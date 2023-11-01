Проблема носит системный характер, а власти признают необходимость создания механизма для контроля за подобными инвестициями

Нет никаких сомнений, что значительная часть российских компаний, занимающихся созданием отечественных аналогов популярного на Западе программного обеспечения, преследуют не только корыстные, но и патриотические мотивы. Некоторые уже достаточно давно пытаются пробиться на рынок, тогда как для других подобный опыт в новинку. При этом всегда есть те, кто предпочитает ничего не делать, получая деньги от государства и имитируя производственный процесс. Похоже, именно против таких нерадивых компаний и направлено новое решение Министерства цифрового развития России. Сообщается о принятии решения об отказе от выделения грантов ИТ-компаниям для разработки нового программного обеспечения. Это значительное изменение в подходе к государственной поддержке информационных технологий было озвучено Максутом Шадаевым (глава Министерства цифрового развития) в ходе мероприятия CNews FORUM 2023.

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Напомним, выделение грантов на разработку программного обеспечения ранее осуществлялось Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), который находится под контролем Министерства цифрового развития. Летом 2023 года процесс был поставлен на паузу, а решение было принято после ареста Максима Паршина, заместителя министра цифрового развития, который ранее руководил данной программой. Его подозревают в получении взятки от генерального директора дочерней компании «Ростелекома» по имени Александр Моносов. По версии следствия, взятка предоставлялась с целью получения гранта. В ответ на это, Министерство цифрового развития решило провести аудит процесса выделения грантов, с привлечением экспертного сообщества. Максут Шадаев утверждает, что у государства ранее было три способа поддержки ИТ-компаний:

Первый способ – это так называемые «посевные» инвестиции, которыми занимается Фонд Бортника, специализирующийся на поддержке малых предприятий в научно-технической сфере. Второе направление представлено прямыми инвестициями, но министр считает, что для второго направления, непосредственной поддержки ИТ-разработчиков, государству не хватает экспертизы. Например, в сфере видеоконференций существует около десяти разработчиков, а сегодня неясно, кому предоставить грант. Шадаев также считает, что даже если была бы создана экспертная комиссия, специалисты всё равно могли бы быть связаны с некоторыми из разработчиков. Это могло бы создать нерыночные условия для остальных участников рынка. В итоге государственная поддержка новых ИТ-разработок будет предоставляться только через механизм льготного кредитования. Третьим направлением поддержки останется выделение грантов крупным корпоративным заказчикам для больших проектов по замене иностранных продуктов. Это направление будет продолжено, так как заказчики осознают необходимость такой поддержки.

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Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров рассматривает такое решение как вынужденный шаг, связанный с бюджетными ограничениями и отсутствием чётких механизмов для оценки эффективности прямого финансирования российских предпринимателей. РФРИТ ранее выделял гранты ИТ-компаниям для разработки ПО. В начале 2021 года РФРИТ провёл два конкурса на выделение грантов для внедрения и разработки российских ИТ-решений, на общую сумму 4.3 миллиарда рублей. Некоторые из получивших гранты компаний включают «Новые облачные технологии» (под брендом «Мой офис»), «Бэнк Софт системс» и других. Как уже было сказано выше, в 2022 году, после ухода крупных западных ИТ-компаний из России, правительство активизировало усилия по импортозамещению ПО, выделив дополнительно 10.8 миллиарда рублей на эти цели. В конце 2022 года были разработаны дорожные карты «Новое общесистемное ПО» и «Новое индустриальное ПО», в рамках которых были созданы центры компетенций для разработки соответствующего программного обеспечения. Эксперты полагают, что отказ от прямой финансовой поддержки со стороны государства обязательно будет иметь определённые последствия, но оценить их можно будет только спустя месяцы, а может и годы. В любом случае, выделение гигантских сумм без возможности аудита расходов кажется довольно спорным решением.