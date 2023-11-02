Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
NVIDIA придумала, как не допустить дефицита GeForce RTX 4090 в Китае после запрета продаж в ноябре
Способ довольно простой, но уже вызвал рост цен на GeForce RTX 4090 в США и носит кратковременный характер

реклама

Американские власти не перестают бить по своим собственным компаниям, ставя политику выше бизнеса. Эксперты отмечают, что в данном случае не всё так просто, ведь основными лоббистами команды Байдена являются представители военной промышленности, поэтому отчасти бизнес всё же в доле с Белым домом, а вот остальным приходится подстраиваться под постоянно меняющиеся правила игры. Власти могут на время разрешить предоставлять товары и услуги китайским компаниям, после это всё запретить, а дальше ввести сложную систему, требующую рассмотрения каждого контракта через специальную государственную службу. Всё это не вызывает энтузиаста у бизнеса, а страдают не только мелкие и средние компании, но и крупные корпорации. Некоторым приходится тратить значительные суммы на перенос производства в другие страны, тогда как получить за это какие-либо преференции из бюджета США невозможно. Фактически, Белый дом требует проводить подобные действия за свой счёт, а всё это в итоге ложиться на плечи рядовых потребителей. Цены растут, а проблема становится всё более актуальной. 

реклама

К примеру, многие американские компании несколько десятилетий инвестировали деньги в антипиратское законодательство РФ. Были достигнуты значительные успехи, но в какой-то момент голливудские студии и им подобные вынуждены были свернуть свою деятельность, потеряв огромные суммы. Перспективы возврата туманны, но даже в самом оптимистичном случае обязательно возникнут проблемы. Дело в том, что российские пользователи начали возвращаться к пиратству, поэтому придётся снова тратить деньги для продвижения лицензионной продукции на рынке РФ. Но если в данном случае речь идёт о перспективах и потенциально недополученной прибыли, то есть и более явные случаи, когда сонный Джо буквально отнимал у полупроводниковых компаний деньги. Например, NVIDIA не может продавать в Китай часть своей продукции для облачных систем и обучения ИИ, но есть и более тревожные новости. 

Как ранее сообщалось в прессе, американские власти запретили продажи GeForce RTX 4090 на материковом Китае. Ограничения вступят в силу уже в этом месяце, а аналитики ожидают значительного неблагоприятного эффекта для NVIDIA. Всё дело в том, что речь идёт о флагманском решении, которое пользуется высоким спросом в Поднебесной, а заменить такую видеокарту пока нечем. Представители NVIDIA отмечают, что работают над решением вопроса, но пока стало известно о том, как проблема будет решаться в первые несколько месяцев. Оказывается, сегодня большая часть графических чипов AD102 поступает китайским компаниям, которые занимаются сборкой GeForce RTX 4090. Таким образом NVIDIA пытается создать значительные складские запасы, что позволит на время решить проблему нехватки флагманских видеокарт на рынке Поднебесной. 

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что любопытно, такие меры уже оказали негативное влияние на мировой рынок. Оказывается, наметился дефицит GeForce RTX 4090 в других регионах. Сборщики видеокарт стали получать меньше чипов, что привело к небольшому подорожанию. Например, ещё месяц назад самая доступная версия флагман NVIDIA на Amazon стоила 1600 долларов, но теперь продаётся с наценкой в 100 долларов. Подорожание кажется несущественным, но таким образом американская компания нашла непростой выход из санкционных ограничений. Эксперты полагают, что если американское правительство продолжит давить на собственный бизнес и вводить различные ограничения, то стратегия NVIDIA покажет кратковременный эффект. Запасов хватит на несколько месяцев, но после этого придётся отказаться от значительной части рынка. Китай приносит полупроводниковым гигантам огромные деньги, а потеря такого клиента грозит недополучением 40% прибыли. Похоже, Белый дом волнует только производство самолётов и снарядов к артиллерийским установкам. 

#nvidia #санкции #geforce rtx 4090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
NVIDIA полностью перестанет поставлять видеокарты RTX 4090 в Китай уже через две недели
По мнению известного американского психолога, США стоит начать договариваться с президентом России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
14
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
27
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
13
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
6
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
2
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
2
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
2
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
7
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
13
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
1
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
4
На Core i9-14900K установили боксовый кулер от Celeron для оценки влияния на FPS в играх
3
В зону проведения СВО отправлен очередной эшелон с танками Т-90М Прорыв и БТР-82А
4
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Qualcomm представила первые тесты Snapdragon X Elite против Intel, AMD и Apple
3
Morgan Stanley и TD Bank делают ставку на дальнейший рост военной отрасли благодаря войне с ХАМАС
1
Call of Duty: Modern Warfare 3 потребует 213 Гб на SSD и видеокарту GeForce RTX 4070
2

Популярные статьи

Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
26
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
29
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
105
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
+
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
3
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
11
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
17

Сейчас обсуждают

Degit22
11:20
Не понятно только куда этот здоровый альбатрос должен садиться.
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
Vito Vago
11:19
Кто то вякал, что в США ВСЁ финансируют частные лица!
Космические силы США выделили SpaceX и ULA еще 21 миссию по запуску на общую сумму 2,5 млрд.долларов
Aslan Heroes
11:18
Да, вообще разработчики тупые, графику улучшают, я вообще считаю что карточки в ПК это излишество, ведь есть процессор, пускай графику на процессорах считают, а не на карточках, процессоры у всех есть...
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Truth Sееker
11:17
Какой ужас! И этому человеку доверяли роль ёжика в спектакле саратовского военного училища? Известно, что будучи студентом СВВКУ им. дзержинского он считался "звездой" местной самодеятельности и даже...
Глава Дагестана прокомментировал призывы к прощению участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Truth Sееker
11:16
Минцифры оценило дефицит кадров в IT-отрасли в 500–700 тыс. человек https://www.kommersant.ru/doc/6161948#:~:text=%D0%92%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%...
В РФ приняли решение отказаться от прямых инвестиций ИТ-сектора из-за коррупционной составляющей
sidreshot
11:16
Надежда на нормальных пиратов? Вот надо особый NET FM, нет его на диске. Вот надо Java SE и т.д. Ну вот нет никаких пиратов, у меня просто пакет msi и больше ничего, кто знает что там понадобится? Нап...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
Иван Горыныч
11:15
Просрали Варшавский договор, аминь и забудь.😂😂😂
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
Degit22
11:15
Что значит нет? Весть дом в электронике.
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
Дмитрий
11:15
я на врага выхожу у меня фриз на 10 секунд. потом отвисает а он меня уже убил 🤣🤣 я просто грешил на саму игру ибо в ней буквально позавчера обновление тоже вышло
Обновление Windows 11 KB5031455 может снизить производительность игр
Truth Sееker
11:14
Очередная перемога ватных кремлеботов умерла?
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем