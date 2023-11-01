Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В РФ приняли решение отказаться от прямых инвестиций ИТ-сектора из-за коррупционной составляющей
Проблема носит системный характер, а власти признают необходимость создания механизма для контроля за подобными инвестициями

реклама

Нет никаких сомнений, что значительная часть российских компаний, занимающихся созданием отечественных аналогов популярного на Западе программного обеспечения, преследуют не только корыстные, но и патриотические мотивы. Некоторые уже достаточно давно пытаются пробиться на рынок, тогда как для других подобный опыт в новинку. При этом всегда есть те, кто предпочитает ничего не делать, получая деньги от государства и имитируя производственный процесс. Похоже, именно против таких нерадивых компаний и направлено новое решение Министерства цифрового развития России. Сообщается о принятии решения об отказе от выделения грантов ИТ-компаниям для разработки нового программного обеспечения. Это значительное изменение в подходе к государственной поддержке информационных технологий было озвучено Максутом Шадаевым (глава Министерства цифрового развития) в ходе мероприятия CNews FORUM 2023.

реклама

Напомним, выделение грантов на разработку программного обеспечения ранее осуществлялось Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), который находится под контролем Министерства цифрового развития. Летом 2023 года процесс был поставлен на паузу, а решение было принято после ареста Максима Паршина, заместителя министра цифрового развития, который ранее руководил данной программой. Его подозревают в получении взятки от генерального директора дочерней компании «Ростелекома» по имени Александр Моносов. По версии следствия, взятка предоставлялась с целью получения гранта. В ответ на это, Министерство цифрового развития решило провести аудит процесса выделения грантов, с привлечением экспертного сообщества. Максут Шадаев утверждает, что у государства ранее было три способа поддержки ИТ-компаний:

Первый способ – это так называемые «посевные» инвестиции, которыми занимается Фонд Бортника, специализирующийся на поддержке малых предприятий в научно-технической сфере. Второе направление представлено прямыми инвестициями, но министр считает, что для второго направления, непосредственной поддержки ИТ-разработчиков, государству не хватает экспертизы. Например, в сфере видеоконференций существует около десяти разработчиков, а сегодня неясно, кому предоставить грант. Шадаев также считает, что даже если была бы создана экспертная комиссия, специалисты всё равно могли бы быть связаны с некоторыми из разработчиков. Это могло бы создать нерыночные условия для остальных участников рынка. В итоге государственная поддержка новых ИТ-разработок будет предоставляться только через механизм льготного кредитования. Третьим направлением поддержки останется выделение грантов крупным корпоративным заказчикам для больших проектов по замене иностранных продуктов. Это направление будет продолжено, так как заказчики осознают необходимость такой поддержки.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров рассматривает такое решение как вынужденный шаг, связанный с бюджетными ограничениями и отсутствием чётких механизмов для оценки эффективности прямого финансирования российских предпринимателей. РФРИТ ранее выделял гранты ИТ-компаниям для разработки ПО. В начале 2021 года РФРИТ провёл два конкурса на выделение грантов для внедрения и разработки российских ИТ-решений, на общую сумму 4.3 миллиарда рублей. Некоторые из получивших гранты компаний включают «Новые облачные технологии» (под брендом «Мой офис»), «Бэнк Софт системс» и других. Как уже было сказано выше, в 2022 году, после ухода крупных западных ИТ-компаний из России, правительство активизировало усилия по импортозамещению ПО, выделив дополнительно 10.8 миллиарда рублей на эти цели. В конце 2022 года были разработаны дорожные карты «Новое общесистемное ПО» и «Новое индустриальное ПО», в рамках которых были созданы центры компетенций для разработки соответствующего программного обеспечения. Эксперты полагают, что отказ от прямой финансовой поддержки со стороны государства обязательно будет иметь определённые последствия, но оценить их можно будет только спустя месяцы, а может и годы. В любом случае, выделение гигантских сумм без возможности аудита расходов кажется довольно спорным решением.

#импортозамещение #российские технологии
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
В Лаборатории Касперского разработали нейроморфный чип – как тебе такое, Дженсен Хуанг
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
2
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
5
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
2
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
7
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
1
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
2
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
+
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
4
Власти Днепропетровска переименуют 80 топонимов, связанных с Россией и СССР
4
На Core i9-14900K установили боксовый кулер от Celeron для оценки влияния на FPS в играх
1
Morgan Stanley и TD Bank делают ставку на дальнейший рост военной отрасли благодаря войне с ХАМАС
1
Call of Duty: Modern Warfare 3 потребует 213 Гб на SSD и видеокарту GeForce RTX 4070
1
Microsoft выпустила обновление Windows 11 23H2
+
ЧВК Вагнер начнёт набор сотрудников с 3 ноября
+
В зону проведения СВО отправлен очередной эшелон с танками Т-90М Прорыв и БТР-82А
4
Боец ВСУ на видео показал, что случилось с Leopard 2 после подрыва на мине, а затем удара дрона РФ
+
Телефон Realme GT5 Pro появился на AnTuTu с общим баллом более 2,2 миллиона
+

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
5
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
70
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
26
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
27
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
103
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
5
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15

Сейчас обсуждают

Даня
00:19
пельмень только один кабаевский=)
Российский «Аквариус» приступил к массовому производству 27-дюймовых отечественных IPS-мониторов
Даня
00:18
А это он высмеит? КИДАЛОВО ВЕКА (причём всей страны) - свежий ролик от о цифровом рубле с неожиданными и неизвестными открытиями. ** Особенно рекомендовано к просмотру гойда-патриотам, ожидавшим сувер...
Российский «Аквариус» приступил к массовому производству 27-дюймовых отечественных IPS-мониторов
REY_B_
00:12
Нашим оппонентам проще F-15/16/18 первых модификаций подлатать и передать. Но вот только всё что им хочется, наши оппоненты на Украине уже купили. И похоже им сейчас категорически не хочется, чтобы "в...
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
Дмитрий Лебедев
00:08
Разработка ради разработки
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
REY_B_
00:06
Ну да, феодалы трудом жить никогда не будут... И посадить их нельзя....
В РФ приняли решение отказаться от прямых инвестиций ИТ-сектора из-за коррупционной составляющей
Анатолий Павлюшин
23:58
Скучный тир
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
Obscury
23:58
Вот же ублюдки. Все что нужно знать о западе.
Международный олимпийский комитет об атлетах из Израиля: спортсмены не несут ответственность за действия правительства
Даня
23:53
вы из Мюнхена?
Поиск Google поможет с геометрией и тригонометрией
dmitry07
23:50
"A мне глядя на цены автомобилей, айфонов, видеокарт, отдыха в теплых странах, чета не смешно." Я-ж бутербродом с красной икрой поперхнулся, слезы на глаза наворачиваются.
Российский «Аквариус» приступил к массовому производству 27-дюймовых отечественных IPS-мониторов
Станислав Пронькин
23:49
Одно и тоже, да слышали мы уже все это, что asml и Nikon являются монополистами в производстве литографических установок и про полупроводниковую войну с Китаем слышали. Хватит об этом уже писать. Проп...
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем