На этот раз С-400 работала в тандеме с самолётом А-50У

Впервые украинская армия применила ракеты Storm Shadow ещё в мае текущего года. Средства ПВО РФ сбили часть ракет, тогда как другие достигли своей цели. Поскольку количество ракет у ВСУ было ограничено, а носителей оказалось ещё меньше, то у российского командования была фора, позволившая выработать меры противодействия крылатым ракетам. Сообщалось, что в итоге даже удалось получить неповреждённую ракету, которую тщательно изучили российские инженеры. В какой-то момент начались удары по украинским местам дислокации боевой авиации, что позволило сократить число рабочих Су-24, но не позволило решить проблему окончательно. Похоже, был создан инструмент, позволяющий снизить эффективность Storm Shadow до крайне низкого значения.

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Сегодня стало известно о том, что над Крымом российская система ПВО сбила сразу 8 ракет. Событие является первым массовым уничтожением ракет данного типа и привлекло внимание из-за нескольких ключевых факторов. Судя по всему, все ракеты, так же как при первой атаке Storm Shadow в Луганске в мае 2023 года, активно сопровождались ложными целями ADM-160 MALD. Похоже, уловка не сработала, поскольку все крылатые ракеты удалось не только обнаружить, но и сбить на большом расстоянии от городов или инфраструктурных объектов. Что примечательно, за несколько дней до этого комплексы С-400 успешно сбили несколько украинских истребителей на расстоянии более 200 километров, а эксперты попробовали понять, как происходило отслеживание и поражение Storm Shadow.

Высказывается мнение, что крылатые ракеты Storm Shadow были уничтожены с использованием новейших зенитных управляемых ракет 40Н6 с активной радиолокационной головкой самонаведения. Эти ракеты были разработаны в 2018 году и способны поражать цели на высоте до 35 километров на расстоянии до 380 километров. При этом есть все основания полагать, что данные о целях для систем противовоздушной обороны поступили от летающего радара, в роли которого выступал самолёт А-50У. Возникает вопрос, зачем использовать летающий радар, когда есть С-400? Эксперты полагают, что самолёт А-50У смог обнаружить восемь ракет Storm Shadow и ложные цели на значительном удалении, даже на высоте менее 1000 метров, и на расстоянии более 200 километров, что превышает дальность видимости стационарного радара 92Н6. Выходит, что использование летающего радара в данном случае позволило повысить вероятность успешного поражения целей. Система радара С-400 способна обнаружить ракеты Storm Shadow только на высоте 40 метров на расстоянии не более 35 километров. А-50У ведёт бортовой мониторинг на большой высоте и может обнаруживать такие цели, как Storm Shadow, на расстоянии от 150 до 200 километров.

Считается, что поражение сразу всех ракет было осуществлено благодаря высокой координации между российскими ведомствами. Проще говоря, А-50У зафиксировал приближение Storm Shadow, а после внёс все координаты в инерциально-навигационные системы зенитных ракет. После этого новейшие 48Н6ДМ или 9М96ДМ были запущены в сторону целей и поразили восемь ракет Storm Shadow за пределами зоны видимости наземного радара. Неясно, использовалась ли схема ранее, но в данном случае можно констатировать, что такой метод позволяет поражать крылатые ракеты задолго до их финального полётного участка. Проще говоря, ракеты оказываются далеко от конечной цели и вдалеке от населённых пунктов. Такой подход более безопасен, чем поражение целей на близком расстоянии, поскольку предоставляет больше времени на обнаружение, подготовку и уничтожение цели. Но особенно такая тактика эффективна в случае необходимости уничтожить приближающиеся самолёты противника.

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Всё дело в том, что установленные на украинских МиГ-29А, Су-27 и Су-24МР системы предупреждения об облучении не предупреждают пилотов о налёте зенитных ракет заблаговременно, так как отсутствует облучение с наземного радара. Система безопасности на борту активируется только после захвата ракетой средствами наведения. В такой ситуации у лётчика ВСУ остаётся всего несколько секунд для начала сложного манёвра, позволяющего уйти от приближающейся ракеты. Известно, что в этом случае шансы на успешное выполнение манёвра крайне низки, поскольку ракеты 40В6МД и 9М96ДМ способны также выполнять собственные манёвры с перегрузкой более 30G, что практически исключает их уход с заданной траектории.