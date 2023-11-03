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Bublik1
Германия может выйти из совместного с Францией проекта разработки истребителя 6-го поколения FCAS
Ожидается, что Германия может присоединиться к проекту Tempest, находящимся под контролем Британии

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В настоящее время известно о планах сразу нескольких стран по разработке самолётов шестого поколения. Эксперты отмечают, что сегодня нет даже приблизительных критериев оценивая подобной техники, поэтому деление носит весьма условный характер. Мало того, даже действующие на данный момент истребители пятого поколения сильно разнятся в характеристиках, например, американский F-35 не соответствует многим формальным требованиям. Несмотря на это от идеи создания более продвинутой машины отказываться не хотят ни в США, ни в Европе, а Германия и вовсе пытается оптимизировать бюджет, снизив затраты. Всё дело в том, что несколько лет назад Германия и Франция заключили договор, в рамках которого планировалось создать истребитель шестого поколения. Проект получил название FCAS, но с тех пор постоянно буксует. Как оказалось, стороны так и не смогли найти общий язык, поскольку видят истребитель шестого поколения под собственным углом. 

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Похоже, всё идёт к расторжению сделки, поскольку в The Times сообщают о планах Германии отозвать инвестиции и выйти из проекта FCAS. Мало того, положение у Франции и вовсе шаткое, поскольку речь идёт не просто о спорах, а о намерении Германии присоединиться к проекту Tempest. Как известно, это аналогичная программа по созданию истребителя шестого поколения, которая основана на британских разработках. Сегодня в Tempest участвуют Италия, Япония и Британия, ну а вхождение туда Германии не только принесёт новые технологии и инженерную базу, но и снизит финансовое давление на стороны. Одновременно с этим источники, близкие к Олафу Шольцу поделились планами канцлера снять эмбарго на поставки истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию. Эти истребители производятся совместно Великобританией, Германией, Испанией и Италией. Ранее правительство Германии запретило поставки из-за участия Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене, в которой гибли тысячи мирных жителей. Как указывает автор, сейчас отмена запрета связана с опасениями канцлера, что потенциальные партнёры в будущем откажутся от сотрудничества с Германией в многонациональных оборонных проектах, если страна будет ставить палки в колёса экспортным деньгам. 

В The Times назвали несколько причин, вынудивших Германию выйти из совместного с Францией проекта. Во-первых, FCAS страдает от задержек и споров по поводу проектирования и финансирования. Стороны не могут договориться, кто будет вести проект. Во-вторых, Германия считает, что французы в рамках совместной работы сосредотачиваются только на своих интересах. Например, Париж отклонил инициативу Шольца «Небесный щит» по объединению закупок систем противовоздушной и противоракетной обороны европейских стран. Франция предпочитает готовые системы из США и Израиля, рассматривая предложения Германии как потерю репутации своих собственных предприятий и отказ от национальных интересов и действующих разработок в данной области. В итоге немецкие политики прямо говорят о том, что, когда Франция рассказывает об европейской оборонной политике, то имеет в виду исключительно интересы отечественных промышленников. 

Не стоит забывать, что заключение договора между Берлином и Лондоном может укрепить позиции Британии в сфере оборонной промышленности и ухудшить отношения между Францией и Германией. Всем известны споры между странами по поводу самых разнообразных тем, от энергетики и противовоздушной обороны до дипломатического регламента. При этом главная проблема заключается в том, что немецкая сторона уже вложила порядка 40 миллиардов евро в разработку. Также ситуацию осложняют партия «Зелёных» и некоторые другие политики, не согласные со снятием вето на экспорт истребителей в Саудовскую Аравию. Высказываются различные оправдания подобных действия. Например, политики действую согласно собственным этическим нормам, или опасаются возможного использования этого вооружения против Германии в будущем. Ещё одним важным моментом является конфликт между Израилем и ХАМАС. Германия поддерживает израильскую сторону, а сегодня хочет посмотреть на то, как поведёт себя Саудовская Аравия. 

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Журналисты отмечают, что подобное решение Шольца может быть направлено на попытки укрепить позиции своей страны как надёжного партнёра и получить поддержку британского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, Германия считает более логичным вкладывать деньги в общеевропейский проект, чем поддерживать конкурирующие. Не обходится без политических конфузов, ведь премьер Британии до сих пор не посетил Берлин, а значит переговоры пока не начались. Потребуется участие высших государственных лиц, поэтому Шольц ожидает, что Риши Сунак приедет в Германию, где судьба совместного проекта разработки истребителя шестого поколения может быть определена. 

#авиация #истребители #tempest #fcas
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