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США спешно разрабатывают передовую систему РЭБ, пытаясь не отстать от российских аналогов
Судя по всему, в Пентагоне делают выводы по ходу украинского конфликта

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Сегодня мы становимся свидетелями того, как старые проверенные временем практики ведения боевых действий становятся неактуальны. Танки окончательно потеряли звание ударной силы, поскольку могут быть уничтожены не только с воздуха или при помощи противотанковых ракетных комплексов, но и за счёт небольших беспилотников. В качестве ответа на новый вызов в СВО широко применяются так называемые козырьки, но решить проблему окончательно не удаётся. При этом дроны стали реальной силой, с которой приходится считаться, а на этом фоне эксперты указывают на всё расширяющуюся функцию средств радиоэлектронной борьбы. Подобные системы давно пользуются спросом, но украинский конфликт доказал их эффективность и незаменимость. При этом всем ясно, что РЭБ отлично показывают себя не только на передовой, но и в тылу, где приходится защищаться от ракет и беспилотников противника. Например, недавно российское командование приступило к использованию новой тактики, когда летающий радар А-50У усилил эффективность работы наземного комплекса С-400. Это уже привело к огромным успехам в улучшении поражающей способности ПВО и даже позволило сбить несколько самолётов ВСУ с расстояния 200 километров. 

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Нет никаких сомнений, что США внимательно наблюдают за действиями российской армии, а недавно стало известно о планах создания оружия нового поколения, способного бороться с новыми вызовами. Так, в сентябре ВВС США получили первый опытный образец EC-37B Compass Call, который представляет собой модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550. Этот самолёт заменит устаревший EC-130, созданный на основе транспортника C-130 ещё в середине 1970-х годов. Он будет выступать в качестве активного средства радиоэлектронной борьбы и кажется экспертам крайне перспективным. По словам Марка Келли, руководящего боевым крылом авиационного командования ВВС США, главная цель заключается в том, чтобы предоставить американским кораблям и воздушным силам возможности ближе подходить к противнику. Для этого будут использоваться средства электромагнитной защиты и активной радиоэлектронной борьбы, что усложнит работу вражеским кораблям и воздушным силам в электромагнитном спектре. Проще говоря, самолёты дольше будут оставаться невидимыми, что даст фору ударному крылу и повысит выживаемость для каждого отдельно взятого пилота. 

Эксперты отмечают, что после Второй мировой многие страны инвестировали в развитие средств радиоэлектронной борьбы. В американской армии подобные устройства занимаются радиоэлектронным подавлением, радиоэлектронным обеспечением и электромагнитной защитой от радиоэлектронных атак противника. Сюда входит созданием помех для средств связи противника, а также использование противорадиолокационных ракет для уничтожения обнаруженных радиолокаторов. Также учитывается фиксация и точная идентификация систем РЭБ потенциального противника и создание условий, позволяющих снижать эффективность радиоэлектронных атак на той или иной территории. Например, в ходе воздушных операций во Вьетнаме и во время арабо-израильских конфликтов радиоэлектронная борьба, включая помехи радарам ПВО и зенитным системам, а также противодействие активным помехам противника, играли важную роль. Ну а события в Украине доказали, что радиоэлектронная борьба на суше и в воздухе стала так же важной, как и боевые танки и самолёты.

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Известно, что новый EC-37B будет значительно отличаться по своим функциональным возможностям от EC-130. Генерал отмечает, что старый самолёт по большей части обеспечивал воздушное превосходство, тогда как проходящая сегодня испытания система даст возможность армии США перемещаться на значительное расстояние в воздушном и наземном пространстве противника скрытно. Именно для этого задействуются передовые методы работы в электромагнитном спектре. Стоит отметить, что EC-37B разрабатывается уже довольно давно, а в планах у американского командования активное внедрение беспилотной авиации. Подобные средства позволяют расширить возможности действующего авиационного парка. Программа Collaborative Combat Aircraft направлена на создание управляемых беспилотных аппаратов, способных работать с существующими военными самолётами. Проект Next-Generation Air Dominance призван создать истребитель шестого поколения. В ответ на вопрос о приоритетных задачах программы Collaborative Combat Aircraft, Келли отметил постановку помех, использование датчиков, радиотехническую разведку и другие задачи. 

#военные технологии #рэб
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