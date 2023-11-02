Способ довольно простой, но уже вызвал рост цен на GeForce RTX 4090 в США и носит кратковременный характер

Американские власти не перестают бить по своим собственным компаниям, ставя политику выше бизнеса. Эксперты отмечают, что в данном случае не всё так просто, ведь основными лоббистами команды Байдена являются представители военной промышленности, поэтому отчасти бизнес всё же в доле с Белым домом, а вот остальным приходится подстраиваться под постоянно меняющиеся правила игры. Власти могут на время разрешить предоставлять товары и услуги китайским компаниям, после это всё запретить, а дальше ввести сложную систему, требующую рассмотрения каждого контракта через специальную государственную службу. Всё это не вызывает энтузиаста у бизнеса, а страдают не только мелкие и средние компании, но и крупные корпорации. Некоторым приходится тратить значительные суммы на перенос производства в другие страны, тогда как получить за это какие-либо преференции из бюджета США невозможно. Фактически, Белый дом требует проводить подобные действия за свой счёт, а всё это в итоге ложиться на плечи рядовых потребителей. Цены растут, а проблема становится всё более актуальной.

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К примеру, многие американские компании несколько десятилетий инвестировали деньги в антипиратское законодательство РФ. Были достигнуты значительные успехи, но в какой-то момент голливудские студии и им подобные вынуждены были свернуть свою деятельность, потеряв огромные суммы. Перспективы возврата туманны, но даже в самом оптимистичном случае обязательно возникнут проблемы. Дело в том, что российские пользователи начали возвращаться к пиратству, поэтому придётся снова тратить деньги для продвижения лицензионной продукции на рынке РФ. Но если в данном случае речь идёт о перспективах и потенциально недополученной прибыли, то есть и более явные случаи, когда сонный Джо буквально отнимал у полупроводниковых компаний деньги. Например, NVIDIA не может продавать в Китай часть своей продукции для облачных систем и обучения ИИ, но есть и более тревожные новости.

Как ранее сообщалось в прессе, американские власти запретили продажи GeForce RTX 4090 на материковом Китае. Ограничения вступят в силу уже в этом месяце, а аналитики ожидают значительного неблагоприятного эффекта для NVIDIA. Всё дело в том, что речь идёт о флагманском решении, которое пользуется высоким спросом в Поднебесной, а заменить такую видеокарту пока нечем. Представители NVIDIA отмечают, что работают над решением вопроса, но пока стало известно о том, как проблема будет решаться в первые несколько месяцев. Оказывается, сегодня большая часть графических чипов AD102 поступает китайским компаниям, которые занимаются сборкой GeForce RTX 4090. Таким образом NVIDIA пытается создать значительные складские запасы, что позволит на время решить проблему нехватки флагманских видеокарт на рынке Поднебесной.

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Что любопытно, такие меры уже оказали негативное влияние на мировой рынок. Оказывается, наметился дефицит GeForce RTX 4090 в других регионах. Сборщики видеокарт стали получать меньше чипов, что привело к небольшому подорожанию. Например, ещё месяц назад самая доступная версия флагман NVIDIA на Amazon стоила 1600 долларов, но теперь продаётся с наценкой в 100 долларов. Подорожание кажется несущественным, но таким образом американская компания нашла непростой выход из санкционных ограничений. Эксперты полагают, что если американское правительство продолжит давить на собственный бизнес и вводить различные ограничения, то стратегия NVIDIA покажет кратковременный эффект. Запасов хватит на несколько месяцев, но после этого придётся отказаться от значительной части рынка. Китай приносит полупроводниковым гигантам огромные деньги, а потеря такого клиента грозит недополучением 40% прибыли. Похоже, Белый дом волнует только производство самолётов и снарядов к артиллерийским установкам.