощностей для технического обслуживания и модернизации пока нет.

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Аналитики предлагают не делать скоропалительных выводов, поскольку Америка имеет огромный потенциал и военный бюджет в 1 триллион долларов. Если потребуется, то янки напечатают ещё несколько триллионов, а на виртуальные доллары построят верфи и новые корабли для флота. Всё это не будет быстро, но в данном случае речь идёт о потенциале, а он у США он значительный. При этом именно там проводятся попытки интегрировать беспилотники с ИИ, а национальная программа включает значительное увеличение количества кораблей с удалённым управлением. Таким образом можно только очертить тенденции развития, но не поставить окончательную точку.