Судя по всему, в Пентагоне делают выводы по ходу украинского конфликта

Сегодня мы становимся свидетелями того, как старые проверенные временем практики ведения боевых действий становятся неактуальны. Танки окончательно потеряли звание ударной силы, поскольку могут быть уничтожены не только с воздуха или при помощи противотанковых ракетных комплексов, но и за счёт небольших беспилотников. В качестве ответа на новый вызов в СВО широко применяются так называемые козырьки, но решить проблему окончательно не удаётся. При этом дроны стали реальной силой, с которой приходится считаться, а на этом фоне эксперты указывают на всё расширяющуюся функцию средств радиоэлектронной борьбы. Подобные системы давно пользуются спросом, но украинский конфликт доказал их эффективность и незаменимость. При этом всем ясно, что РЭБ отлично показывают себя не только на передовой, но и в тылу, где приходится защищаться от ракет и беспилотников противника. Например, недавно российское командование приступило к использованию новой тактики, когда летающий радар А-50У усилил эффективность работы наземного комплекса С-400. Это уже привело к огромным успехам в улучшении поражающей способности ПВО и даже позволило сбить несколько самолётов ВСУ с расстояния 200 километров.

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Нет никаких сомнений, что США внимательно наблюдают за действиями российской армии, а недавно стало известно о планах создания оружия нового поколения, способного бороться с новыми вызовами. Так, в сентябре ВВС США получили первый опытный образец EC-37B Compass Call, который представляет собой модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550. Этот самолёт заменит устаревший EC-130, созданный на основе транспортника C-130 ещё в середине 1970-х годов. Он будет выступать в качестве активного средства радиоэлектронной борьбы и кажется экспертам крайне перспективным. По словам Марка Келли, руководящего боевым крылом авиационного командования ВВС США, главная цель заключается в том, чтобы предоставить американским кораблям и воздушным силам возможности ближе подходить к противнику. Для этого будут использоваться средства электромагнитной защиты и активной радиоэлектронной борьбы, что усложнит работу вражеским кораблям и воздушным силам в электромагнитном спектре. Проще говоря, самолёты дольше будут оставаться невидимыми, что даст фору ударному крылу и повысит выживаемость для каждого отдельно взятого пилота.

Эксперты отмечают, что после Второй мировой многие страны инвестировали в развитие средств радиоэлектронной борьбы. В американской армии подобные устройства занимаются радиоэлектронным подавлением, радиоэлектронным обеспечением и электромагнитной защитой от радиоэлектронных атак противника. Сюда входит созданием помех для средств связи противника, а также использование противорадиолокационных ракет для уничтожения обнаруженных радиолокаторов. Также учитывается фиксация и точная идентификация систем РЭБ потенциального противника и создание условий, позволяющих снижать эффективность радиоэлектронных атак на той или иной территории. Например, в ходе воздушных операций во Вьетнаме и во время арабо-израильских конфликтов радиоэлектронная борьба, включая помехи радарам ПВО и зенитным системам, а также противодействие активным помехам противника, играли важную роль. Ну а события в Украине доказали, что радиоэлектронная борьба на суше и в воздухе стала так же важной, как и боевые танки и самолёты.

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Известно, что новый EC-37B будет значительно отличаться по своим функциональным возможностям от EC-130. Генерал отмечает, что старый самолёт по большей части обеспечивал воздушное превосходство, тогда как проходящая сегодня испытания система даст возможность армии США перемещаться на значительное расстояние в воздушном и наземном пространстве противника скрытно. Именно для этого задействуются передовые методы работы в электромагнитном спектре. Стоит отметить, что EC-37B разрабатывается уже довольно давно, а в планах у американского командования активное внедрение беспилотной авиации. Подобные средства позволяют расширить возможности действующего авиационного парка. Программа Collaborative Combat Aircraft направлена на создание управляемых беспилотных аппаратов, способных работать с существующими военными самолётами. Проект Next-Generation Air Dominance призван создать истребитель шестого поколения. В ответ на вопрос о приоритетных задачах программы Collaborative Combat Aircraft, Келли отметил постановку помех, использование датчиков, радиотехническую разведку и другие задачи.